Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подъёмы таза в боковой планке
Подъёмы таза в боковой планке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 13:21

Как я активирую мышцы пресса: лучшие упражнения для быстрого результата

Для многих людей тренировка пресса — это не только способ улучшить внешний вид, но и важный элемент в укреплении всего тела. Аманда Капритто, фитнес-тренер, в интервью Men Today поделилась упражнениями, которые, по ее мнению, наиболее эффективны для активации мышц пресса.

Упражнения для активизации мышц пресса

По словам Аманды Капритто, для того чтобы эффективно тренировать пресс, важно выполнять разнообразные упражнения, направленные на активацию различных групп мышц. Она порекомендовала несколько ключевых упражнений, которые помогут задействовать все основные мышцы пресса:

  1. Скручивания с опусканием ноги - это упражнение направлено на активацию нижней части пресса и улучшение гибкости.

  2. Обратные скручивания - помогают проработать мышцы нижней части живота и активизировать глубокие мышцы кора.

  3. Скручивания с задержкой - в этом упражнении важно удерживать позу на несколько секунд, что помогает развивать выносливость и силу.

  4. Велосипед - эффективное упражнение для проработки не только пресса, но и мышц ног.

  5. Звезда - упражнение, которое тренирует не только пресс, но и улучшает общую координацию тела.

  6. Опускание прямых ног - отлично укрепляет нижнюю часть пресса и развивает гибкость.

  7. Русские скручивания - помогает активировать косые мышцы живота и развить боковую гибкость.

  8. Касание стоп - это упражнение задействует мышцы пресса и помогает улучшить гибкость и подвижность тела.

  9. Скручивания "лягушка" - лежа на спине, нужно согнуть ноги в коленях, развести их по сторонам и соединить стопы, затем потянуться руками к носкам.

"Для выполнения скручивания 'лягушка' важно правильно держать ноги и использовать мышцы живота для подъема, а не напрягать спину", — пояснила Аманда Капритто.

Эти упражнения разнообразны, их можно комбинировать для эффективной тренировки разных групп мышц пресса.

Какие мышцы нужно активировать?

Аманда Капритто также рассказала о самых важных мышцах, которые следует задействовать при выполнении упражнений на кор. Для формирования красивого и сильного пресса важно проработать не только прямую мышцу живота, но и другие группы мышц, такие как:

  1. Прямая мышца живота - основная мышца, отвечающая за формирование внешнего вида пресса.

  2. Внешние и внутренние косые мышцы - эти мышцы отвечают за боковую гибкость и прорабатывают косые мышцы живота.

  3. Широчайшие мышцы спины - также важны для стабильности тела и поддержания осанки, особенно при выполнении упражнений на пресс.

Блок "Как выбрать правильные упражнения для пресса"

Когда речь идет о тренировке пресса, важно подходить к выбору упражнений с умом. Чтобы тренировка была эффективной, стоит разнообразить подход и не ограничиваться одним типом упражнений. Вот несколько советов, которые помогут вам:

  1. Включайте в тренировку как статические, так и динамичные упражнения. Статические упражнения, такие как удержание планки, развивают выносливость, а динамичные скручивания активируют все группы мышц пресса.

  2. Добавляйте упражнения, которые прорабатывают не только переднюю часть пресса, но и боковые и нижние мышцы.

  3. Следите за техникой выполнения упражнений. При скручиваниях важно не напрягать шейку шеи и спину, а концентрироваться на работе мышц пресса.

Плюсы и минусы различных упражнений

Упражнение Преимущества Недостатки
Скручивания с опусканием ноги Отлично прорабатывают нижнюю часть пресса, укрепляют тазовые мышцы. Требуют хорошей гибкости и контроля.
Обратные скручивания Хорошо развивают нижнюю часть пресса, укрепляют спину. Может быть трудно выполнять для начинающих.
Велосипед Развивает мышцы ног и пресса, улучшает координацию. Требует выносливости и быстроты выполнения.
Звезда Работает над улучшением общей координации и гибкости. Не всегда легко выполнять для начинающих.
Опускание прямых ног Отлично тренирует нижнюю часть пресса, улучшает гибкость. Может быть сложно для людей с низким уровнем физической подготовки.
Русские скручивания Прорабатывают боковые мышцы живота, укрепляют корпус. Требуют устойчивости и силы в плечах.
Касание стоп Укрепляют мышцы живота, развивают подвижность. Могут вызвать напряжение в шее и спине при неправильной технике.
Скручивания "лягушка" Отлично развивают гибкость и тренируют все мышцы живота. Требуют координации и контроля.

Блок FAQ

  1. Как часто нужно тренировать пресс для видимых результатов?

    • Для достижения заметных результатов тренировать пресс рекомендуется 3-4 раза в неделю. Важно сочетать упражнения с кардионагрузками и правильным питанием.

  2. Какие мышцы развивает планка?

    • Планка активирует мышцы кора, включая прямые и косые мышцы живота, мышцы спины, плеч и ягодиц.

  3. Что делать, если после тренировки болит спина?

    • Это может быть признаком неправильной техники выполнения упражнений. Важно обратиться к специалисту и правильно наладить технику.

Мифы и правда о тренировках пресса

"Многие считают, что тренировка пресса — это только скручивания и подъёмы ног."

Миф: Для прокачки пресса достаточно только упражнений на живот.
Правда: Эффективная тренировка пресса включает в себя работу с различными группами мышц кора, включая спину и боковые мышцы.

Миф: Тренировка пресса убирает живот.
Правда: Для снижения жира в области живота важен комплексный подход, включая кардио, правильное питание и силовые тренировки.

Интересные факты

  1. Правильное выполнение упражнений на пресс не только улучшает внешний вид, но и укрепляет внутренние органы, улучшая их работу.

  2. Упражнения на пресс активируют не только мышцы живота, но и помогают улучшить осанку и укрепить спину.

  3. Наиболее эффективные тренировки пресса включают разнообразные упражнения, которые прорабатывают все его части, а также стимулируют работу мышц спины.

Исторический контекст

Тренировки для пресса существуют с начала XX века, но их интенсивное развитие произошло с приходом фитнес-индустрии в 80-е годы. Современные тренировки на пресс включают различные подходы и технологии, что позволяет сделать процесс тренировки более эффективным и доступным для всех.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Делаю всего шесть упражнений с парнем — и мышцы работают так, как не работали никогда: главное, не торопиться сегодня в 5:10

Узнай, как совместные упражнения превращают обычную тренировку в мотивацию, удовольствие и результат — без тренажёров и скуки.

Читать полностью » Открыл секрет мышечной силы: тренировка, которая работает не так, как ты думал сегодня в 4:22

Развитие нейромышечной связи помогает достигать лучших результатов в спорте. Узнайте, как ее улучшить с помощью правильных тренировок и техник.

Читать полностью » Ходила по холмам без результата, пока не изменила одну мелочь — теперь тело в тонусе сегодня в 4:10

Обычная прогулка по холмам может стать эффективной тренировкой, если знать, как правильно держать тело, шагать и использовать руки.

Читать полностью » Узнал секрет идеальных трицепсов: отжимания, которые изменят твоё тело сегодня в 3:26

Обратные отжимания — упражнение для тренировки трицепсов, плеч и груди. Узнайте, как их правильно выполнять и чего стоит избегать.

Читать полностью » Это не йога и не пилатес — упражнение, которое реально омолаживает изнутри сегодня в 3:10

Зарядка, которая не только укрепляет тело, но и замедляет старение на уровне клеток — всего полчаса в день, и ты становишься моложе изнутри.

Читать полностью » Сжигала жир 10 минут — и не поверила в результат: почему бёрпи так эффективно сегодня в 2:15

Узнайте, как правильно выполнять бёрпи, какие плюсы и минусы этого упражнения, и какие результаты можно ожидать от регулярных тренировок.

Читать полностью » Одна простая привычка изменила мою осанку — теперь даже одежда сидит иначе сегодня в 2:10

Сияющая кожа, ровная осанка и комфорт в теле: собрали рабочие приёмы ухода за спиной, ошибки и их решения, полезные товары и лайфхаки, чтобы открытая спина выглядела безупречно.

Читать полностью » Беру фитнес-резинку и делаю эти простые движения — ягодицы подтянулись за месяц сегодня в 1:26

Узнайте, какие упражнения помогут сделать ягодицы более подтянутыми и округлыми, а также как избежать распространенных ошибок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач Денисенко: горечь во рту по утрам может указывать на проблемы с печенью
Садоводство
Поставила это растение в угол комнаты — и деньги потекли рекой: теперь верят даже скептики
Еда
Жарю сёмгу на сковороде без масла — корочка золотистая, а внутри сочность, о которой мечтаешь
Еда
Грибы запеченные с луком и сыром: пришел в недоумение от простоты — вкус лучше, чем в ресторане
Садоводство
Листья перестали белеть — опрыскала простым раствором, и мучнистая роса отступила
Авто и мото
Продажи новых автомобилей в России продолжают снижаться — эксперты объяснили причины спада
Красота и здоровье
Лёгкий ужин помогает кишечнику и обеспечивает хорошее самочувствие утром — Елена Смирнова
Туризм
Белый храм над облаками: где во Крыму находится место, будто сошедшее с открытки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet