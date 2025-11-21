Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бизнесмен рассчитывает деньги
Бизнесмен рассчитывает деньги
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 20:50

Бюджет с поправкой на воровство: в Астрахани прозвучало предложение, от которого зал замер

Депутат Дунаев заявил о необходимости заложить 10% процентов в бюджет на хищения

В Астрахани обсуждение бюджета неожиданно обернулось спором о коррупции, когда один из участников заседания озвучил провокационное предложение, адресованное коллегам. Реплика прозвучала на фоне затянувшихся строительных проектов и череды уголовных дел, сопровождающих их реализацию.

Контекст выступления и аргументы депутата

Депутат Евгений Дунаев обратил внимание на то, что жители области ежедневно сталкиваются с новостями о хищениях при строительстве социальных объектов. Он упомянул сообщения о многомиллионных потерях при возведении детских садов, жилых домов и очистных сооружений. По словам парламентария, такие публикации формируют ощущение системного характера происходящего и подталкивают к пересмотру подходов к бюджетному планированию.

В пример он привёл объект "Октябрь", строительство которого длится почти десять лет. По этому проекту возбуждены четыре уголовных дела, и Дунаев считает их признаком неслучайных проблем. Длительные сроки возведения и постоянные нарушения, по его оценке, только подтверждают, что действующие механизмы контроля малоэффективны и требуют изменения.

Высказывания и реакция на заседании

Во время обсуждения Дунаев сделал резонансное заявление.

"Так давайте заложим сразу в бюджет 10 % на то, чтобы их украли. Возможно ли это?", — заявил депутат.

Он сопровождал своё выступление ссылкой на Салтыкова-Щедрина, напоминая известную фразу о том, что и спустя два века можно увидеть те же социальные пороки. Эта цитата, по его мнению, подчёркивает неизменность ситуации и необходимость прямого разговора о причинах хищений.

Коллеги восприняли заявление как эмоциональную реакцию на череду скандалов, но сама постановка вопроса отразила общее недовольство качеством контроля в строительной сфере. Дискуссия показала, что часть депутатов видит в таких примерах повод для усиления надзорных механизмов, тогда как другие обращают внимание на необходимость пересмотра модели финансирования проектов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество Муртузалиева — Ведомости вчера в 5:46
850 миллионов рублей за 10 лет: Генпрокуратура хочет забрать имущество дагестанского депутата

Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства имущество депутата Муртузалиева и его семьи, которое было приобретено на незаконные доходы.

Читать полностью » Паспорт потребуется для покупки топлива в Ростовской области — прокуратура вчера в 4:36
На АЗС — паспортный контроль: в Ростовской области предложили новые топливные ограничения

В Ростовской области предложили ограничить продажу топлива несовершеннолетним, чтобы уменьшить количество ДТП с участием подростков на спортивной технике.

Читать полностью » В Сочи объявили моду на экокожу и экомех в 2026 году вчера в 3:36
Мода для Лошади: что носить в 2026 году — тренды с Sochi Fashion Week

На Sochi Fashion Week представили модные тренды для 2026 года, акцентируя внимание на экокоже, смелых принтах и эко-дружественных материалах.

Читать полностью » Крымские учёные представили технологию ускоренного заживления кожи — пресс-служба КФУ вчера в 2:02
В Крыму создали технологию быстрого заживления кожи: регенерация ускоряется в разы

Учёные КФУ создали технологию, ускоряющую заживление ран и усиливающую выработку коллагена, и теперь рассматривают её потенциал в регенеративной и эстетической медицине.

Читать полностью » Губернатор Бабушкин обсудил развитие пассажирских перевозок на комиссии Госсовета в Москве 19.11.2025 в 22:04
70 миллионов пассажиров — только начало: что на самом деле задумали в Астраханской области

Астраханская область готовится к новому этапу транспортной реформы: обсуждаются пригородные маршруты, обновление автопарка и роль федеральной поддержки в преобразовании пассажирских перевозок.

Читать полностью » В 19.11.2025 в 17:54
Рождение новой образовательной эпохи: в Артеке запустили один из крупнейших детских центров страны

В "Артеке" завершили строительство центра инновационных технологий площадью 27 тыс. кв. м. Новый комплекс готов принять тысячу детей и изменить образовательную среду лагеря.

Читать полностью » Ростовский аэропорт Платов готов возобновить работу до конца года — губернатор 19.11.2025 в 1:16
"Сосед" Краснодара готовится к самолётам: аэропорт Платов может возобновить рейсы в ближайшие месяцы

Губернатор Ростовской области сообщил, что аэропорт Платов может возобновить работу до конца года. "Азимут" готова возобновить рейсы между Ростовом и Минском.

Читать полностью » В Ростове могут открыть аэропорт Платов до конца года — губернатор Слюсарь 18.11.2025 в 20:56
Авиасообщение может ожить: Платов в Ростове готов к возвращению рейсов после долгого простоя

Ростовские власти заявили о готовности открыть аэропорт Платов до конца года. Региональные перевозчики уже планируют первые рейсы, решение — за федеральным центром.

Читать полностью »

Новости
Наука
Найден жилой комплекс римской эпохи в Перре — Йелкен
Наука
Мозг обрабатывает мысли волнами, а не отдельными нейронами — Миллер
Авто и мото
Спрос на аренду лимузинов для свадеб вырос на 106% — данные сервиса "Профи.ру"
Культура и шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон скрыли встречу с Паддингтоном от детей из-за возможного огорчения
Дом
Натуральные смеси эффективно растворяют жир в духовке — клинеры
Красота и здоровье
Щётка с натуральной щетиной усиливает прикорневый объём, сообщили стилисты
Спорт и фитнес
Приседания с активными повторами ускоряют обмен веществ — тренер Яблокова
Туризм
Таиланд стал лидером по травмам среди российских туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet