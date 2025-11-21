Бюджет с поправкой на воровство: в Астрахани прозвучало предложение, от которого зал замер

В Астрахани обсуждение бюджета неожиданно обернулось спором о коррупции, когда один из участников заседания озвучил провокационное предложение, адресованное коллегам. Реплика прозвучала на фоне затянувшихся строительных проектов и череды уголовных дел, сопровождающих их реализацию.

Контекст выступления и аргументы депутата

Депутат Евгений Дунаев обратил внимание на то, что жители области ежедневно сталкиваются с новостями о хищениях при строительстве социальных объектов. Он упомянул сообщения о многомиллионных потерях при возведении детских садов, жилых домов и очистных сооружений. По словам парламентария, такие публикации формируют ощущение системного характера происходящего и подталкивают к пересмотру подходов к бюджетному планированию.

В пример он привёл объект "Октябрь", строительство которого длится почти десять лет. По этому проекту возбуждены четыре уголовных дела, и Дунаев считает их признаком неслучайных проблем. Длительные сроки возведения и постоянные нарушения, по его оценке, только подтверждают, что действующие механизмы контроля малоэффективны и требуют изменения.

Высказывания и реакция на заседании

Во время обсуждения Дунаев сделал резонансное заявление.

"Так давайте заложим сразу в бюджет 10 % на то, чтобы их украли. Возможно ли это?", — заявил депутат.

Он сопровождал своё выступление ссылкой на Салтыкова-Щедрина, напоминая известную фразу о том, что и спустя два века можно увидеть те же социальные пороки. Эта цитата, по его мнению, подчёркивает неизменность ситуации и необходимость прямого разговора о причинах хищений.

Коллеги восприняли заявление как эмоциональную реакцию на череду скандалов, но сама постановка вопроса отразила общее недовольство качеством контроля в строительной сфере. Дискуссия показала, что часть депутатов видит в таких примерах повод для усиления надзорных механизмов, тогда как другие обращают внимание на необходимость пересмотра модели финансирования проектов.