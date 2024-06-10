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Депутат Филатова: косметологический рынок наполовину состоит из контрафактной продукции
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:51

Депутат Филатова: косметологический рынок наполовину состоит из контрафактной продукции

В России увеличился объем контрафактной продукции на рынке косметологии, с половиной рынка состоящей из серых товаров. Об этом рассказала депутат Ирина Филатова на дискуссии "Безопасная красота", сообщает Газета.Ру.

Проблема усугубляется тем, что 57% пациентов не могут отличить поддельную продукцию, а специалисты сталкиваются с трудностями в идентификации контрафакта. Основной причиной роста серого рынка является свободная продажа запрещенных препаратов на популярных маркетплейсах, что приводит к рискованным самостоятельным инъекциям среди покупателей.

Фото: commons.wikimedia.org/NunAit (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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