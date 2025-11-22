Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фитнес тренировка девушки
Фитнес тренировка девушки
© Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 7:10

Всего одно упражнение — и любимое платье садится идеально по фигуре

Упражнение Ведьмино зелье укрепляет мышцы кора — фитнес-тренер Сара Хейли

Праздничное настроение не обязательно заканчивается у костюмов и тыквенных украшений. Фитнес-тренер Сара Хейли предлагает добавить немного "магии" в повседневную тренировку. Её упражнение под названием Witch's Brew - эффективный способ разогнать кровь, подтянуть мышцы пресса и подготовиться к любому образу на Хэллоуин.

Упражнение "Ведьмино зелье"

Эта тренировка не требует специального оборудования — достаточно коврика и нескольких минут времени. Основная идея — проработать корпус и ягодицы, используя вращательные движения.

  1. Сядьте на колени так, чтобы ягодицы касались пяток.

  2. Сомкните ладони, будто держите большую ложку.

  3. Медленно поднимите таз, отрываясь от пяток, одновременно делая широкий круг руками вправо — "помешивая зелье".

  4. Опуститесь наполовину вниз, не касаясь пяток, снова поднимитесь и повторите движение.

  5. После трёх кругов поменяйте направление — теперь влево.

"Главное — не спешить. Почувствуйте, как мышцы включаются в работу", — отметила фитнес-эксперт Сара Хейли.

Такая динамика помогает активировать глубокие мышцы живота и улучшить баланс.

Советы шаг за шагом

  • Выполняйте по 2-3 подхода с каждой стороны.

  • Следите за дыханием — поднимайтесь на вдохе, опускайтесь на выдохе.

  • Для усложнения используйте утяжелитель или мяч.

  • После завершения обязательно растяните спину и пресс.

Регулярное выполнение "Ведьминого зелья" помогает сформировать не только красивый рельеф, но и улучшить осанку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком быстрое выполнение движений.

  • Последствие: нагрузка переходит на поясницу, а пресс не работает полноценно.

  • Альтернатива: выполнять упражнение медленно и осознанно, сохраняя контроль над телом.

  • Ошибка: округление спины при подъёме.

  • Последствие: перенапряжение поясничного отдела.

  • Альтернатива: держать позвоночник ровным, а плечи расслабленными.

А что если…

Если вы не любите статические тренировки, добавьте музыку в духе Хэллоуина. Ритм поможет удерживать темп и сделать процесс более увлекательным. А если хочется разнообразия — попробуйте выполнять упражнение на фитболе или добавить лёгкие гантели.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требует оборудования;

  • подходит для любого уровня подготовки;

  • тренирует мышцы кора, ягодицы и спину;

  • способствует улучшению осанки.

Минусы:

  • требует концентрации и равновесия;

  • при нарушении техники возможно напряжение поясницы.

FAQ

Как часто выполнять упражнение?
2-3 раза в неделю будет достаточно, чтобы заметить первые результаты уже через пару недель.

Можно ли делать его утром?
Да, это отличная разминка перед основными тренировками. Главное — не выполнять его натощак.

Сколько времени занимает вся тренировка?
Полный цикл занимает около 5-7 минут. Можно включить его в основную программу или использовать как мини-комплекс.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения на пресс обязательно требуют тяжёлых нагрузок.
    Правда: даже простые движения, выполненные осознанно, дают мощный эффект.
  • Миф: женский пресс не должен быть рельефным.
    Правда: рельеф — это результат тренировки и питания, а не "мужская особенность".
  • Миф: без тренажёров пресс не накачать.
    Правда: собственный вес — лучший инструмент для укрепления кора.

3 интересных факта

  1. Вращательные движения активируют больше 20 мышц корпуса одновременно.

  2. Это упражнение придумано как альтернатива классическим скручиваниям, чтобы снизить давление на шею.

  3. В фитнесе "Witch's Brew" считается одной из лучших разминок перед кардио.

Исторический контекст

Тренер Сара Хейли — известная американская фитнес-эксперт, чьи программы основаны на функциональных движениях и чувстве ритма. Упражнение Witch's Brew впервые появилось в её серии осенних тренировок в 2010 году и быстро стало вирусным. Тогда идея сочетать сезонные темы с упражнениями показалась свежей и оригинальной: тысячи людей по всему миру включили "ведьмино зелье" в свои домашние тренировки.

С тех пор методика Сары развилась в полноценную систему коротких, но эффективных занятий, направленных на здоровье и удовольствие от движения.

Завершая тренировку, не забудьте поблагодарить себя за движение и внимание к телу. Даже несколько минут осознанной активности способны зарядить энергией и поднять настроение. "Ведьмино зелье" — отличный способ почувствовать силу своего центра, добавить немного праздника в будни и сделать шаг к более сильной и подтянутой версии себя.

