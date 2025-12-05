Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молодая блондинка в спортивной одежде занимается йогой на коврике
Молодая блондинка в спортивной одежде занимается йогой на коврике
© Designed by Freepik by frimufilms is licensed under public domain
Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 1:10

Смешала йогу и кардио — и больше не думаю о спортзале: тело само просит движения

Exhale объединила йогу и кардио в систему Core Fusion — эксперты фитнеса

С момента основания в 2003 году студия Exhale превратилась в настоящего любимца фитнес-индустрии. Её необычный подход к тренировкам — сочетание физической нагрузки и медитативных практик — изменил представление о том, каким может быть фитнес. Программы студии покорили любителей активного образа жизни по всему миру, вдохновляя на гармонию тела и разума. Об этом сообщает издание SELF.

Философия Exhale: баланс тела и разума

С самого начала создатели Exhale поставили перед собой цель объединить два на первый взгляд противоположных мира — физическую активность и расслабление. В отличие от традиционных тренажёрных залов, где акцент делается на выносливость и силу, здесь внимание уделено и внутреннему состоянию человека. Программы направлены на то, чтобы тренировка не только укрепляла мышцы, но и помогала снять стресс, восстановить дыхание и найти внутренний баланс, как и BOSU Boot Camp, сочетающий кардио и силовые упражнения.

"Наши занятия — это не просто спорт, это способ почувствовать себя лучше во всех смыслах", — отмечается на сайте студии Exhale.

Основу методики составляют йога, пилатес, барре и элементы функционального тренинга. Все направления объединены в единую систему под названием Core Fusion, где каждое движение выстроено с учётом анатомии и биомеханики тела. Благодаря этому занятия подойдут как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Программа Core Fusion: тренировка с философией

Фирменный формат Core Fusion - это часовая тренировка, включающая элементы нескольких направлений: пилатеса, йоги, кардио и силовых упражнений. Такой подход позволяет не только развивать гибкость и силу, но и формировать устойчивое внимание, улучшать осанку и координацию.
Каждый урок — это тщательно продуманная последовательность движений, чередующих активные и расслабляющие фазы. Инструкторы подбирают музыку, ритм которой помогает удерживать концентрацию и дыхание. В результате человек получает не просто тренировку, а полноценное восстановление — как физическое, так и эмоциональное.

"Мы стремимся к тому, чтобы каждый участник покидал зал не только сильнее, но и спокойнее, чем пришёл", — говорится в описании программы Core Fusion Yoga.

Три упражнения для самостоятельных тренировок

Для тех, кто не может посетить студию Exhale, тренеры подготовили серию базовых упражнений, которые легко выполнять дома.

Cardio Plank Run

Это кардио-упражнение укрепляет корпус и повышает выносливость. Начните с позиции высокой планки и поочерёдно подтягивайте колени к груди, не касаясь пола стопами. Выполните 32 повторения, затем сделайте короткий отдых в позе ребёнка и повторите ещё один подход.

Core Move

Элемент из оригинального комплекса Core Fusion помогает укрепить мышцы пресса и спины. Сядьте, согнув колени, стопы — на полу. Руки поставьте за спиной, затем, напрягая пресс, медленно поднимайте таз. Удерживайте положение, при этом сохраняйте ровное дыхание.

Parallel Push Up

Это упражнение из направления Core Fusion Yoga сочетает силу и осознанность движений. Примите положение высокой планки, согните руки в локтях и опустите корпус, затем вернитесь в исходное положение. Сделайте два подхода по 10 повторений. При необходимости можно облегчить нагрузку, поставив колени на пол.

Подобный эффект дают и домашние тренировки, укрепляющие мышцы ног и корпуса, если выполнять их системно и следить за техникой.

Расширение географии и цифровые форматы

На сегодняшний день Exhale представлена более чем в 18 локациях по всему миру — от Нью-Йорка до Барселоны. Однако создатели студии сделали шаг дальше и разработали серию цифровых курсов, которые можно проходить онлайн.
Это решение особенно оценили те, кто не имеет возможности посещать тренировки лично. Видеоуроки и DVD-программы, такие, как Pilates Plus, Pure Arms + Abs и Boot Camp, позволяют заниматься в комфортной обстановке, не теряя эффективности занятий.

"Мы хотим, чтобы наши клиенты могли тренироваться где угодно, не теряя ощущения энергии и осознанности", — отмечается в пресс-релизе компании.
Такой формат стал ответом на глобальные изменения в фитнес-индустрии, когда цифровизация позволила объединить тренировку и личное пространство.

Осознанность как новая норма

Одной из особенностей Exhale стала интеграция принципов цигун и дыхательных практик в фитнес-программы. Это не просто мода на восточные техники — подход доказал свою эффективность в снижении уровня тревожности и повышении концентрации.
Комбинация силовых и дыхательных элементов делает занятия особенно полезными для тех, кто проводит много времени за компьютером или страдает от хронического стресса. В этом и заключается главная идея студии: физическая активность — это не гонка за идеальной фигурой, а путь к гармонии.

Популярные вопросы о программе Exhale

1. Как выбрать подходящий класс в Exhale?
Лучше начать с базовых программ Core Fusion или Core Fusion Yoga, чтобы познакомиться с принципами методики. По мере адаптации можно переходить к более интенсивным направлениям, включая кардио-комплексы.

2. Сколько стоит занятие в студии Exhale?
Стоимость зависит от города и формата. В среднем разовое посещение стоит от 20 до 35 долларов, а абонементы и онлайн-подписки — выгоднее при регулярных тренировках.

3. Что лучше: онлайн-занятия или посещение студии?
Онлайн-тренировки удобны для тех, кто ценит гибкость и время, а студийные занятия подходят тем, кому важна атмосфера и живое общение с тренером. Оба формата одинаково эффективны при регулярной практике.

