Дерматовенеролог и приглашенный эксперт бренда d'Alba Екатерина Анчикова порекомендовала избегать использования питательных кремов, косметики с маслами, ретинолом, АНА и ВНА кислотами в жаркое время года. Питательные кремы могут создавать пленку, которая блокирует выделения кожи и способствует жирному блеску и расширенным порам, сообщает Газета.Ру.
Масла могут провоцировать образование прыщей из-за их комедогенного эффекта. Кислоты и ретинол усиливают чувствительность кожи к ультрафиолету, что может вызвать повреждения, если не обновлять защиту SPF. Также следует избегать агрессивных пилингов и скрабов, которые могут уменьшить кожный иммунитет и увеличить риск дерматитов и других повреждений кожи.
Фото: commons.wikimedia.org/Benff (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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