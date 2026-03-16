Большой Баклан
Большой Баклан
© freepik.com by wirestock is licensed under public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:40

Гнёзда плодятся быстрее икры: бакланы ставят под угрозу популяцию байкальского омуля в Бурятии

В Бурятии бакланы уничтожили байкальского омуля на 1,5 миллиарда рублей за прошлый год. Птицы опустошают водные ресурсы, истребляют растения и вот-вот вернутся на гнездовья. Численность пернатых в республике растёт с каждым сезоном. Глава Бурятии Алексей Цыденов обещал начать регулирование численности с этой весны, но бюрократия тормозит процесс. Изменения в федеральный закон так и не внесли, хотя планировали ещё в прошлом году.

Разорение Байкала бакланами

Большой баклан превратился в настоящее бедствие для Бурятии. Его разрушительное влияние на экосистему подтвердили учёные из Бурятского госуниверситета ещё в 2024 году. Они посоветовали заняться контролем численности, и жители справедливо спрашивают: когда начнётся?

Жители Северобайкальска на прямой линии с главой республики выплеснули эмоции. "Это бандиты. Это не птица, которую надо охранять, это птица, которую надо истреблять", — кричали они. Птицы уже угрожают многолетним усилиям по восстановлению популяции байкальского омуля.

Сергей Бурдиков, руководитель байкальского филиала ФГБУ "Главрыбвод", подсчитал потери. За прошлый год вывели в два раза больше икры, чем успели заложить. Омуль сейчас в нижней точке демографического цикла, и навыки баклана в охоте могут перечеркнуть всю работу.

"В регионах вроде Бурятии инвазивные виды часто ставят под удар местные экосистемы. Бакланы размножаются быстро, и без контроля они опустошают водоёмы. Нужно оперативно корректировать численность через охоту и мониторинг. Задержки в законах только усугубляют ущерб для Байкала. Региональные власти должны давить на федералов, чтобы меры запустили без проволочек."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Как планируют взять птиц под контроль

Регулировать популяцию бакланов собираются двумя способами: охотой и разрушением гнёзд. Цель — сократить численность до 30 процентов и изъять половину яиц. Глава республики Алексей Цыденов дал чёткий график: документы доделать за зиму, а с весны выходить на дело.

Сейчас охотиться на баклана могут только представители малых коренных народов. Власти хотят открыть доступ любителям и спортсменам. Инициативу поддерживали не раз, но до результата не дошли.

Пока что запланировали наблюдение за птицами и мониторинг болезней с применением "фактора беспокойства". Простая активность людей рядом с гнёздами мешает размножению. Орнитологи уверены: это сработает, хотя баклан становится изобретательнее в своей охоте.

Почему охота встала на паузу

Марина Дамдинова, руководитель Бурприроднадзора, объясняет задержки. В правила охоты изменения должны были внести в прошлом году. Они уже сидели в апелле на последней редакции, но в мае полностью сменилось руководство департамента охоты.

Из-за смены отозвали весь процесс по правилам охоты и вернули в прежнее состояние. Новый состав сформировали только через два месяца. Неформально инициативу снова поддержали, но теперь придётся заново проводить все проверки.

Иннокентий Бахрамеев, председатель комитета Народного Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии, провёл круглый стол. Инициатива получила 100 процентов поддержки на парламентской ассоциации Дальнего Востока. Проблема бакланов актуальна не только для Бурятии. После изучения Минприроды России поправки могут одобрить в Госдуме к летне-осеннему периоду, но в этом году ждёт около сотни тысяч пернатых.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

