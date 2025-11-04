Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 6:50

Мяч вместо спортзала: программа, которая делает пресс и талию мечтой

Повороты корпуса с фитболом укрепляют пресс и талию — тренер Гаррет Уоррен

Плоский живот, подтянутая талия и крепкий пресс — мечта, которая становится реальностью, если подойти к тренировкам с умом. Голливудский тренер Гаррет Уоррен из Gold's Gym предлагает комплекс упражнений, вдохновлённый пилатесом, йогой и тренировками на стабилизацию. Эта программа рассчитана на то, чтобы проработать не только пресс, но и всё тело — от рук до ног. Главное правило — регулярность: три-шесть раз в неделю, и уже через десять дней вы увидите заметный результат.

Секрет сильного корпуса

По словам Уоррена, успех упражнения зависит от того, насколько вы умеете включать мышцы пресса. Даже при работе с мячом важно держать корпус в напряжении — это улучшает баланс и делает движения точнее. Такой подход превращает каждое упражнение в комплексное: вы укрепляете пресс, но при этом активируете ягодицы, спину и ноги.

"Это тренировка на всё тело, которая помогает добиться заметных изменений уже через десять дней", — отметил тренер Гаррет Уоррен.

Упражнения, которые работают

Повороты корпуса с мячом

Исходное положение — стоя на коленях, ягодицы на пятках, руки вытянуты вперёд, ладони лежат на фитболе. Медленно перекатывайте мяч вправо и влево, чувствуя растяжение боковых мышц. Это движение прекрасно прорабатывает косые мышцы живота и формирует красивый силуэт.

Присед и вытяжение

Плотно прижмите поясницу к фитболу, стопы на ширине плеч. Приседайте, сохраняя устойчивость, затем плавно распрямляйтесь и вытягивайте руки вверх, скользя по мячу. Это упражнение не только укрепляет пресс, но и задействует мышцы спины и груди.

Круг плечом

Лягте на мяч, опираясь на него лопатками, колени согнуты под прямым углом. Поднимите руку и описывайте ею большие круги — сначала по часовой стрелке, затем против. Такое движение укрепляет плечевой пояс и делает талию более выраженной.

Подъём внутреннего бедра

Лежа на боку, опирайтесь на фитбол и поднимайте нижнюю ногу максимально высоко. Это упражнение укрепляет мышцы внутренней поверхности бедра и улучшает общую координацию.

Мостик на мяче

Сядьте на мяч, затем откатитесь назад, чтобы он оказался под головой и плечами. Сжимая ягодицы, поднимайте таз вверх и удерживайте позицию несколько секунд. Этот вариант классического "моста" делает мышцы пресса и ягодиц особенно активными.

Выпад с опорой на мяч

Поставьте одну ногу на мяч позади себя и выполните выпад, удерживая баланс. Такое движение развивает устойчивость и прорабатывает мышцы ног и корпуса.

Лягушка

Лягте животом на мяч, согните ноги и соедините стопы. Напрягая ягодицы, поднимайте ноги вверх, не прогибаясь в пояснице. Это упражнение эффективно для задней поверхности бёдер и нижней части спины.

"Погружение"

Из положения приседа обхватите мяч руками и, отталкиваясь ногами, перекатитесь через него вперёд, опираясь на руки. Вернитесь в исходную позицию. Движение укрепляет мышцы плеч и корпуса.

Боковое вытяжение ноги

Лежа на спине, разместите одну ногу на фитболе, вторую поднимите вверх. Медленно опускайте поднятую ногу в сторону, контролируя движение. Это упражнение развивает гибкость и укрепляет мышцы пресса.

"Воин"

Лягте боком на мяч, прижмите к нему бедро, руки поднимите вверх. Поднимайте корпус, напрягая мышцы пресса. Это движение отлично формирует косые мышцы живота и помогает добиться более подтянутой линии талии.

Боковые скручивания

Встаньте в планку, разместив голени на мяче. Поворачивайте корпус вправо и влево, удерживая равновесие. Упражнение одновременно включает пресс, ягодицы и плечи.

Советы шаг за шагом

  1. выполняйте упражнения в медленном темпе, концентрируясь на ощущениях

  2. дышите ровно: на усилии — выдох, при возвращении — вдох

  3. не гонитесь за количеством — правильная техника важнее скорости

  4. начните с одного подхода по 10 повторений, постепенно увеличивая до 20

  5. после тренировки растяните мышцы, чтобы избежать перенапряжения

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: провал спины при упражнениях на фитболе
    Последствие: перегрузка поясницы
    Альтернатива: следите, чтобы пресс оставался в тонусе и удерживал корпус

  • Ошибка: использование слишком большого мяча
    Последствие: потеря устойчивости и неправильная техника
    Альтернатива: подберите фитбол по росту — при сидении на нём ноги должны сгибаться под углом 90°

  • Ошибка: отсутствие разминки
    Последствие: повышенный риск травмы
    Альтернатива: разогрейте мышцы лёгкой кардионагрузкой 5-7 минут

А что если нет фитбола?

Если под рукой нет мяча, часть упражнений можно выполнять с подушкой или валиком — они создают нестабильность, нужную для включения глубоких мышц. Однако для полноценного эффекта лучше приобрести качественный фитбол.

Плюсы и минусы

Плюсы: тренировка развивает баланс и координацию, подходит для домашних занятий и укрепляет весь корпус.
Минусы: требует устойчивой поверхности, необходим фитбол, а в первые дни возможна лёгкая мышечная боль.

FAQ

Как часто выполнять тренировку?
Оптимально — 3-5 раз в неделю, с отдыхом в один день между занятиями.

Сколько времени занимает весь комплекс?
Полный цикл — около 25-30 минут, включая разминку и растяжку.

Можно ли выполнять упражнения утром?
Да, но перед этим выпейте воду и сделайте лёгкую зарядку, чтобы подготовить суставы.

Мифы и правда

Миф: чтобы накачать пресс, нужно делать сотни повторов.
Правда: качество важнее количества — глубокие мышцы активируются даже при малом числе повторений, если техника идеальна.

Миф: фитбол — это только для женщин.
Правда: упражнения с мячом универсальны, ими пользуются профессиональные спортсмены любого пола.

Миф: пресс формируется только на тренировке.
Правда: питание и сон играют не меньшую роль, чем физическая нагрузка.

Интересные факты

  • упражнения с фитболом появились в 1960-х в Швейцарии как часть реабилитационной терапии

  • на нестабильной поверхности активируется до 30% больше мышечных волокон

  • регулярные тренировки с мячом улучшают осанку и координацию движений

Регулярно выполняя этот комплекс, вы не только укрепите мышцы кора, но и почувствуете лёгкость, уверенность и гармонию в своём теле.

