850 миллионов рублей за 10 лет: Генпрокуратура хочет забрать имущество дагестанского депутата

Генеральная прокуратура РФ требует обратить в доход государства имущество, приобретенное депутатом Народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиевым и его семьей, об этом сообщает источник газеты "Ведомости". В иске, направленном в суд, говорится, что за последние 10 лет Муртузалиев приобрел имущество, стоимость которого на данный момент превышает 850 миллионов рублей.

Коррупционные доходы и требования Генпрокуратуры

Согласно данным прокуратуры, с 2012 по 2024 год Муртузалиев и его близкие приобрели имущество на сумму не менее 376 миллионов рублей. Однако по состоянию на 2025 год стоимость этого имущества на рынке возросла до 850 миллионов рублей.

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 22 объекта недвижимости, среди которых квартиры, земельные участки, офисные помещения и автомобиль. Эти активы считаются коррупционными доходами, полученными незаконным путем, и должны быть конфискованы в пользу государства.

Суть и последствия искового заявления

Заявление Генпрокуратуры подчеркивает, что Муртузалиев приобрел данные объекты, используя средства, полученные от коррупционной деятельности. Прокуратура настаивает на конфискации этого имущества, как часть борьбы с незаконным обогащением и коррупцией среди высокопоставленных должностных лиц и их семей.

Рассмотрение этого иска в суде будет важным шагом в деле борьбы с коррупцией, а также сигналом о серьезности намерений правоохранительных органов в борьбе с незаконным капиталом.