Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Контраст живых и обесцвеченных кораллов
Контраст живых и обесцвеченных кораллов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 1:26

Тайна под водой: кораллы показали, как могут выживать даже после катастроф

Доктор Льюис: учёные из Квебекского технологического университета раскрыли, как кораллы закрепляются на рифах

Учёные из Квебекского технологического университета нашли биологический механизм, который помогает кораллам надёжно закрепляться на рифах. Открытие обещает изменить подход к восстановлению экосистем, страдающих от потепления океанов и загрязнения. Команда под руководством доктора Бретта Льюиса детально изучила, как кораллы Montipora mollis, Pocillopora verrucosa и Acropora millepora прикрепляются к подводным поверхностям и начинают самостоятельный рост.

"Коралловые рифы во всём мире разрушаются, и их восстановление зависит от повторного присоединения фрагментов, но этот процесс не так прост, как кажется", — сказал доктор Льюис.

Исследование, опубликованное в Royal Society Open Science, впервые показало пошаговый механизм прикрепления. Над проектом также работали профессор Питер Прентис, доцент Люк Нотдурфт, доктор Кристал Купер из Университета Западной Австралии и профессор Дэвид Саггетт из Университета технологий Сиднея.

Как коралл "находит опору"

Учёные с помощью микроскопии зафиксировали три стадии, через которые проходит коралл при прикреплении к рифу:

  1. Реакция ткани на контакт — коралл активирует иммунную защиту и меняет структуру покрова.

  2. Образование мягкой ткани, обеспечивающей первичное сцепление.

  3. Рост скелета с помощью специализированного придатка, который буквально "ползёт" по рифу, создавая прочную основу.

"Сначала коралл реагирует на контакт, почти как будто выворачивает себя наизнанку", — отметил доктор Льюис.

Эти процессы удалось рассмотреть благодаря снимкам сверхвысокого разрешения. Они впервые показали, как именно кораллы переходят от "свободного" состояния к прочному прикреплению, обеспечивающему дальнейший рост.

Сравнение видов кораллов

Вид коралла Особенности придатка Скорость прикрепления Прочность скелета
Montipora mollis Крупный и сложный Высокая Очень прочный
Pocillopora verrucosa Тонкий, развивается медленно Низкая Средняя
Acropora millepora Средней сложности Средняя Прочная

Монтипора демонстрирует наилучшие результаты благодаря более развитой структуре придатка, что позволяет ей быстрее укрепляться и защищаться от патогенов. Pocillopora, напротив, нуждается в больше времени для закрепления.

Шаг за шагом: как выращивать кораллы для восстановления рифов

  1. Выбор вида. Учитывать особенности роста и устойчивость к температурным изменениям.

  2. Подготовка субстрата. Использовать материалы с микропористой поверхностью, чтобы улучшить сцепление.

  3. Контроль микрофлоры. Исключить присутствие патогенных организмов.

  4. Поддержание освещения. Световой режим напрямую влияет на скорость роста скелета.

  5. Мониторинг стадий прикрепления. Отслеживать развитие мягкой ткани и начало минерализации.

Такой подход помогает создать искусственные рифы, которые не только устойчивы, но и способны к естественному восстановлению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование гладкого искусственного основания.
    Последствие: фрагменты кораллов соскальзывают и не закрепляются.
    Альтернатива: применять субстраты с шероховатостью или биопокрытием.

  • Ошибка: выбор одного вида для всех регионов.
    Последствие: часть кораллов гибнет из-за неподходящих условий.
    Альтернатива: комбинировать виды по температурной устойчивости и типу течений.

  • Ошибка: игнорирование микрофауны рифа.
    Последствие: заражение патогенами и гибель колонии.
    Альтернатива: контролировать состав бактерий и использовать защитные растворы.

А что если кораллы смогут сами себя лечить?

Исследователи заметили, что кораллы способны использовать внутренние структуры — мезентериальные филаменты — не только для прикрепления, но и для восстановления тканей. Они переваривают собственные повреждённые участки, удаляя ненужные клетки и стимулируя рост новых. Такой процесс можно сравнить с "самоочищением" организма.

"Мезентериальные филаменты играют более важную роль, чем мы считали ранее", — добавил доктор Льюис.

Эта способность может стать основой для разработки новых технологий по биоинженерии кораллов.

Плюсы и минусы нового метода

Плюсы Минусы
Ускоряет прикрепление кораллов Требует сложного оборудования
Повышает выживаемость фрагментов Зависит от условий воды
Позволяет точнее подбирать виды Не решает проблему глобального потепления

FAQ

Как выбрать кораллы для восстановления рифа?
Ориентируйтесь на местные виды, устойчивые к температурным колебаниям и солёности воды.

Сколько времени занимает процесс прикрепления?
От нескольких дней до пары недель в зависимости от вида и структуры субстрата.

Что лучше — искусственные или натуральные субстраты?
Искусственные материалы с биопокрытием показывают лучшую выживаемость, если они имитируют природные текстуры.

Мифы и правда

Миф: кораллы можно просто "приклеить" к рифу.
Правда: без правильной биологической реакции они не выживут.

Миф: все кораллы одинаково быстро растут.
Правда: скорость зависит от вида и структуры придатка.

Миф: восстановление рифов — это быстро.
Правда: процесс требует месяцев и тщательного контроля условий среды.

Исторический контекст

Первые проекты по восстановлению рифов стартовали в 1970-х годах. Тогда учёные просто переносили обломки кораллов на новые участки. Современные методы, основанные на клеточных исследованиях, позволяют не просто пересаживать кораллы, а помогать им укрепляться естественным путём. Работа команды доктора Льюиса стала новым шагом в этой эволюции.

Три интересных факта

  1. Кораллы способны "ползать" по рифу, двигаясь менее миллиметра в день.

  2. Некоторые виды создают собственный антисептик, уничтожающий бактерии.

  3. Кораллы могут регенерировать до 80% повреждённой ткани без внешнего вмешательства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Nature: фаланги первого пальца мыши отличаются в лапках и на задних лапах в зависимости от функций вчера в 20:16
Открытие, которое перевернёт биологию: мыши показывают, как гены формируют наши пальцы

Учёные обнаружили неожиданные различия в строении пальцев передних и задних конечностей у мышей. Что это говорит о развитии конечностей у млекопитающих?

Читать полностью » Новое соединение в синтезе метиленомицина А показало в 100 раз большую активность против MRSA и VRE вчера в 20:13
Супермикробы дрожат: новый антибиотик в 100 раз мощнее старых, и он прятался прямо под носом

Учёные обнаружили перспективный антибиотик, эффективный против устойчивых к лекарствам бактерий. Где им удалось найти это соединение?

Читать полностью » ASTAR: слюна комаров модулирует воспаление, что помогает вирусам чикунгунья и денге проникать в организм вчера в 19:30
Чикунгунья и денге — не просто лихорадки: комариная слюна делает их ещё опаснее

Учёные раскрыли механизм влияния комариной слюны на иммунитет человека. Как это открытие может помочь в лечении опасных вирусных инфекций?

Читать полностью » RSOS: найден амулет из зуба вымершего сумчатого животного на северо-западе Австралии вчера в 19:25
Гигантские животные Австралии вымерли без охоты: учёные нашли тайну в древней кости

Новое исследование ставит под сомнение роль человека в вымирании австралийской мегафауны. Что на самом деле привело к исчезновению гигантских животных континента?

Читать полностью » Университет Монаша: водород в кишечнике служит источником энергии для полезных бактерий вчера в 18:07
Кишечный водород: учёные раскрыли, почему этот газ — настоящий двигатель для полезных бактерий

Учёные раскрыли секрет кишечного водорода. Как обычный газ влияет на здоровье пищеварительной системы и почему он важен для микробиома?

Читать полностью » Археолог Барсанти: в Египте раскопано подземное сооружение недалеко от пирамид Гизы вчера в 18:03
Под землёй Египта спрятан монстр из камня: блоки по 8 тонн, которые никто не смог достроить

Запретная археологическая зона в Египте хранит древние секреты. Что скрывает загадочное подземное сооружение всего в 5 км от пирамид Гизы?

Читать полностью » Альхалаби: в Сирии обнаружена плечевая кость гигантского птерозавра с размахом крыльев около 10 метров вчера в 17:47
Гиганты неба над Ближним Востоком: открытие в Сирии показывает, что птерозавры правили всем регионом

В Сирии обнаружены останки гигантского летающего ящера. Какие тайны доисторического мира Ближнего Востока раскрывает эта уникальная находка?

Читать полностью » Куриное и индюшиное мясо содержат повышенное количество опасных штаммов, вызывающих ИМП вчера в 17:44
Эта ошибка на кухне может привести к пиелонефриту: почему сырое куриное мясо — скрытый враг

Обычное куриное мясо может быть источником опасных инфекций. Узнайте, как защитить своё здоровье от скрытых угроз на вашей кухне.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Спортивный эксперт: отжимания на брусьях укрепляют низ груди и плечевой пояс
Еда
TikTok-блогер Creative Explained рассказал, как упростить чистку варёных яиц
Наука
Профессор Университета Кертина: движение Солнечной системы влияло на геологию Земли
Авто и мото
Журнал Quatro Rodas: Suzuki SX4 2012 признан одним из самых надёжных кроссоверов до 50 000 реалов
Питомцы
Ветеринар Сидоров: утреннее поведение кошек связано с охотничьими инстинктами
Спорт и фитнес
Программа тренировок Дуэйна Джонсона для набора мышечной массы
Дом
Как пожаловаться на шумный ремонт у соседей: пошаговая инструкция от специалистов
Садоводство
Кошки на даче перестанут портить грядки при посадке лаванды и розмарина – Сергей Кузнецов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet