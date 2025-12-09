Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 1:10

Перестала мучить себя диетами — нашла способ убрать живот проще простого

Упражнение планка укрепляет мышцы пресса и спины — тренер Кэти Келер

Неудачная примерка платья перед свиданием может испортить настроение, но, вместо того чтобы прятать фигуру под утягивающим бельём, стоит попробовать несколько простых, но эффективных способов привести живот в тонус. Секреты идеального пресса раскрыла звёздный тренер и фитнес-консультант компании USANA Health Sciences Кэти Келер. Об этом сообщает SELF.

Вода как основа лёгкости и стройности

Одним из самых недооценённых, но действенных инструментов в борьбе за плоский живот остаётся обыкновенная вода. Кэти Келер подчёркивает, что отказ от газированных напитков и алкоголя в пользу чистой воды помогает вывести лишнюю жидкость и токсины, уменьшить вздутие и сделать талию визуально тоньше. Вода также способствует нормализации обмена веществ, что важно при активных тренировках.

"Пейте больше воды — она поможет вашему организму выглядеть и чувствовать себя лучше", — отмечается в материале издания SELF.
Многие диетологи советуют начинать утро со стакана воды с лимоном: это запускает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Однако важно помнить, что чрезмерное употребление жидкости перед сном может привести к отёкам, поэтому соблюдать баланс необходимо всегда.

Сила планки и тренировки на кор

Фитнес-тренер рекомендует ежедневно выполнять упражнение "планка". Оно задействует мышцы всего корпуса — от пресса до поясницы — и способствует формированию устойчивого, сильного тела. Даже при отсутствии спортивного опыта это упражнение можно делать дома, постепенно увеличивая время удержания.

"Планка укрепляет мышцы корпуса изнутри и снаружи, делая живот подтянутым и крепким", — говорится в рекомендациях эксперта.

Чтобы усилить эффект, Кэти предлагает усложнённый вариант упражнения — так называемую Stand Out Plank. Начинается она из положения стоя: нужно наклониться, опереться на ладони и постепенно перейти в позицию отжимания. Затем, удерживая корпус, выпрямить правую руку вперёд, зафиксироваться на пару секунд и вернуться в исходное положение. Повторите то же самое с другой рукой. Такая динамичная планка активирует мышцы пресса, рук и плеч, а также развивает баланс и выносливость.

Кардио как основа стройного тела

Регулярные кардионагрузки остаются одним из самых эффективных способов поддерживать фигуру в форме. Кэти Келер советует своим клиентам — включая известных актрис и моделей — больше ходить пешком. Прогулки не требуют специального оборудования, подходят людям любого возраста и оказывают благотворное влияние на сердце и сосуды.

"Я заставляю всех своих клиентов ходить — от Джулии Робертс до новичков в фитнесе. Ходьба помогает держать вес под контролем и укрепляет тело", — рассказывает тренер.
Часовая прогулка в среднем темпе позволяет сжечь около 200-300 калорий, а если добавить лёгкий рюкзак или чередовать темп, эффект будет ещё выше. Помимо физических преимуществ, пешие прогулки снижают уровень стресса и улучшают настроение — идеальное сочетание перед важным событием или свиданием.

Избегайте продуктов, вызывающих вздутие

В день, когда важно выглядеть особенно хорошо, стоит быть внимательнее к питанию. Некоторые овощи, такие как капуста, брокколи или бобовые, могут вызывать повышенное газообразование. Чтобы избежать дискомфорта и ощущения тяжести, диетологи рекомендуют ограничить их употребление за несколько часов до выхода.
Не менее важно следить за количеством соли — её избыток задерживает воду в организме, делая живот менее подтянутым. Альтернатива — свежие фрукты, лёгкие белковые блюда и травяные чаи. Они помогут сохранить лёгкость и энергию, не вызывая вздутия.

Секрет упругого пресса — постоянство

Главный принцип, о котором говорит Кэти Келер, — это регулярность. Даже самые простые упражнения, выполненные ежедневно, дают стабильный результат. Лучше делать короткую разминку каждый день, чем проводить в спортзале много часов раз в неделю.
Кроме того, стоит помнить, что физическая активность — лишь часть успеха. Сон, питание, уровень стресса и гидратация влияют на фигуру не меньше. Плоский живот — это не только результат усилий, но и отражение общего здоровья организма.

Популярные вопросы о тренировках для плоского живота

1. Сколько времени нужно, чтобы подтянуть живот?
Первые результаты заметны уже через 3-4 недели регулярных тренировок и сбалансированного питания. Однако всё зависит от исходной формы и индивидуальных особенностей организма.
2. Какие упражнения самые эффективные для пресса?
Помимо классических скручиваний, стоит включать планку, велосипед, подъём ног и упражнение "кошка". Они задействуют разные группы мышц и помогают создать равномерный тонус.
3. Что лучше — кардио или силовые нагрузки?
Оба направления важны. Кардио помогает сжигать жир, а силовые тренировки укрепляют мышцы и формируют рельеф. Оптимальное сочетание — 3 кардиосессии и 2 силовых тренировки в неделю.

Советы для поддержания формы

Чтобы результат тренировок был долговременным, важно придерживаться нескольких простых правил:

  • Не пропускайте завтрак — он запускает обмен веществ.

  • Ограничьте сахар и фастфуд.

  • Следите за осанкой — ровная спина визуально делает живот плоским.

  • Старайтесь двигаться в течение дня: даже небольшие перерывы на растяжку полезны для мышц и суставов.
    Регулярность, осознанность и внимание к деталям делают любые фитнес-цели достижимыми. Главное — не ждать мгновенного результата и помнить, что путь к здоровому телу начинается с любви к себе.

Путь к сильному телу и уверенности в себе начинается с простых привычек — немного движения, осознанности и заботы о своём теле каждый день.

