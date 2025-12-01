Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тренировка
Тренировка
© Own work by Jan.evenepoel is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 1:10

Делаю эти простые упражнения дома — и живот подтянулся быстрее, чем ожидала

Упражнения с фитболом усиливают работу мышц кора — тренер Гэвин Макмиллан

Достичь рельефного пресса — цель, которая требует не только усилий, но и системного подхода. Шесть упражнений, разработанных профессиональным тренером, помогут активировать мышцы кора и сжечь лишние калории без сложных тренажёров. Всё, что нужно, — немного настойчивости и базовый спортивный инвентарь. Об этом сообщает SELF со ссылкой на тренера Гэвина Макмиллана, основателя Sport Science Lab в Сан-Хуан-Капистрано.

Тренировка для идеального пресса

Основная идея комплекса — сочетание статической стабилизации и динамических движений. Когда вы активируете мышцы кора, одновременно работая руками и ногами, нагрузка распределяется равномерно, ускоряя процесс формирования рельефа. Такое сочетание укрепляет мышцы, улучшает осанку и повышает общий уровень физической подготовки. При этом упражнения не требуют дорогостоящего оборудования — достаточно гимнастического мяча и пары гантелей весом от 1,5 до 2,5 кг.

"Когда вы активируете мышцы корпуса для стабилизации тела, одновременно задействуются руки и ноги, что усиливает эффект и ускоряет сжигание калорий", — отмечает тренер Гэвин Макмиллан.

Главное правило — выполнять движения технично, не торопясь и следя за дыханием. Начните с 15-20 повторений в каждом упражнении, а при усталости переходите к следующему. Постепенно увеличивайте количество повторов и частоту занятий до трёх раз в неделю, дополняя тренировку 60 минутами кардио. Этот режим способствует активному жиросжиганию и формированию мышц пресса.

Упражнение 1: Вертолёт

Первое упражнение направлено на развитие пресса, косых мышц живота, плеч, рук и спины. Сядьте на мяч, держа гантели в руках, ноги на ширине бёдер. Перекатываясь вперёд, опустите мяч под лопатки и поднимите бёдра так, чтобы корпус образовал прямую линию. Одновременно выполняйте круговые движения руками — правая рука движется по часовой стрелке, левая — против. Смена направления активизирует разные группы мышц и развивает координацию.

Упражнение 2: Круги корпусом

Это движение прорабатывает пресс, косые мышцы, плечи, руки, бёдра и спину. Примите положение планки с коленями на мяче и начинайте перекатывать его влево и вправо, вращая бёдрами. Затем выполняйте круговые движения коленями, сохраняя равновесие. Регулярное выполнение укрепляет мышцы живота и улучшает баланс.

Упражнение 3: Пловец

Задействует мышцы пресса, плеч, спины и рук. Сядьте на мяч как можно ближе к его передней части, ноги расставьте широко, пятки приподняты. Держа гантели, наклонитесь вперёд и вытяните руки на уровне плеч, ладони направлены вниз. Затем отведите руки назад, поворачивая ладони вверх, и сделайте три коротких пульсирующих движения. После этого выпрямите ноги и опустите гантели к щиколоткам. Это упражнение помогает развить гибкость и координацию.

Упражнение 4: Ветряк

Лягте на спину, поместив икры на мяч. Поднимите бёдра, чтобы тело образовало прямую линию. Затем, напрягая пресс, поднимите одну ногу вверх и опишите ею круг в воздухе. После нескольких повторений смените ногу. Это движение развивает мышцы кора, бёдер и ягодиц, а также улучшает подвижность тазобедренных суставов.

Упражнение 5: Подъём с опорой

Слегка прижмите бок к мячу, держа гантель обеими руками над головой. Вытяните свободную ногу в сторону, затем поднимите корпус, напрягая боковые мышцы. Вернитесь в исходное положение и повторите. После нескольких повторов смените сторону. Это упражнение укрепляет косые мышцы живота и внутреннюю поверхность бедра.

Упражнение 6: Достижение формы

Сядьте, опираясь спиной на мяч, ноги расставлены шире бёдер. Держа гантель перед собой, выпрямите ноги и плавно перекатитесь назад до полного выпрямления тела. Затем вернитесь в исходное положение. Это движение тренирует пресс, спину и плечи, помогая сформировать стройную талию.

Сравнение классических и фитбол-упражнений

Работа с гимнастическим мячом имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными упражнениями на полу:

  • Мяч активирует мышцы-стабилизаторы, что делает тренировку более эффективной.

  • Повышается нагрузка на мышцы кора и улучшается координация движений.

  • Снижается давление на позвоночник благодаря амортизирующим свойствам мяча.

  • Упражнения становятся разнообразнее и менее монотонными, что повышает мотивацию.

Однако классические упражнения без инвентаря тоже имеют свои плюсы:

  • Их можно выполнять в любом месте без подготовки.

  • Они подходят новичкам и людям с ограниченными физическими возможностями.

  • Не требуют дополнительных затрат на оборудование.

Таким образом, оптимальная стратегия — комбинировать оба подхода для достижения устойчивого результата.

Плюсы и минусы фитнес-программы

Преимущества:

  • Разнообразие упражнений, охватывающее все основные группы мышц.

  • Минимум инвентаря и возможность заниматься дома.

  • Акцент на укрепление корпуса и улучшение осанки.

  • Подходит для людей с разным уровнем подготовки.

Недостатки:

  • Требует координации и баланса, что может быть сложно для новичков.

  • Без регулярности результата не будет.

  • Не заменяет кардиотренировки, если цель — активное похудение.

Советы по выполнению упражнений

Чтобы добиться максимального эффекта:

  1. Разогревайте мышцы лёгкой разминкой перед началом комплекса.

  2. Контролируйте дыхание — выдох при усилии, вдох при возвращении в исходное положение.

  3. Работайте медленно и осознанно, избегая рывков.

  4. Следите за положением позвоночника, не перегибайте спину.

  5. Постепенно увеличивайте количество повторов.

Также важно сочетать силовые тренировки с кардионагрузкой и сбалансированным питанием. В рационе должны быть белки, цельные углеводы и достаточное количество воды.

Популярные вопросы о тренировке для пресса

1. Сколько раз в неделю нужно заниматься?
Оптимально выполнять комплекс три раза в неделю, чередуя с днями отдыха или кардио.

2. Можно ли обойтись без фитбола?
Да, часть упражнений можно адаптировать, заменив мяч устойчивой опорой, но эффективность немного снизится.

3. Когда появится результат?
При регулярных занятиях и умеренном питании первые изменения заметны уже через 3-4 недели.

