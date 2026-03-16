Морозилка
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 19:27

Сохраните вкус и структуру: как правильно размораживать продукты на кухне без ошибок

Многие домашние кулинары допускают критическую ошибку, пытаясь ускорить процесс приготовления пищи путем размораживания ингредиентов под струей горячей воды. Такая термическая агрессия наносит непоправимый урон структуре волокон, запуская процесс частичной денатурации белков еще до начала обработки в сковороде. Чтобы сохранить питательную ценность и текстуру продуктов, необходимо придерживаться научно обоснованных методов разморозки, пишет EcoSever.

Наиболее щадящим и безопасным способом для сохранения витаминного состава эксперты признают естественный процесс оттаивания в холодильной камере. Если же время ограничено, допустимо использовать проточную холодную воду, особенно при условии сохранения целостности герметичной упаковки. О всех тонкостях обращения с замороженным сырьем, чтобы избежать гастрономических разочарований, рассказала диетолог и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

"Горячая вода может просто испортить текстуру и растворить продукт, он сварится. В микроволновку тоже нежелательно, потому что тоже может испортиться текстура, в микроволновке продукты, как правило, сохнут", — отметила Елена Сюракшина.

Применение микроволновых печей для быстрой подготовки овощей также эксперт считает нецелесообразным с точки зрения биологии. Согласно заявлению специалиста, воздействие электромагнитного излучения приводит к разрушению клеточных молекул, из-за чего овощи теряют свои полезные микро- и макроэлементы. Для сохранения качества продуктов лучше всего подбирать температурный режим, который позволяет им "отходить" постепенно, сохраняя природную структуру тканей.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

