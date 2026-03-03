Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 15:49

Космическое расширение похоже на спор с тенью: как колебания черных дыр бросают вызов Хабблу

В холодных коридорах обсерваторий, где эхом отдаются вибрации от далеких звездных бурь, астрономы десятилетиями спорили о скорости расширения Вселенной. Постоянная Хаббла — этот ключевой параметр — упорно отказывается сходиться в разных измерениях: ранняя Вселенная шепчет одно значение, поздняя — совсем иное. Представьте: данные из реликтового излучения рисуют картину медленного разбега галактик, а сверхновые в современных скоплениях настаивают на ускорении. Это не просто расхождение цифр — это трещина в фундаменте космологии, где каждый сантиметр в секунду на мегапарсек может перевернуть понимание темной энергии.

Теперь группа ученых из Иллинойсского университета и Чикагского предлагает свежий взгляд: гравитационно-волновой фон от бесчисленных слияний черных дыр. Словно океанский прибой, где отдельные волны сливаются в неумолимый гул, эти слабые колебания пространства-времени могут стать "стохастической сиреной" — случайным, но надежным маяком для измерения расстояний и скоростей в космосе. Метод уже дал первые ограничения на данные LIGO-Virgo-KAGRA, обещая прорыв с ростом чувствительности детекторов.

"Гравитационные волны от слияний черных дыр — это как эхо космических гонок: мы слышим не отдельные двигатели, а общий рев трассы. Этот фон позволит независимо калибровать расширение Вселенной, исключив оптические искажения и приблизив нас к истине о темной энергии".

Эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Парадокс Хаббла: почему цифры не сходятся

С начала XX века расширение Вселенной измеряли "стандартными свечами" — сверхновыми типа Ia, чья яркость предсказуема, как тикающие часы. Расстояние вычисляют по затуханию света, скорость — по красному смещению. Но вот парадокс: данные из реликтового излучения дают H0 около 67 км/с/Мпк, а локальные сверхновые — ближе к 74. Это не погрешность: разница в 5 сигм кричит о системной ошибке в модели ΛCDM.

Возможные виновники? Ранняя темная энергия, мутирующая со временем, или экзотическое взаимодействие темной материи с нейтрино. Как детектив, методично сужающий круг подозреваемых, наука исключает артефакты: блики атмосферы, калибровку телескопов вроде ALMA в Атакаме. Гравитационные волны обещают третий путь — чистый, без электромагнитных помех.

Гравитационно-волновой фон как стандартная сирена

Черные дыры сливаются, рождая волны, как камни в пруду пространства-времени. Отдельные события LIGO ловит четко, но фон — суперпозиция миллионов далеких merger'ов — гудит фоном, подобно шуму города издалека. Исследователи моделируют: ниже H0 — плотнее Вселенная, чаще слияния, громче фон. Нет сигнала? Медленное расширение исключено.

Метод "стохастической сирены" объединяет фон с идентифицированными событиями, сужая погрешность. Уже на текущих данных LVK — верхние пределы, совместимые с "локальным" H0. Это не магия: чистая геометрия Эйнштейна, где волны несут информацию о расстоянии напрямую, без посредников вроде пыли или эволюции звезд.

"Анализ фонового шума от черных дыр — прорыв в астрофизике. Он позволит уточнить состав Вселенной, включая темную энергию, и через годы данных LIGO даст H0 с точностью, недоступной оптике".

Эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Будущее измерений и разрешение загадки

Через 6 лет фон обнаружат, сужая H0 до 1-2%. Это перевернет космологию: если парадокс подтвердится, ждите новой физики за горизонт событий. Представьте: криптография завтра на квантовых волнах, а добыча астероидов с гравитационными маяками. Футурологический прицел: точный H0 спрогнозирует судьбу Вселенной — Большой разрыв или вечное расширение.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Что такое постоянная Хаббла? Скорость расширения Вселенной в км/с на мегапарсек — базовый параметр космологии.
  • Почему парадокс важен? Указывает на пробелы в стандартной модели, возможно, новую физику.
  • Когда ждать открытия фона? Около 6 лет с ростом чувствительности детекторов.
  • Как волны измеряют расстояние? По амплитуде и частоте, как сирена в тумане.
Проверено экспертом: астрономия, астрофизика Наталья Орлова

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

