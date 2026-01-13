Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 20:10

Не нефть и не зерно: забытый ресурс океана может накормить миллионы и изменить карту голода

Чрезмерный вылов рифовых рыб сократил доступную пищу — PNAS

Это простое изменение в управлении природными ресурсами может повлиять на жизнь миллионов людей. Ученые выяснили, что восстановление популяций рифовых рыб способно заметно увеличить объем доступных и экологически чистых морепродуктов. Особенно важно, что наибольший эффект ожидается в странах с высоким уровнем недоедания. Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Рифы на фоне глобального продовольственного кризиса

Население планеты превысило 8 миллиардов человек, и проблема продовольственной безопасности остается острой для многих регионов. Миллионы людей регулярно сталкиваются с нехваткой питательных продуктов, прежде всего животного белка. На этом фоне исследователи все чаще рассматривают океан как недооцененный источник продовольствия. Коралловые рифы играют ключевую роль в этом процессе, поскольку они поддерживают сложные пищевые цепочки и напрямую влияют на устойчивость морских экосистем, включая коралловые рифы.

Многие рифовые экосистемы десятилетиями испытывали давление из-за чрезмерного вылова. В результате численность рыб сократилась до уровней, при которых они уже не способны обеспечивать стабильный и долгосрочный улов. При этом биологический потенциал таких экосистем сохраняется, если дать им время и условия для восстановления.

Потери от чрезмерного вылова и возможная выгода

Сравнив нынешнюю численность рифовых рыб с показателями, достижимыми при устойчивом управлении, ученые оценили объем недополученной продукции. Речь идет о значительном количестве рыбы, которая могла бы ежегодно поступать в пищевые цепочки без ущерба для природы.

"Наше исследование позволяет оценить ущерб от чрезмерного вылова и понять, какую выгоду может дать восстановление популяций при устойчивом управлении", — объясняет профессор KAUST Джессика Замборейн-Мейсон.

По расчетам исследователей, восстановленные рифы способны увеличить объем устойчивого улова почти на 50 процентов. Это означает дополнительные десятки тысяч или даже миллионы порций рыбы в год для отдельных стран, что может существенно повлиять на уровень питания населения.

Где восстановление даст максимальный эффект

Наибольший прирост продовольствия ожидается в регионах, где проблема недоедания стоит особенно остро. Речь идет прежде всего о странах Африки и Юго-Восточной Азии, где рыба часто является основным источником белка. В таких регионах восстановление рифов может изменить не только объемы вылова, но и устойчивость всей экосистемы океана на фоне климатических изменений, включая процессы, которые уже затрагивают мировой океан.

"Страны с более высоким уровнем недоедания получают наибольшую пользу от восстановления рифовых рыб", — отмечает научный сотрудник STRI Шон Коннолли.

Эта взаимосвязь показывает, что экологические меры способны напрямую влиять на здоровье и качество жизни людей.

Как ученые оценивали потенциал рифов

Для анализа использовались данные по коралловым рифам в Карибском бассейне, Индийском и Тихом океанах. В исследование вошли, в том числе, Панама, Ямайка, Кения, Мадагаскар, Филиппины и Индонезия. С помощью статистических моделей ученые оценили текущую численность рыб и спрогнозировали рост запасов при более строгом регулировании промысла.

Сроки восстановления зависят от степени истощения экосистем и эффективности управления. В среднем они могут занимать от нескольких лет до нескольких десятилетий, однако даже частичный прогресс дает заметный продовольственный эффект.

В итоге исследование показывает, что восстановление рифового рыболовства — это не только вопрос охраны природы. Рациональное управление морскими ресурсами может стать практичным инструментом повышения продовольственной безопасности и улучшения питания в наиболее уязвимых регионах мира.

