Меньше зарплата, зато своя квартира: на какие уступки готовы россияне ради ипотеки

Работа ради льготной ипотеки для многих уже не выглядит странной сделкой. В исследовании hh. ru и группы "Ренессанс страхование" 58% россиян признались, что готовы сменить место работы, если новый работодатель даст доступ к такой программе. Опрос провели в июне среди 2,7 тыс. жителей городов-миллионников. И это не разговоры на кухне: 59% из тех, кто согласен на переезд или смену места, не прочь и урезать зарплату ради жилья.

"Когда компания помогает с жильём, человек смотрит на работу иначе. Для него это уже не только оклад, а вся связка расходов: аренда, дорога, стабильность, перспектива взять ипотеку. Но если поддержка не просчитана, сотрудник быстро увидит, что льгота есть только на бумаге. Здесь решают сроки, размер платежа и то, как именно оформлена программа". дизайнер интерьеров Елена Маркова

Какую поддержку ждут от работодателя

Чаще всего люди выбирают корпоративную ипотеку по сниженной ставке. За этот вариант проголосовали 25% участников опроса. На втором месте — полная или частичная компенсация процентов по ипотеке, её назвали 20% респондентов. Ещё 19% считают самым удобным вариантом помощь с оплатой аренды жилья.

Единовременную выплату на покупку квартиры выбрали 17% опрошенных. Столько же набрала и компенсация платежей по ипотеке. По срокам ожидания мнения тоже разные: 20% хотят получить жилищную поддержку сразу после смены работы, 28% готовы дождаться конца испытательного срока, 13% согласны ждать не более 6 месяцев, а 11% — больше полугода.

Среди тех, кто готов перейти на новое место ради льготы, 29% не против снижения зарплаты на 5%. Ещё около 17% согласны на минус 5-10%, а каждый десятый — на 10-20%. Для работодателя это уже не мелкая надбавка к вакансии, а отдельный аргумент в борьбе за людей.

Что мешает купить жильё

Сейчас только половина респондентов живут в собственной квартире или доме. Ещё 17% выплачивают ипотеку, а остальные либо снимают жильё, либо живут с родственниками. То есть для большой части людей вопрос квартиры всё ещё висит над головой, а не стоит на полке как закрытая задача.

Главной помехой участники опроса назвали недостаточный доход — так ответили 70%. Нестабильный заработок мешает 20% респондентов. Среди других причин называют высокие цены на жильё (46%) и дорогую ипотеку (42%). Картина знакомая: деньги есть не всегда, а квадратные метры дешевле не становятся.

Именно поэтому тема льгот от работодателя зацепила так многих. Когда аренда съедает заметную часть бюджета, а первый взнос кажется далеким, любая скидка по ставке или компенсация платежа превращается из приятного бонуса в жёсткий аргумент. Особенно для тех, кто и так живёт на съёмной квартире или у родни.

Сколько стоит аренда в миллионниках

К концу лета снять квартиру на длительный срок в российских городах-миллионниках можно было в среднем за 49 тыс. рублей в месяц. С мая аренда прибавила 7,9%. При этом рынок всё ещё ниже прошлогоднего уровня: в августе 2025 года медианная ставка составляла 51,7 тыс. рублей.

На этом фоне интерес к жилищным программам у работодателей выглядит вполне земным, без лишнего пафоса. Человек считает не абстрактные бонусы, а конкретную сумму, которая уходит каждый месяц. Если часть этого платежа берёт на себя компания, предложение быстро становится заметным.

Для опрошенных это не теория, а прямая математика. Кто-то готов уступить в зарплате, лишь бы получить доступ к ипотеке на новых условиях. Кто-то согласен подождать полгода, пока откроется право на поддержку. И всё это упирается в один и тот же вопрос — как пережить дорогой рынок жилья без лишних потерь.

"Для людей важен не сам факт льготы, а то, как она ложится на семейный бюджет. Если работодатель компенсирует проценты или аренду, это сразу меняет расчёт по месяцам. Но когда компания обещает одно, а в договоре выходит другое, доверие быстро исчезает. Поэтому такие программы работают только тогда, когда условия прозрачны и понятны до копейки". консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Ответы на популярные вопросы

Кто чаще готов сменить работу ради льготной ипотеки?

По данным опроса, так ответили 58% россиян. Исследование проводили среди жителей городов-миллионников.

Согласны ли люди на меньшую зарплату ради жилья?

Да. Среди тех, кто готов к смене работы, 59% согласны на сокращение дохода ради участия в программе.

Какую помощь от работодателя считают самой удобной?

Чаще всего называли корпоративную ипотеку по сниженной ставке. На втором месте — компенсация процентов по ипотеке.

Сколько в среднем стоит аренда в миллионниках?

К концу лета средняя цена составила 49 тыс. рублей в месяц. Это выше мая на 7,9%, но ниже уровня августа 2025 года.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

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