Кэмерон Диас
Кэмерон Диас
© commons.wikimedia.org by David Shankbone is licensed under CC BY 3.0
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 7:10

Попробовала упражнение актрисы — теперь пресс видно даже под футболкой

Медбол укрепил пресс и повысил тонус тела — фитнес-инструктор Эрин Курдила

Когда солнце становится ярче, а дни — длиннее, многим хочется не только обновить гардероб, но и вернуть телу лёгкость и силу. Голливудская актриса Кэмерон Диас известна своей подтянутой фигурой и энергией — и во многом это заслуга её любви к спорту. По примеру профессиональных атлетов она тренируется даже вне съёмочного сезона, делая ставку на силовые упражнения и работу с корпусом. Об этом сообщает журнал SELF.

Как тренируются спортсмены вне сезона

Профессиональные игроки, такие как бейсболист Алекс Родригес, прекрасно знают, что успех начинается не на поле, а в зале. Их программы включают кардио, функциональные упражнения и особое внимание к мышцам пресса. Именно сильный корпус помогает выдерживать нагрузку, сохранять баланс и улучшать результаты.

"Кор — это центр силы, от которого зависит всё движение тела", — отмечается в методических рекомендациях Национальной академии спортивной медицины.

Тренеры The Sports Club/LA Дэвид Холл и Натанья Голдберг разработали серию упражнений, которые активизируют все группы мышц живота и помогают подготовиться к летнему сезону.

Упражнение 1: Баланс и сила

Это движение развивает мышцы пресса во всех направлениях, улучшая устойчивость и контроль тела. По своей эффективности оно схоже с планкой, которая укрепляет мышцы кора и улучшает осанку.

Что нужно: гимнастический коврик.

Как выполнять:
Лягте лицом вниз, опираясь на предплечья. Тело должно образовывать прямую линию. Поднимите правую руку вперёд, затем верните её в исходное положение. Повторите 5-10 раз. Сделайте то же для левой руки. После этого поднимайте руки поочерёдно в стороны, затем — по диагонали, направляя руку через корпус. Каждое движение выполняйте осознанно, сохраняя напряжение в животе.

Такое упражнение тренирует не только пресс, но и плечевой пояс, повышая общую выносливость.

Упражнение 2: "Скрутка с мячом"

Это более динамичное движение, которое задействует мышцы пресса и сердечно-сосудистую систему.

Что нужно: фитбол и степ-платформа.

Как выполнять:
Примите позицию планки, поместив голени на мяч. Сохраняя прямое положение спины, подтяните колени к груди, перекатывая мяч под собой. Вернитесь в исходное положение и повторите 5-10 раз. Следите, чтобы плечи оставались над кистями, а мышцы живота — напряжёнными.

После этого встаньте перед степом и начните энергично поднимать колени поочерёдно, будто выполняете бег на месте. Продолжайте 20-30 секунд. Такое сочетание упражнений укрепляет пресс и одновременно разгоняет пульс.

"Чередование статики и динамики позволяет развивать силу и выносливость быстрее", — говорится в рекомендациях The Sports Club/LA.

Упражнение 3: Мощность через вращение

Третье упражнение развивает силу и координацию, помогая укрепить корпус и повысить скорость реакции. Оно особенно эффективно при работе с медицинболом, который делает домашние тренировки более результативными.

Что нужно: медицинбол (тяжёлый мяч).

Как выполнять:
Встаньте, расставив ноги на ширину плеч, немного согните колени. Держа мяч на уровне груди, повернитесь в одну сторону, напрягая мышцы живота. Затем мощным движением разверните корпус и бросьте мяч в стену. Поймайте его и повторите 8-10 раз, затем смените сторону.

Такое упражнение полезно не только спортсменам, но и тем, кто хочет улучшить осанку, укрепить поясницу и повысить общий тонус. Оно отлично подходит для коротких, но эффективных тренировок дома или в спортзале.

Почему важно укреплять корпус

Мышцы пресса и поясницы выполняют не только эстетическую функцию. Они обеспечивают устойчивость позвоночника, участвуют в каждом движении и защищают внутренние органы. Сильный кор снижает риск травм, улучшает осанку и облегчает дыхание при физических нагрузках.

"Развитый корпус помогает даже в повседневных делах — от подъёма тяжестей до длительной ходьбы", — подчёркивают тренеры по функциональному фитнесу.

Современные тренировки всё чаще включают упражнения на баланс и координацию, которые активизируют глубокие мышцы, не задействуемые при классических подходах.

Советы для успешной тренировки

Чтобы добиться заметных результатов, важно соблюдать несколько правил:

  1. Выполняйте упражнения регулярно, 3-4 раза в неделю.

  2. Контролируйте технику — лучше меньше повторов, но качественно.

  3. Не забывайте про дыхание: на усилие — выдох, на расслабление — вдох.

  4. Разминайтесь перед занятием, чтобы подготовить суставы и связки.

  5. Завершайте тренировку лёгкой растяжкой, чтобы снять напряжение.

Эти простые принципы помогут избежать травм и сделать занятия эффективными.

Популярные вопросы о тренировках для пресса

1. Как выбрать подходящее упражнение для себя?
Если вы начинаете впервые, отдавайте предпочтение статическим вариантам — планкам и удержанию корпуса. Они укрепляют мышцы без лишнего напряжения на позвоночник. Со временем добавляйте динамику: скручивания, прыжки, работу с мячом.

2. Сколько стоит заниматься с тренером?
Цена зависит от уровня специалиста и клуба, но в среднем персональное занятие в крупном фитнес-центре обойдётся в 3000–6000 рублей. Альтернатива — онлайн-курсы и видеоуроки, где можно повторять упражнения дома.

3. Что лучше для пресса — кардио или силовые упражнения?
Эффективнее сочетание обоих видов. Кардио помогает сжечь лишние калории, а силовые — укрепить мышцы и придать телу форму. Оптимальный баланс — 2 дня кардио и 2-3 дня силовых в неделю.

Сильный корпус — это не только про внешний вид, но и про уверенность в собственных силах. Регулярные тренировки улучшают самочувствие, осанку и настроение. Следуя примеру Кэмерон Диас и профессиональных спортсменов, можно добиться впечатляющих результатов без изнуряющих марафонов. Главное — системность, внимание к телу и удовольствие от движения.

