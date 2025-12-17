Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 3:25

Свет из древности пробил Вселенную и переписал космическую историю за одну вспышку

Расширение Вселенной растянуло свет сверхновой на месяцы — учёные

Световой сигнал, начавший свой путь задолго до появления нашей планеты, только недавно достиг приборов орбитальных обсерваторий. Столкновение с ним похоже на случайную встречу с прошлым, которое никто уже не надеялся увидеть. Эта вспышка позволяет взглянуть в эпоху, когда молодой Вселенной едва исполнилось несколько сотен миллионов лет. Об этом сообщает JV Tech.

Начало космического исследования

Когда датчики франко-китайской миссии SVOM зарегистрировали короткий гамма-всплеск, команды на Земле сразу поняли, что речь идёт о редком событии. Всего 10 секунд — и астрономам открылась возможность изучить один из самых ранних звездных коллапсов. Быстрота реакции стала ключевой: каждая минута промедления могла привести к потере ценного материала. Поэтому уже вскоре к анализу присоединились другие обсерватории, собрав впечатляющий научный альянс вокруг необычной цели. Комбинация данных позволила оценить расстояние и понять, что объект расположен невероятно далеко, а значит, относится к самым ранним галактикам развития космических структур.

"Только телескоп Webb смог напрямую показать, что этот свет исходил от сверхновой, то есть от коллапса массивной звезды. Это наблюдение также демонстрирует, что мы можем использовать телескоп Webb для обнаружения отдельных звезд, когда Вселенная была всего лишь на 5% старше своего нынешнего возраста", — отметил профессор Эндрю Леван.

Время, которое течёт иначе

Особенность наблюдения заключалась в том, что процесс развития яркости сверхновой оказался растянут почти до неузнаваемости. Чем дальше источник, тем сильнее проявляется эффект космологического расширения, растягивающий световые волны и замедляющий видимое течение событий. То, что в соседних галактиках заняло бы не больше месяца, растянулось на целый квартал. Благодаря такому замедлению удалось проследить эволюцию взрыва с деталями, недоступными при изучении менее удалённых объектов. Это также позволило оценить вклад различных инструментов в общее измерение и сравнить новое открытие с прежними рекордами, выявив радикальную разницу в возрасте изучаемых структур.

Дальнейшие проверки подтвердили, что сверхновая достигла максимальной яркости лишь спустя месяцы после регистрации гамма-всплеска. Такой временной сдвиг стал наглядной демонстрацией того, как фундаментальные свойства космоса влияют на ход наблюдений. Для исследователей это стало редкой возможностью проследить за явлением, разворачивающимся буквально на границе космических тёмных веков.

Неожиданное сходство с современными звёздами

Когда специалисты смогли получить спектральные данные, многие ожидали увидеть признаки древней химии — ту, что характерна для эпохи реионизации. В те времена звёзды должны были отличаться от привычных, так как тяжёлые элементы ещё не успели сформироваться в достаточном количестве. Однако результаты исследования оказались неожиданными: сверхновая выглядела удивительно похожей на современные аналоги.

"Мы приехали с открытым умом. И теперь Уэбб показывает нам, что эта сверхновая выглядит в точности как современные сверхновые", — подчеркнул профессор Ниал Танвир.

Такое совпадение ставит новые вопросы о том, насколько быстро ранние поколения звёзд могли обогащать окружающее пространство тяжёлыми элементами. Некоторые процессы, считавшиеся более поздними, вероятно, начали формироваться раньше, чем ожидалось. Это касается и механизмов звёздообразования, и особенностей коллапса массивных светил. Новые данные уже побуждают пересматривать сценарии, описывающие первые миллиарды лет космической эволюции.

В перспективе подобные наблюдения могут стать ключом к пониманию того, как Вселенная переходила от простых плотных облаков водорода к сложным структурам, где рождаются галактики, звёзды и планеты.

Заключение всего исследования показывает, что каждая новая находка в глубоком космосе способна изменить наше представление о древней истории мира. Такой пример подчёркивает, насколько важны современные инструменты наблюдения и международное сотрудничество. Исследователи продолжают внимательно наблюдать за удалёнными объектами, рассчитывая на дальнейшие открытия, которые помогут глубже понять ранние процессы формирования Вселенной.

