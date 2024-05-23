В суд Московской области передано дело о взяточничестве, которое может стать одним из крупнейших в России.
По версии следствия, 35-летний Марат Тамбиев, руководитель следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Тверскому району Москвы, и его сообщница, 27-летняя Кристина Ляховенко, бывший следователь, обвиняются сразу по 10 эпизодам взяточничества. По данным следствия, Тамбиев получил взяток на несколько миллиардов рублей.
Следователи считают, что действия подсудимых дискредитируют правовую деятельность государства по борьбе с преступностью.
Чтобы обеспечить более объективное и независимое рассмотрение дела, Верховный суд России перенёс процесс в Балашиху, расположенную в Московской области. По мнению правоохранителей, в столичных судах у Тамбиева могли оставаться связи.
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