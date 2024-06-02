Дерматовенеролог и приглашенный эксперт бренда d'Alba Екатерина Анчикова порекомендовала избегать использования питательных кремов, косметики с маслами, ретинолом, АНА и ВНА кислотами в жаркое время года. Питательные кремы могут создавать пленку, которая блокирует выделения кожи и способствует жирному блеску и расширенным порам, сообщает Газета.Ру.

Масла могут провоцировать образование прыщей из-за их комедогенного эффекта. Кислоты и ретинол усиливают чувствительность кожи к ультрафиолету, что может вызвать повреждения, если не обновлять защиту SPF. Также следует избегать агрессивных пилингов и скрабов, которые могут уменьшить кожный иммунитет и увеличить риск дерматитов и других повреждений кожи.

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