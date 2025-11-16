Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стройный пресс
Стройный пресс
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 8:10

Стояла всего 10 минут в день — и живот подтянулся сам: метод сработал быстро

Упражнение Маятник с весом заменяет скручивания — инструктор по фитнесу

Лето — отличный повод обновить гардероб и форму. Если вы хотите выглядеть подтянуто в купальнике, но ненавидите обычные скручивания, есть отличное решение. Это упражнение поможет укрепить мышцы кора, сделать живот более плоским и добавить телу уверенности — без сложных движений и спортивного инвентаря.

Главный плюс — тренировка выполняется стоя. Никакого коврика, никаких сложных переходов из положения лёжа в стоячее. Просто встаньте и почувствуйте, как работает пресс.

Простое упражнение, которое действительно работает

Название этого движения — "Маятник с весом" (Weight Slinger). Оно объединяет динамику, баланс и силу, задействуя мышцы живота, спины и ног.

Что понадобится

  • гантель или утяжелитель весом 1,5-2 кг;

  • немного пространства и удобная одежда.

Как выполнять

  1. Встаньте, расставив ноги чуть шире бёдер, носки слегка наружу, колени мягко согнуты.

  2. Возьмите гантель обеими руками за края и удерживайте её на уровне груди.

  3. Напрягите мышцы пресса.

  4. Медленно опустите вес к правому бедру, следите взглядом за движением рук.

  5. Вернитесь в центр и повторите движение влево.

  6. Выполните по 10-12 повторов на каждую сторону, всего 3 подхода.

Совет: движение должно быть плавным, без рывков. Контроль и дыхание важнее скорости.

Ошибки, которые мешают результату

  • Ошибка: вы двигаете корпусом и плечами, а не руками.
    Последствие: теряется нагрузка на пресс, мышцы не работают в полную силу.
    Альтернатива: держите корпус стабильно, а движение выполняйте только руками.

  • Ошибка: вы берёте слишком тяжёлый вес.
    Последствие: повышается риск травмы.
    Альтернатива: начните с лёгкой гантели или бутылки с водой — эффект будет не хуже.

  • Ошибка: вы делаете слишком быстрые махи.
    Последствие: нагрузка смещается на спину.
    Альтернатива: замедлите движение и сосредоточьтесь на сокращении мышц пресса.

А что если нет гантелей

Подойдёт всё, что удобно держать в руках: бутылка воды, мешочек с крупой, даже сумка. Главное — сохранять контроль и равновесие.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы:

  • не требует коврика или тренажёра;

  • улучшает баланс и осанку;

  • подходит для всех уровней подготовки;

  • помогает активировать мышцы живота и поясницы.

Минусы:

  • при неправильной технике можно перенапрячь спину;

  • результат требует регулярности.

FAQ

Как часто делать упражнение?
3-4 раза в неделю достаточно, чтобы заметить разницу через месяц.

Можно ли делать без веса?
Да, особенно новичкам. Движение руками само по себе укрепляет корпус.

Сколько времени занимает тренировка?
Около 10 минут. Можно выполнять утром или вечером, без специальной подготовки.

Мифы и правда

  • Миф: только скручивания делают живот плоским.
    Правда: статические и функциональные упражнения, такие как маятник с весом, активнее включают глубокие мышцы пресса.
  • Миф: без спортзала не будет результата.
    Правда: работа с собственным весом и лёгкими утяжелителями даёт отличный эффект.
  • Миф: нужно тренироваться каждый день.
    Правда: мышцам нужен отдых. Достаточно 3-4 дней в неделю.

Немного истории

Движения, похожие на "Маятник с весом", появились в тренировках древнегреческих воинов. Они использовали каменные гири, чтобы укреплять корпус и повышать выносливость. Современная версия упражнения сохранила эффективность, но стала безопаснее и доступнее для всех.

3 интересных факта

  1. Мышцы кора влияют на осанку и даже на дыхание.

  2. Укрепление пресса снижает риск болей в пояснице.

  3. Динамические упражнения стоя сжигают на 20% больше калорий, чем лёжа.

Итог: движение, которое стоит добавить в свою рутину

Регулярное выполнение "Маятника с весом" не только помогает подтянуть живот, но и учит лучше чувствовать своё тело. Уже через пару недель вы заметите, как улучшилась осанка, движения стали увереннее, а мышцы кора — крепче. Главное — системность. Пусть тренировка станет небольшой привычкой: 10 минут в день, и вы увидите, что плоский живот — это не миф, а результат дисциплины.

Такое упражнение особенно полезно тем, кто проводит много времени сидя. Оно возвращает телу подвижность и баланс, активирует спину и ноги, снижает напряжение после рабочего дня. Добавьте "Маятник с весом" к утренней зарядке или включите его между делами — результат не заставит себя ждать.

Помните: красивое тело — это не гонка, а забота о себе. И каждое движение, выполненное осознанно, делает вас ближе к цели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

L-карнитин повышает выносливость у тренирующихся — эксперты сегодня в 2:11
Энергия, которая исчезает в тумане: почему L-карнитин работает не так, как ждут

Эксперт рассказал, как на самом деле работает L-карнитин, зачем он нужен организму и почему его эффект в похудении часто оказываются далёкими от рекламных обещаний.

Читать полностью » Утренняя практика йоги повышает бодрость и тонус — по данным фитнес-экспертов сегодня в 2:10
Вечером сделала три позы — и уснула быстрее, чем включила сериал

Практика йоги может стать удобным инструментом для бодрости и расслабления, если правильно сочетать асаны, дыхание и привычки — от плейлистов до полезного питания.

Читать полностью » Плавание укрепляет мышцы спины у подростков — физиотерапевты сегодня в 1:24
Фигура пловца рождается незаметно: вода тянет плечи шире, чем любой тренажёрный зал

Плавание формирует сильное тело, улучшает работу сердца и помогает создать фигуру пловца. Разбираем техники, ошибки и стратегии, которые действительно работают.

Читать полностью » Аэробика помогла беременным рожать быстрее — профессор Пиварник сегодня в 1:10
Сделала лёгкую зарядку перед родами — и не ожидала такого эффекта

Регулярная физическая активность во время беременности помогает легче перенести роды, улучшить настроение и сохранить здоровье — вот как это работает.

Читать полностью » Домашние тренировки без оборудования делают руки рельефными — Эрин Курдила сегодня в 0:10
Попробовала новый способ — и крылышки на руках исчезли навсегда

Простое упражнение для подтянутых рук без "крылышек" — выполняйте всего несколько минут в день и наслаждайтесь результатом.

Читать полностью » Баласана: как поза ребёнка помогает снять напряжение и расслабить тело — йога-инструктор Иванова вчера в 23:26
Глубокое расслабление и борьба со стрессом: 5 причин, почему Баласана стала моим любимым упражнением

Поза ребёнка в йоге: как она помогает расслабиться, улучшить гибкость и снять стресс.

Читать полностью » 7 видов батманов, которые развивают гибкость и силу — танцовщица Петрова вчера в 22:16
Как балетные движения помогут вам похудеть и улучшить осанку: открою секреты батманов

Балет как тренировка для тела: как батманы помогают развить гибкость, силу и красивую походку без травм.

Читать полностью » Пилатес помогает улучшить осанку и гибкость — тренер Анна Прокопович вчера в 21:16
Пилатес, который восстановил моё тело: попрощалась от болей в спине и укрепила мышцы

Узнайте о ключевых принципах пилатеса и его пользе для здоровья — от улучшения гибкости до укрепления осанки.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Почвопокровные растения снижают осеннюю эрозию почв
Авто и мото
Капли дождя создают микролинзы, оставляющие пятна на ЛКП — автомобильный эксперт
Дом
Шаги для ручной заточки ножа: от грубой до финишной заточки
Авто и мото
Индикатор низкого уровня топлива может сигнализировать о 7-10% остаточного объема — автоэксперт Павлов
Красота и здоровье
Врач Елена Егорова предупредила о риске инфекций из-за диабетической полинейропатии
Наука
Почки повышают выработку бетаина при длительной физической активности — учёные
Садоводство
Настой кожуры снижает активность вредителей капусты и рассады — агроном Пётр Ломонос
Красота и здоровье
Предновогодняя депрессия возникает из-за стрессов и нереализованных ожиданий — психолог Алексей Исаев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet