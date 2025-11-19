Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Нефтяные качалки на закате
Нефтяные качалки на закате
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 18:54

Сектор добычи на грани перегрева: расчёты с подрядчиками толкают долги всё выше

В ХМАО отметили увеличение долгов нефтяных компаний

Начавшийся рост долговой нагрузки в сырьевом секторе Югры вновь привлек внимание аналитиков, об этом сообщает издание URA. RU. В регионе зафиксировано увеличение просроченной кредиторской задолженности компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых, и динамика указывает на устойчивый рост финансовых обязательств.

Изменение общей задолженности

Согласно данным Тюменьстата, просроченная кредиторская задолженность предприятий ХМАО за месяц выросла почти на миллиард рублей. В отчете аналитиков уточняется: "Просроченная кредиторская задолженность нефтяных компаний ХМАО в июле 2025 года составляла 86 663,2 млн рублей. В августе она увеличилась до 87 883,9 млн рублей". Такие значения подчеркивают тенденцию к накоплению долгов, несмотря на высокие показатели добычи и стабильный спрос на ресурсы.

Рост совокупной задолженности влияет на показатели устойчивости компаний и отражает напряженность в расчетах между участниками рынка. Аналитики связывают изменения с увеличением операционных затрат и колебаниями финансовых потоков в летний период, что может косвенно отражаться на структуре обязательств.

Структура прироста долгов

Наиболее заметный вклад в увеличение задолженности внесли расчеты с поставщиками. Их объем вырос с 79,6 млрд до 80,2 млрд рублей, что подтверждает усложнение логистики и повышение стоимости услуг подрядных организаций. Такие изменения формируют дополнительное давление на производственные компании и требуют корректировки финансового планирования.

Долги перед бюджетом также продемонстрировали рост — с 6,03 млрд до 6,73 млрд рублей. При этом обязательства во внебюджетные фонды увеличились с 304,8 млн до 318,2 млн рублей. Структура прироста показывает, что рост долговых обязательств затронул практически все направления расчетов, что отражает комплексный характер наблюдаемых изменений.

Последствия для отрасли и финансовой стабильности

Увеличение задолженности компаний сырьевого сектора может повлиять на их инвестиционную активность и выполнение социальных обязательств в регионе. Сохраняющийся рост требует внимательного анализа механизмов регулирования долговой нагрузки и выработки решений, позволяющих стабилизировать финансовые потоки.

Эксперты отмечают, что структура долгов свидетельствует о системном характере изменений, а постепенный прирост обязательств подчеркивает необходимость укрепления финансовой дисциплины. Региональные показатели отражают общие тенденции в нефтегазовой отрасли, где усиление внешних и внутренних факторов влияет на расчеты и объемы задолженности.

