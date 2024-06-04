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В России разработали алгоритм для анализа процессов связывания белков коронавируса
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:36

В России разработали алгоритм для анализа процессов связывания белков коронавируса

Ученые из биологического факультета МГУ разработали новый алгоритм на основе нейросетей для предсказания энергии связывания белков SARS-CoV-2. Этот метод превзошел все существующие аналоги по точности прогнозирования процессов связывания.

Разработка поможет ускорить создание эффективных лекарств для лечения ковида и других заболеваний.

Алгоритм может также использоваться для оценки белковых взаимодействий в малоизученных комплексах, что уменьшит время и ресурсы, необходимые для начальных этапов разработки лекарств, включая противоопухолевые препараты. результаты исследования опубликованы в журнале PROTEINS.

Фото: commons.wikimedia.org/Galina Ten (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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