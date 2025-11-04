Пять движений, которые укрепят корпус и избавят от боли в спине
Работа с мышцами кора давно перестала быть уделом профессиональных спортсменов — сегодня упражнения на эту зону входят почти в каждую фитнес-программу. Почему они так важны и какие движения действительно помогают укрепить корпус, рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в интервью "Известиям".
"Мышцы кора — это вовсе не обобщающее слово и не сокращение, которое обозначает мышцы корпуса, как часто многие думают. Мышцы кора — это целая группа мышц, которая отвечает за стабилизацию тела", — объяснила тренер Акулина Бахтурина.
Что такое мышцы кора и зачем их тренировать
Мышцы кора — это не просто пресс. Это глубокий мышечный каркас, который удерживает позвоночник и помогает телу сохранять равновесие при любых движениях.
В него входят:
-
прямая и поперечная мышцы живота,
-
внутренние и внешние косые мышцы,
-
многораздельная мышца,
-
квадратные мышцы поясницы,
-
диафрагма и мышцы тазового дна.
Именно поперечная мышца живота считается самой глубокой и играет решающую роль в стабилизации корпуса.
Когда эти мышцы развиты, тело становится устойчивее, осанка выравнивается, а спина получает необходимую поддержку. Сильный кор снижает риск травм, болей в пояснице и даже улучшает дыхание.
"При правильной работе с данной группой мышц можно не только улучшить стабилизацию корпуса, но и сформировать красивую осанку, идеальный силуэт, получить более заметный и естественный рельеф", — подчеркнула тренер.
Почему важно укреплять мышцы кора
-
Здоровая спина. Сильный кор разгружает позвоночник и снижает давление на поясницу.
-
Хорошая осанка. Развитые мышцы стабилизируют корпус и помогают держать спину прямо.
-
Ровный живот. Работа с поперечной мышцей формирует подтянутый силуэт.
-
Контроль движений. Кор отвечает за баланс и устойчивость — от ходьбы до силовых тренировок.
-
Повышение эффективности тренировок. Сильный кор делает любые упражнения — от приседаний до йоги — более результативными.
Лучшие упражнения для кора
1. "Мёртвый жук"
Техника:
-
Лягте на спину, прижмите поясницу к полу, подкрутите таз.
-
Поднимите руки вверх, согните ноги под углом 90 градусов.
-
Давите коленями на ладони и ладонями на колени, чтобы создать напряжение.
-
Одновременно отведите одну руку назад, а противоположную ногу вытяните вперёд.
-
Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
Это упражнение развивает координацию и активирует глубокие мышцы живота.
2. "Ягодичный мостик"
"Считается, что это упражнение ориентировано на подкачку ягодиц, однако, кроме этого, оно позволяет хорошо проработать и мышцы кора", — пояснила Бахтурина.
Как выполнять:
-
Лягте на спину, согните колени, стопы поставьте на ширину плеч.
-
Подкрутите таз, напрягите пресс и медленно поднимайте бёдра, удерживая ягодицы в напряжении.
-
В верхней точке задержитесь на 2-3 секунды, затем медленно опуститесь вниз, расправляя позвоночник по одному позвонку.
Важно не переносить вес на шею и удерживать спину ровной.
3. Планка
"На укрепление мышц кора работают любые вариации планок — от классической до боковой и обратной", — отметила эксперт.
Классическая планка:
-
Выполняется на вытянутых руках или предплечьях.
-
Тело — в одной прямой линии, без прогиба в пояснице.
-
Держать статичное положение не менее одной минуты.
Боковая планка: помогает проработать косые мышцы живота и плечевой пояс.
Обратная планка: рекомендована при диастазе — мягко укрепляет мышцы без давления на живот.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Прогибать поясницу в планке. → Перегрузка позвоночника. → Контролировать пресс и таз, удерживая прямую линию.
-
Делать движения быстро. → Потеря контроля над мышцами кора. → Выполнять медленно, с осознанным включением пресса.
-
Задерживать дыхание. → Повышение давления. → Дышать спокойно, равномерно.
Таблица: упражнения для кора по уровню сложности
|Уровень
|Упражнение
|Основные мышцы
|Время / Повторы
|Начальный
|Ягодичный мостик
|Пресс, ягодицы
|15 повторов x 3
|Средний
|Мёртвый жук
|Прямая и поперечная мышцы живота
|12-14 повторов x 3
|Средний
|Планка на предплечьях
|Кор, плечи
|1 минута
|Продвинутый
|Боковая планка
|Косые мышцы, таз
|40-60 секунд
|Продвинутый
|Обратная планка
|Поясница, ягодицы, задняя поверхность ног
|45 секунд
Как включить упражнения в повседневную активность
-
Делайте 5-10 минут упражнений на пресс в конце тренировки.
-
Следите за осанкой при ходьбе и сидении — это естественная работа кора.
-
При подъёме тяжестей включайте мышцы живота, чтобы защитить спину.
-
Добавляйте лёгкие упражнения (планку или "мостик") в утреннюю зарядку.
Мифы и правда
Миф: мышцы кора — это только пресс.
Правда: это целый комплекс глубоких мышц, включая спину, диафрагму и тазовое дно.
Миф: качая пресс, можно убрать живот.
Правда: локальное сжигание жира невозможно, а упражнения на кор улучшают тонус и осанку.
Миф: планка безопасна для всех.
Правда: при диастазе или болях в пояснице нужно подбирать щадящие вариации.
