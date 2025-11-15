Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Корпоративный Новый год превращается в шоу: почему праздник в Сургуте теперь стоит, как мини-отпуск

В Сургуте средний чек на новогодний корпоратив вырос до 12 тысяч рублей

Сургут готовится к самому долгожданному празднику года, но тем, кто планирует провести корпоратив вне офиса, стоит быть готовыми к новым ценникам и неожиданным программам. В этом году банкетные залы и рестораны предлагают не только угощения, но и запоминающиеся шоу — и всё это дороже, чем год назад.

Форматы праздников: от телешоу до золотой эпохи

Новогоднее телешоу:
Театр "Перпендикуляр" превратит праздник в интерактивное шоу, где гости почувствуют себя настоящими звёздами на сцене. Программа пройдет в развлекательном комплексе "Вавилон" и караоке-клубе "Форте&Пьяно".

Ностальгия по 2010-м:
В ночном клубе "Оникс" гостей ждёт вечеринка в стиле начала "золотой эпохи" — с фокусником, ведущим, кавер-группой "Ремейк" и участницей шоу "Голос" Елизаветой Тэйван. По традиции, на празднике появятся Дед Мороз и Снегурочка.

Танцы, балет и фокусы:
В "Винотеке" для корпоративов подготовили шоу-балет, выступления кавер-группы Cheely, бумажное шоу и, конечно, поздравления от Деда Мороза. В ресторане "Ботаника" — дополнительно пригласят иллюзиониста, а зал рассчитан на компании до 80-100 человек.

Цены и условия

Средний чек за праздничный вечер составляет от 10 000 до 12 000 рублей на человека - на 20% больше максимальных цен прошлого года. На некоторых площадках алкоголь оплачивается отдельно. Для сравнения: в 2024 году корпоративы стоили от 7 500 до 10 000 рублей.

Итоги

Выбор форматов и программ в Сургуте становится всё богаче, но и цена за новогодние эмоции растёт. Гостей ждут настоящие шоу, живая музыка, оригинальные ведущие и атмосфера праздника.

