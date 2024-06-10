В России увеличился объем контрафактной продукции на рынке косметологии, с половиной рынка состоящей из серых товаров. Об этом рассказала депутат Ирина Филатова на дискуссии "Безопасная красота", сообщает Газета.Ру.
Проблема усугубляется тем, что 57% пациентов не могут отличить поддельную продукцию, а специалисты сталкиваются с трудностями в идентификации контрафакта. Основной причиной роста серого рынка является свободная продажа запрещенных препаратов на популярных маркетплейсах, что приводит к рискованным самостоятельным инъекциям среди покупателей.
Фото: commons.wikimedia.org/NunAit (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Владимир Швейцер: Смысла от саммита по Украине нет
Владимир Швейцер, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, о "мирной конференции" по Украине, проводимой в Швейцарии, политическом весе данной встречи, специально для Newsinfo.Ru.
Турция и РФ провели переговоры
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в столице России, как объявило турецкое ведомство по делам иностранных дел.
В России разработали линейку приборов для контроля загрязнений водоемов
Ученые Псковского государственного университета совместно с Московским госуниверситетом разработали уникальные устройства для мониторинга загрязнений водоемов.
Врач Терновой рассказал, как правильно обрабатывать повреждения при занозе
Что нужно сделать при возникновении занозы.