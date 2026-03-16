Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Конверт с деньгами
© https://unsplash.com by Markus Spiske is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 19:52

Коррупция на каждый день: Волгоградская прокуратура на страже прозрачности против теневых схем депутата

В Волгоградской области надзорное ведомство инициировало судебный процесс по изъятию 43,9 миллиона рублей у бывшего депутата региональной думы Станислава Короткова. Прокурорская проверка подтвердила, что указанная сумма была получена законодателем незаконно. В ходе разбирательства выяснилось, что экс-депутат систематически занимался предпринимательством, что прямо запрещено законом для лиц, занимающих государственные должности. Ранее из-за систематических нарушений антикоррупционного законодательства полномочия народного избранника были прекращены досрочно по требованию правоохранительных органов.

Суть нарушений и прокурорский иск

Региональная прокуратура в ходе аудита доходов и расходов народных избранников выявила серьезные финансовые аномалии. Оказалось, что материальное положение Станислава Короткова не соответствовало официально декларируемым доходам, а накопления возникли в результате коммерческих сделок, скрытых от государственного контроля. Юристы надзорного органа настаивают на принудительном взыскании всей суммы в пользу казны.

Деятельность парламентария была переплетена с частным бизнесом, что создает прямой конфликт интересов и подорывает общественное доверие к институту власти. Прокуроры подчеркивают, что доказательная база по данному делу является исчерпывающей и основана на документальных подтверждениях незаконных оборотов средств.

Подобные кейсы демонстрируют жесткость подхода в работе правоохранителей при оценке чистоты активов госслужащих. Когда закон прямо запрещает совмещение полномочий и предпринимательства, любые попытки обойти это правило влекут за собой крупные финансовые потери для нарушителя.

Последствия для депутатского мандата

Последствием выявленных нарушений стало досрочное лишение Станислава Короткова депутатских полномочий. Решение принималось судом после того, как факты неоднократного несоблюдения запретов стали публичными и неопровержимыми. Карьера политика завершилась на фоне громкого коррупционного скандала, который стал объектом внимания местных СМИ.

"Муниципальное и региональное управление требует от депутатов предельной прозрачности в финансовых делах. Когда доверенное лицо использует статус для извлечения нетрудовых доходов, система должна реагировать максимально оперативно. Досрочное прекращение полномочий — это стандартный инструмент для очистки рядов от тех, кто ставит коммерческие интересы выше общественных обязательств. Такие прецеденты показывают, что финансовый контроль сегодня работает на всех уровнях власти"

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Законодательные нормы устроены так, что любое пренебрежение антикоррупционными обязательствами влечет за собой не только репутационные риски, но и административные санкции. Утрата депутатского статуса здесь стала логичным завершением процесса, инициированного по запросу прокуроров.

Сейчас уже бывший парламентарий лишен не только доступа к принятию решений, но и возможности использовать административный ресурс для ведения своих дел. Дальнейшая судьба взыскиваемой суммы зависит от решения суда, который рассмотрит доводы прокуратуры о необходимости возвращения 43,9 млн рублей государству.

Антикоррупционная практика в регионах

История с волгоградским депутатом — не единственный пример масштабных взысканий в пользу государства. В последнее время федеральные ведомства активно работают над выявлением незаконно нажитого имущества у представителей элит. Ярким примером подобной практики остается дело предпринимателя Константина Пономарева, у которого по иску Генпрокуратуры изымались средства, полученные в результате сомнительных арендных схем.

Подобные резонансные дела транслируют сигнал всему чиновничьему аппарату о недопустимости скрытого предпринимательства. Регулярные проверки доходов и расходов становятся нормой, при которой любые "лишние" миллионы подлежат самой тщательной экспертизе. Скрытые активы перестают быть защищенными в текущих реалиях антикоррупционного надзора.

Работа прокуратуры в регионах направлена на приведение поведения чиновников к строгим стандартам, установленным федеральным законодательством. Каждый отдельный иск — это способ вернуть средства, которые были извлечены из системы вопреки установленным запретам, подчеркивая неотвратимость наказания вне зависимости от должности.

Проверено экспертом: эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet