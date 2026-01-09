Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Современная угловая кухня
Современная угловая кухня
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 0:08

Дорогая угловая кухня выглядела идеально — в быту вскрылась правда: комфорта ноль

Угловая кухня требует точной эргономики — дизайнеры

Угловые кухни часто выглядят эффектно на визуализациях: дорогие фасады, модная подсветка, аккуратные линии. Но стоит начать пользоваться такой кухней в жизни — и иллюзия быстро рассеивается. Один неудачный угол, неправильно открывающаяся дверца или тесный проход, и раздражение становится ежедневным фоном. Особенно обидно, когда кухня дорогая, а удобства в ней меньше, чем в старой. Об этом рассказал дзен-канал Domeo.

Почему угловая кухня требует особого внимания

Угловая планировка не прощает ошибок. Здесь каждое решение влияет на эргономику: как вы двигаетесь, где ставите посуду, насколько легко достаёте вещи. Даже мелкие просчёты начинают раздражать уже в первые недели эксплуатации.

В одном из проектов Domeo задача была простой на словах, но сложной на практике — сделать угловую кухню одновременно красивой и удобной. Без типичных ловушек, которые встречаются почти в каждой второй квартире.

Мойка в углу — решение с последствиями

Самая частая ошибка — установка мойки прямо в углу. В реальности это создаёт массу проблем. Глубина рабочей зоны уменьшается, приходится постоянно наклоняться, нагружая спину. Угол почти всегда остаётся плохо освещённым, даже при наличии подсветки.

Кроме того, в таком месте сложно разместить смеситель, фильтр и всё, что находится под мойкой. В итоге пространство используется неэффективно, а удобство теряется.

Угловые трапеции, которые не работают

Шкафы-трапеции 900x900 мм выглядят логично на чертеже, но в быту оказываются бесполезными. В них не помещаются выкатные системы, остаются только полки, с которых доставать вещи крайне неудобно.

В проекте Domeo от этого отказались. Вместо трапеции использовали модули разной длины по двум стенам. Каждый шкаф открывается свободно, без конфликтов фасадов, а глубина остаётся комфортной.

Проставки — мелочь, которая решает всё

На углу обязательно должна быть фальшпанель шириной не менее 3 см. Без неё фасады начинают задевать друг друга, особенно если используются ручки-рейлинги или система push-to-open.

Такую проставку важно закладывать ещё на этапе проектирования. Позже исправить проблему без переделок уже не получится.

Посудомоечная машина и угол несовместимы

Мойка и посудомойка должны находиться рядом. Это логично и удобно: вымыли тарелку — сразу загрузили. Если разместить посудомойку через угол, дверца просто не будет нормально открываться, особенно в узкой кухне.

В рассматриваемом проекте ПММ установили сразу справа от мойки, что избавило владельцев от лишних движений и неудобств.

Плита и мойка: важно расстояние

В идеале мойка и плита располагаются на одной линии с промежутком около 60 см. Если кухня маленькая и приходится размещать их через угол, важно оставить рабочую поверхность с обеих сторон и избежать пересечения зон.

Иначе во время готовки легко задеть горячую посуду или пролить воду на варочную панель, что небезопасно и неудобно.

Геометрия угла начинается с черновых работ

Даже отклонение в пару градусов способно испортить всю кухню. Кривой угол приводит к щелям, перекосам, необходимости подпиливать столешницу и подгонять фасады.

В проекте Domeo угол был выровнен заранее, поэтому кухня встала точно по проекту. Проверка геометрии перед установкой экономит не только деньги, но и нервы.

Холодильник без зазора — скрытая ошибка

Если холодильник стоит вплотную к стене, дверца не открывается полностью, а полки невозможно вынуть. Минимальный зазор — 10 см или использование модуля с фальшпанелью.

Эта деталь часто упускается даже в хороших проектах, хотя исправить её потом сложно.

Верхние шкафы и освещение

Шкафы до потолка визуально вытягивают пространство и увеличивают хранение. Но важно учитывать светильники. Потолочные треки и споты могут мешать открыванию фасадов.

Также грамотно продуманное многоуровневое освещение делает кухню функциональной днём и уютной вечером, особенно если есть отдельный свет над обеденной зоной.

Розетки и запас по размерам

Если планируется измельчитель отходов, розетка под мойкой обязательна. Про неё часто забывают, как и про питание подсветки. Всё это нужно закладывать заранее.

Ещё один важный момент — не делать кухню "впритык" к стенам. Даже при одинаковых размерах стены редко бывают идеально ровными. Запас в 2-3 см спасает от проблем с установкой и открыванием фасадов.

Грамотно спроектированная угловая кухня — это не про компромиссы, а про продуманные решения. Когда учтены мелочи, кухня перестаёт быть красивой картинкой и становится удобным пространством для жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продуманное зонирование упрощает использование ванной — дизайнеры вчера в 17:46
Ванная выглядела дорого — но пользоваться ей оказалось неудобно: причина всплыла позже

Как создать премиальный дизайн ванной комнаты: ключевые принципы планировки, отделки, света и хранения, которые формируют комфорт и стиль.

Читать полностью » Единая цветовая гамма снижает визуальный шум кухни — дизайнеры вчера в 5:39
Маленькая кухня доводила до раздражения — помогли неожиданные решения: хаос исчез

Даже маленькая кухня может быть удобной и вместительной. Практичные идеи хранения и простые решения, которые помогут навести порядок без перепланировки.

Читать полностью » Ошибки проектирования кухни выявляются после установки — дизайнеры 08.01.2026 в 16:35
Эти решения в кухне сначала радуют — потом начинают раздражать каждый день

Кухня на заказ может стать источником комфорта или разочарования. Разбираем частые ошибки в дизайне и планировке, которые важно учесть до начала ремонта.

Читать полностью » Полотенце на крышке собирает грязь с дивана — клинеры 08.01.2026 в 4:17
Перестала тратить силы на уборку — помогла одна неожиданная привычка

Восемь простых бытовых хитростей, которые экономят время и силы. Проверенные приёмы для кухни, ванной, одежды и повседневного уюта без лишних затрат.

Читать полностью » Интерьеры отказываются от стерильного минимализма в пользу цвета — дизайнеры 07.01.2026 в 15:16
Сделала одно простое изменение в интерьере — и вся комната заиграла по-новому

Интерьерный минимализм уходит в прошлое. Дизайнеры рассказывают, какие тренды 2026 года делают ставку на цвет, комфорт и индивидуальность пространства.

Читать полностью » Светлые оттенки визуально расширяют маленькую кухню — дизайнеры 07.01.2026 в 3:53
Хотела уют на кухне — сделала ошибку с оттенком: какой цвет реально работает на комфорт

Цвет кухни влияет на пространство и настроение. Разбираем, как выбрать подходящую гамму с учётом света, размеров и отделки, и какие сочетания работают лучше всего.

Читать полностью » Отдельно стоящая ванна сокращает полезное пространство санузла — дизайнеры 06.01.2026 в 14:22
Повторила модный интерьер из журнала — пришла в недоумение: в жизни всё оказалось иначе

Эффектные интерьерные идеи из журналов не всегда удобны в жизни. Какие популярные решения могут разочаровать после ремонта и почему с ними стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Философия хюгге формирует уют в скандинавских интерьерах — дизайнеры 06.01.2026 в 2:46
Скандинавские квартиры выглядят просто — но жить в них почему-то легче: вот в чём подвох

Скандинавские квартиры считаются эталоном современного жилья. Почему северный подход к пространству так отличается от остальной Европы и в чём его суть.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Маврикий — рай для дайверов и любителей снорклинга с великолепными морскими парками – The Sun
Питомцы
На Руси кошки долго оставались редкими и дорогими животными — историки
Авто и мото
Ухудшение торможения автомобиля связано с износом тормозной жидкости — автоэксперты
Наука
Рифы ежедневно меняют состав микроорганизмов в воде — Science Advances
Мир
Крупнейший в мире айсберг А23а может полностью разрушиться в ближайшие недели — НАСА
Спорт и фитнес
Сидячий образ жизни снижает уровень сексуального влечения — фитнес-эксперты
СЗФО
Бастрыкин поручил проверить снос здания ВНИИБ в Санкт-Петербурге — СК РФ
Мир
Самолёт Госдепа США приземлился в Каракасе — Flightradar24
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet