Чем крепче кор, тем меньше боли: анатомический парадокс стройного тела
Мышцы кора — это фундамент крепкого, здорового тела. От их состояния зависит осанка, баланс, стабильность движений и даже работа внутренних органов. Недаром фитнес-тренеры включают упражнения на кор во все программы — от йоги и пилатеса до силовых тренировок. О том, почему важно развивать эти мышцы и как правильно их укреплять, рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина.
Что такое мышцы кора и зачем их тренировать
"Мышцы кора — это вовсе не обобщающее слово и не сокращение, которое обозначает мышцы корпуса, как часто многие думают. Мышцы кора — это целая группа мышц, которая отвечает за стабилизацию тела", — объяснила тренер Акулина Бахтурина.
К группе кора относятся:
-
прямая и поперечная мышцы живота (последняя — самая глубокая);
-
внутренние и внешние косые мышцы;
-
многораздельная мышца и квадратные мышцы поясницы;
-
диафрагма и мышцы тазового дна.
Все они работают как единая система, помогая телу сохранять равновесие, защищать позвоночник и контролировать движения.
При слабом коре страдает не только осанка, но и вся биомеханика тела — появляется сутулость, боли в спине, снижается выносливость.
"При правильной работе с данной группой мышц можно не только улучшить стабилизацию корпуса, но и сформировать красивую осанку, идеальный силуэт, получить более заметный и естественный рельеф", — подчеркнула тренер.
Как тренировки кора влияют на здоровье
Крепкий кор — это не просто "кубики" на животе, а залог здорового позвоночника. Эти мышцы удерживают тело в вертикальном положении, равномерно распределяют нагрузку и предотвращают смещения позвонков.
Кроме того, регулярные упражнения на кор:
-
уменьшают боли в пояснице;
-
улучшают дыхание за счёт работы диафрагмы;
-
помогают формировать подтянутый живот;
-
повышают эффективность всех других тренировок.
Лучшие упражнения для кора от Акулины Бахтуриной
1. "Мёртвый жук" — контроль и координация
Исходное положение: лёжа на спине, поясница прижата к полу, таз немного подкручен. Руки вытянуты вверх, ноги согнуты под углом 90 градусов и подняты.
Выполнение:
-
Давите руками на колени, создавая напряжение.
-
Одновременно опустите назад одну руку и противоположную ногу, не теряя контроля над дыханием.
-
Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.
Повтор: 10-12 раз на каждую сторону.
Это упражнение развивает координацию, укрепляет поперечную мышцу живота и стабилизирует корпус.
2. "Ягодичный мостик" — активация нижней части кора
Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты, стопы на ширине плеч, руки вдоль тела.
Выполнение:
-
Подкрутите таз, напрягите живот и плавно поднимите таз вверх.
-
Подъём выполняйте медленно, позвонок за позвонком.
-
В верхней точке сожмите ягодицы, не напрягая шею.
-
Медленно опуститесь вниз.
"Считается, что это упражнение ориентировано на подкачку ягодиц, однако, кроме этого, оно позволяет хорошо проработать и мышцы кора", — уточнила тренер.
Повтор: 15-20 раз.
3. Планка — универсальная база
Варианты: классическая, боковая и обратная планки.
Техника:
-
тело образует прямую линию от головы до пят;
-
спина ровная, без прогибов;
-
мышцы живота и ягодиц напряжены.
Удерживайте позицию от 30 секунд до 1 минуты.
"Различные варианты планки с усложнениями можно подобрать под свой уровень физической подготовки и индивидуальные ощущения. Например, если есть диастаз, то рекомендую выполнять обратную или боковые планки", — добавила Бахтурина.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: качать пресс только скручиваниями.
Последствие: перегрузка шеи и поясницы.
Альтернатива: упражнения на стабилизацию — планки, "мёртвый жук", мостик.
-
Ошибка: прогибать спину при планке.
Последствие: боль в пояснице и потеря эффекта.
Альтернатива: удерживать корпус в одной линии, контролировать живот.
-
Ошибка: выполнять упражнения рывками.
Последствие: снижение эффективности и риск травмы.
Альтернатива: медленные, контролируемые движения с концентрацией на дыхании.
Таблица: основные мышцы кора и их роль
|Мышца
|Функция
|Упражнения
|Поперечная
|Поддерживает осанку, формирует талию
|"Мёртвый жук", планка
|Прямая
|Формирует пресс, стабилизирует корпус
|Скручивания, мостик
|Косые
|Отвечают за повороты и баланс
|Боковая планка, ротации
|Многораздельная и поясничные
|Защита позвоночника
|Гиперэкстензия, мостик
|Диафрагма и тазовое дно
|Контроль дыхания и давления
|Дыхательные упражнения, вакуум
Три интересных факта
-
Термин core (в переводе с англ. — "ядро") появился в физиологии в 1980-х годах и обозначает центр управления движениями тела.
-
Мышцы кора участвуют почти во всех повседневных действиях — от ходьбы и поворота головы до поднятия предметов.
-
Люди с развитым кором реже страдают от болей в спине и травм, связанных с ослаблением поясничного отдела.
Исторический контекст
-
Первые тренировки на стабилизацию корпуса появились в реабилитационной медицине и пилатесе.
-
В 1990-х фитнес-индустрия адаптировала эти методы для массовых тренировок.
-
Сегодня упражнения на кор — обязательная часть функционального тренинга и йоги.
FAQ
Можно ли тренировать кор каждый день?
Да, но важно чередовать статические и динамические упражнения и не доводить мышцы до усталости.
Как понять, что мышцы кора работают?
Во время упражнений должно ощущаться лёгкое напряжение в животе и стабильность корпуса, без боли в спине.
Помогает ли сильный кор похудеть?
Да, он ускоряет обмен веществ и улучшает осанку, что визуально делает фигуру стройнее.
Мифы и правда
-
Миф: мышцы кора — это только пресс.
Правда: это целая система глубоких мышц, отвечающих за стабилизацию.
-
Миф: достаточно делать только планку.
Правда: кор требует разнообразных упражнений — статических и динамических.
-
Миф: сильный кор нужен только спортсменам.
Правда: он важен каждому — от офисного работника до пожилого человека.
Вывод
Крепкий кор — это опора тела и гарантия здоровья позвоночника. Укрепляя эти мышцы, можно улучшить осанку, снизить боли в спине и обрести подтянутую, устойчивую фигуру. Регулярные упражнения, даже короткие, дадут заметный результат уже через несколько недель.
