Океан сбивается с привычного ритма: странный суточный эффект возникает только у рифов

Коралловые рифы оказываются гораздо более активными участниками океанской жизни, чем принято считать. Они не просто формируют сложные подводные ландшафты, но и незаметно задают ритм микроскопическим процессам в окружающей воде. Суточные циклы, запускаемые рифами, ежедневно меняют состав и численность микроорганизмов поблизости, влияя на обмен энергии и веществ в экосистеме. Об этом сообщает Science Advances.

Рифы как хронометристы микромира

Новое исследование показало, что коралловые рифы выполняют роль своеобразных регуляторов времени для микроскопической жизни. Воды над рифами живут по чёткому суточному расписанию, в котором количество и типы микробов заметно меняются всего за несколько часов. Эти изменения не случайны и повторяются изо дня в день, формируя устойчивый ритм. Такой эффект дополняет современные представления о том, как сложные морские экосистемы самоорганизуются и взаимодействуют с окружающей средой, подобно тому, как миграции рыб раскрывают тайны экосистемы сумеречной зоны.

Чтобы уловить быстрые колебания, учёные проводили отбор проб воды через равные промежутки времени. Анализ включал генетическое секвенирование, экологическую оценку и современные методы визуализации. Совокупность данных показала, что рифы напрямую воздействуют на микробные сообщества за счёт выпаса, хищничества и тесных взаимодействий с микроорганизмами, связанными с самими кораллами.

Как изучали суточные и сезонные циклы

Исследование проводилось в северной части залива Акаба в Красном море. Воды над коралловым рифом сравнивали с образцами из близлежащих районов открытого океана зимой и летом. Пробы отбирались каждые шесть часов, что позволило выявить закономерности, которые ранее оставались незамеченными. Суточные циклы затрагивали бактерии, микроводоросли и микроскопических хищников — протистов, питающихся другими микроорганизмами.

"Мы обнаружили, что риф не просто пассивно окружён микроорганизмами. Он активно структурирует микробную жизнь во времени, создавая ежедневные циклы, которые повторяются в разные времена года и влияют на то, как энергия и питательные вещества перемещаются по экосистеме", — сказал доктор Фрада.

Ночные всплески и дневные минимумы

Одним из ключевых наблюдений стало то, что над рифом концентрация бактерий и микроводорослей стабильно ниже, чем в открытых водах. Это указывает на активное "очищение" воды рифовыми организмами. При этом ночью резко возрастает численность гетеротрофных протистов — микроскопических хищников. В отдельных случаях их популяция увеличивалась почти на 80 %, что подчёркивает роль хищничества в суточной динамике микробных сообществ и перекликается с данными о том, как ритмы активности проявляются у более сложных организмов, включая полноценный сон медуз каждую ночь.

Полуденный пик коралловых симбионтов

Особое внимание исследователей привлекли представители семейства Symbiodiniaceae — динофлагелляты, живущие в симбиозе с кораллами. Генетические сигналы этих организмов в рифовых водах чаще всего достигали максимума в середине дня. Вероятно, это связано с освещённостью и метаболической активностью кораллов, которые усиливаются при дневном свете.

"Эти суточные ритмы жизнедеятельности микроорганизмов были такими же сильными, а иногда и более выраженными, чем сезонные различия", — говорит доктор Стейнсдоттир.

Новый взгляд на мониторинг рифов

Объединив данные генетического анализа, проточной цитометрии, визуализации и биогеохимических измерений, учёные получили одно из самых детальных описаний микробной жизни вокруг коралловых рифов. Результаты указывают на то, что суточные колебания микробиоты могут стать чувствительным индикатором состояния рифов. В условиях изменения климата и растущей нагрузки на океан такие микроскопические сигналы способны помочь в раннем выявлении нарушений и более точной оценке здоровья этих уязвимых экосистем.