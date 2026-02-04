Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тень от решетки на стене
Тень от решетки на стене
© unsplash.com by Vision chamber is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 10:05

Этот натуральный утеплитель в 2026 году вытесняет стекловату — дом становится тише и теплее

В 2026 году утепление дома всё чаще рассматривают не только как способ сэкономить на отоплении, но и как инвестицию в комфорт, тишину и экологичность. На этом фоне стекловата постепенно теряет статус "лучшего универсального решения": ей всё чаще находят замену в виде пробки — натурального утеплителя, который сочетает теплоизоляцию, звукоизоляцию и высокую долговечность.

Тепло и тишина: в чём сила пробки

Пробка ценится за структуру из миллионов микроскопических ячеек, заполненных воздухом. Именно она помогает удерживать тепло зимой и сохранять прохладу летом. Важный плюс — эффект фазового сдвига: тепло с улицы проникает внутрь медленнее, поэтому дом меньше перегревается в жаркие месяцы.

Помимо этого, пробка хорошо работает как звукоизоляция. Её плотность и эластичность позволяют поглощать шум, делая пространство заметно спокойнее. Такой "двойной эффект" особенно нравится тем, кто хочет улучшить качество жизни, а не просто "закрыть вопрос утепления".

Экологичность без компромиссов

Пробку получают из коры пробкового дуба, который растёт в основном в Средиземноморье. Сбор происходит раз в 9-12 лет и не повреждает дерево — оно продолжает расти и восстанавливаться. Поэтому материал считают полностью возобновляемым.

Производство пробки требует мало энергии и обходится без агрессивной химии. Также пробка биоразлагаема и подходит для переработки, что снижает её экологический след по сравнению с традиционными утеплителями.

Где пробка особенно удобна в доме

Пробка выигрывает ещё и универсальностью: её выпускают в виде жёстких панелей, рулонов или гранул. Благодаря этому её можно применять в разных задачах — от простых до сложных.

Чаще всего её используют:

  1. На стенах (внутри или снаружи) — панели можно приклеивать, усиливая теплоизоляцию без лишней нагрузки на конструкцию.
  2. Под крышей — материал помогает защититься от перепадов температур и поддерживать более "здоровый" микроклимат.
  3. Под полами — пробковая подложка улучшает тепло и заметно снижает уровень шума, что особенно важно для жилых комнат.

Долговечность и устойчивость к проблемам, которые "убивают" утеплитель

Одна из причин, почему пробка всё чаще вытесняет стекловату, — её стабильность. Материал естественно устойчив к влаге, грибку и вредителям, не гниёт, меньше боится плесени и не требует дополнительной химической защиты.

Также отмечается низкая горючесть пробки и то, что при контакте с огнём она практически не выделяет токсичных газов — это воспринимается как серьёзный аргумент в пользу безопасности.

Окупается ли пробка, если она дороже

Пробковое утепление действительно может стоить дороже на старте, чем стекловата. Но авторы подчёркивают: разница компенсируется за счёт экономии на энергии — меньше расходов на отопление зимой и на охлаждение летом.

Кроме того, экологичные материалы всё чаще становятся плюсом при перепродаже жилья. Для рынка это дополнительный сигнал: дом утеплён современно, надолго и с акцентом на качество жизни.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прихожая ворует ощущение уюта с порога: вещи, которые незаметно превращают вход в склад 02.02.2026 в 18:45

Прихожая часто становится самым захламлённым местом в доме. Эксперты рассказали, от каких вещей у входа можно избавиться без сожалений и зачем это важно.

Читать полностью » Уксус портит дом незаметно — эти поверхности страдают первыми 02.02.2026 в 15:52

Уксус хвалят за натуральность, но его кислотность повреждает камень, металл, резиновые уплотнения и экраны — где лучше заменить его нейтральными средствами.

Читать полностью » Пятый фасад дома вышел из тени: потолки нового типа делают натяжные дешёвым компромиссом 02.02.2026 в 14:38

Натяжные потолки теряют популярность: дизайнеры выбирают фактуру, свет и акустику. Какие современные решения пришли им на смену в ремонте.

Читать полностью » Пол в ванной выглядит чистым только на вид — аптечное средство убирает тёмный налёт 02.02.2026 в 11:00

Аптечная перекись убирает тёмный налёт и пятна в швах: рецепт пасты с содой, пошаговое нанесение, проверка на скрытом фрагменте и советы по хранению.

Читать полностью » Дом начал 02.02.2026 в 3:33

Дизайнер Ирина Макарова объясняет, как визуальный шум и избыток предметов мешают отдыху, и как баланс цвета и света возвращает дому гармонию без перемен.

Читать полностью » Покраска выглядит простой — а результат разочаровывает: 5 ошибок, которые портят даже дорогую краску 01.02.2026 в 18:42

Избегите распространённых ошибок при покраске: тестируйте цвета, выбирайте правильные материалы и соблюдайте технологии.

Читать полностью » Каждый вечер под слабой струёй — сигнал тревоги: налёт исчезает после одной простой процедуры 01.02.2026 в 17:40

Слабый напор воды в душе часто связан с известковым налетом. Простой кухонный ингредиент помогает очистить лейку, вернуть давление и продлить срок службы.

Читать полностью » Места в ванной мало, а вещей много — вертикальное хранение спасает даже крошечный санузел 01.02.2026 в 12:49

Даже в самой миниатюрной ванной вещи перестают теряться: выдвижные корзины, прозрачные контейнеры, магнитная лента и натяжной стержень создают порядок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Мозг путает день и ночь из-за недосыпа: процесс, который должен спасать, начинает мешать жить
Питомцы
Кот будто из мультфильма — но с генетическим сюрпризом: манчкин покоряет дома и вызывает споры
Красота и здоровье
Ягодные духи снова в тренде — эти ноты звучат свежо даже зимой
Спорт и фитнес
Фитнес для долголетия продлевает активность на годы — но решает не “жёсткий режим”, а один принцип
Наука
Чип толщиной с волос встроили в текстильное волокно — Nature
Питомцы
Собака ходит за вами даже в туалет — причина не в “прилипчивости”, а в одном инстинкте
Еда
Тыква и корнеплоды перестают быть приторными — быстрый маринад меняет вкус до неузнаваемости
Наука
Эксперимент показал что материя после взрыва вела себя как жидкость — MIT
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet