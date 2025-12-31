Прилетела на Корфу на пару дней — и понял, почему Старый город затягивает сильнее пляжей

Корфу умеет удивлять с первого взгляда: изумрудные холмы здесь встречаются с бирюзовой водой, а в воздухе смешиваются ароматы цитрусов и моря. Остров одновременно кажется привычным туристическим направлением и местом, где всё ещё можно поймать ощущение открытия. Он славится старинной архитектурой, зелёными пейзажами и пляжами, которые легко сопоставить с открытками. Об этом пишет Lonely Planet.

Сколько дней закладывать и где удобнее базироваться

Корфу подходит и для короткой поездки, и для длинного отпуска: даже за несколько дней можно собрать яркую коллекцию впечатлений. Если времени немного, лучше остановиться в Старом городе — это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из самых атмосферных исторических центров Греции. Здесь приятно гулять по узким кантуниям, находить скрытые площади, ходить в музеи и ужинать в небольших ресторанчиках с местной кухней. Вечером район оживает: бары и музыкальные площадки создают ту самую "праздничную" энергию, ради которой многие и приезжают.

Для поездки на неделю и дольше стоит включить в план природу: на острове много маршрутов, деревень в глубине и разнообразное побережье, где легко чередовать спокойный отдых и активные дни.

Когда лучше приезжать и что учитывать

Корфу — круглогодичное направление благодаря средиземноморскому климату. Лето (с июня по сентябрь) — самое жаркое и оживлённое время: туристов много, сервис работает на максимуме, а популярные пляжи могут быть переполнены. Весной и осенью остров спокойнее, цены мягче, а погода всё ещё подходит для прогулок и купания. Зимой возможны дожди, зато появляется шанс увидеть более "настоящий" Корфу, пообщаться с местными и почувствовать остров без сезонной суеты.

Особое впечатление оставляет Пасха: к церковным традициям добавляются громкие колокола, музыка филармоний и необычный обряд с глиняными горшками, которые бросают с балконов на мостовую — праздник получается очень эмоциональным.

Как добраться и чем передвигаться

На острове работает международный аэропорт имени Иоанниса Каподистрии с регулярными рейсами через Афины, а в сезон — с множеством чартеров. С материком Корфу связан ежедневными паромами через Игуменицу, летом появляются маршруты и из итальянских городов. Есть сообщения с Албанией и другими Ионическими островами.

По Корфу удобно ездить на автобусах: городские линии обозначены синим цветом, межгородские KTEL — зелёным, и они добираются даже до удалённых пляжей. Такси комфортнее, но дороже, а лучший способ свободно исследовать остров — аренда машины. Для любителей моря популярна аренда небольших лодок: часто лицензия не требуется, а впечатления получаются максимально "корфуистыми".

Что посмотреть в первую поездку

Начать стоит со Старого города: прогуляйтесь по Листону — красивой пешеходной аркаде — и загляните на Спианаду, одну из крупнейших площадей Греции. Обязательно стоит увидеть Старую крепость (Palaio Frourio), которая доминирует над восточной частью города и напоминает о венецианском прошлом. Ещё одна знаковая точка — дворец Ахиллеон, связанный с императрицей Елизаветой Австрийской и кайзером Вильгельмом II: интерьеры могут быть закрыты на реставрацию, но сады и виды обычно остаются главным поводом для визита.

Если хочется природы, присмотритесь к Corfu Trail — маршруту более 200 км с юга на север. Полностью пройти его решаются не все, но даже короткий участок даст ощущение настоящего острова: тропы, оливковые рощи, деревни и уединённые бухты.

Пляжная карта Корфу бесконечна: от длинных песчаных линий до крошечных гальчных заливов. Среди самых известных называют Палеокастрицу, Беницсес, Сидари, Порто Тимони, Агиос Георгиос Пагон и Ипсос. Романтики часто выбирают Canal d'Amour — песчаниковый "канал" с легендой о вечной любви для тех, кто проплывёт его вдвоём.

Еда, однодневные выезды и бюджет

Корфу гордится собственной кухней: стоит попробовать софрито (телятина с чесноком и вином), пастисаду (мясо с пастой и специями, включая корицу) и бурдето — рыбу в красном остром соусе. Для поездки на день интересны Диапонтийские острова — Отони, Эрикуса и Матраки: спокойные пляжи и почти нетронутая атмосфера делают их редкой находкой, особенно для тех, кто устал от толпы.

По расходам остров гибкий: можно жить бюджетно и питаться в тавернах, а можно уйти в формат "люкс". В высокий сезон цены ощутимо выше, поэтому планирование и раннее бронирование сильно помогают.