Анастасия Белова Опубликована сегодня в 23:26

Думала, что смогу питаться как фитнес-модель — а в итоге набрала 8 килограммов

Сегодня в соцсетях легко найти десятки видео с заголовками "Тренируюсь как олимпиец" или "Ем как фитнес-блогер". Всё больше людей повторяют режимы моделей, фигуристов и знаменитостей, надеясь достичь тех же результатов. Но, как отмечает старший тренер студий балета и растяжки Акулина Бахтурина, это далеко не всегда безопасно.

"Сегодня становится модным повторять не только образы и меню известных людей из мира спорта, но и программы тренировок. Всё чаще копируют подходы моделей, фитнес-блогеров, фигуристов, гимнасток. Но ведёт ли такой способ к желаемой цели?" — подчеркнула Акулина Бахтурина.

Разберём, почему программы профессионалов не подходят большинству любителей, и чем подобное подражание может закончиться.

Чем отличаются тренировки профи и любителя

На первый взгляд кажется, что успех в спорте напрямую зависит от количества тренировок: "чем больше занимаешься — тем лучше результат". Но между профессионалом и обычным человеком лежит целая пропасть.

Цели тренировок

Профессиональный спортсмен работает ради результата, соревнований и пика формы к конкретной дате. Любитель же стремится к здоровью, энергии и хорошему самочувствию. Если первый готов идти на жертвы ради медалей, то второй должен думать прежде всего о балансе и безопасности.

Объём и частота занятий

Профессионалы могут тренироваться по два-три раза в день, совмещая силовые, технические и кардиосессии. Это до 30 часов в неделю - по сути, полноценная работа.

Для обычного человека достаточно 2-3 тренировок по 45-60 минут. Этого достаточно, чтобы держать тело в тонусе и укреплять мышцы.

Попытка повторить график профессионала часто приводит к перетренированности, стрессу и падению мотивации.

Нагрузка и специализация

Спортсмены следуют строго индивидуальному плану, где всё рассчитано — от интенсивности до времени восстановления. За процессом следят тренеры, врачи и аналитики.

Любителям подойдут функциональные тренировки для всего тела. Копировать схемы олимпийцев бессмысленно — их программы рассчитаны на подготовленные мышцы и связки.

"Профессионал подгоняет тело под цели спорта, а любителю важно, чтобы тело гармонично и безопасно выполняло повседневные задачи", — объясняет Акулина Бахтурина.

Восстановление

Для спортсменов восстановление — часть режима: массажи, физиотерапия, сон по 9-10 часов, контроль питания. У любителей такого нет. Даже недостаток сна на фоне усиленных нагрузок может вызвать гормональный сбой, усталость и снижение иммунитета.

Питание и поддержка специалистов

Рацион профессионала формирует диетолог: всё выверено до грамма. У любителей же чаще всего обычное питание без подсчёта калорий. Даже если ориентироваться на "меню блогера", нужно помнить, что оно подбирается под конкретные параметры и задачи.

Контроль здоровья

Профессионалы регулярно проходят обследования, сдают анализы и ЭКГ. Любители, как правило, ограничиваются ежегодным медосмотром или вовсе ориентируются только на самочувствие. Это повышает риск перегрузки и травм.

К чему приводит копирование тренировок блогеров

"В своей практике я сталкивалась с клиентами, которые копировали программы фитнес-блогеров, моделей или участвовали в челенджах "Тренируюсь и питаюсь как блогер”. Ни одна из этих историй не дала ожидаемого эффекта", — рассказала Акулина Бахтурина.

Многие девушки, вдохновлённые примерами из сети, действительно начинают активно заниматься, но быстро выгорают. Без поддержки специалистов и корректного рациона организм не выдерживает. У некоторых появляются боли, у других — остановка прогресса.

Однако есть и позитивная сторона — желание разобраться в собственных потребностях. Такие попытки часто становятся первым шагом к осознанным тренировкам с профессиональным тренером.

Личный опыт: чужие диеты и их последствия

Своими экспериментами делится спортсменка и фитнес-тренер Алиона Хильт, которая на собственном опыте поняла, почему нельзя копировать чужие методы.

"Мы часто смотрим на фотографии звёзд или спортсменов и думаем: "Надо просто повторить их диету или тренировки — и будет результат”. Я тоже так думала", — призналась Алиона Хильт.

Эксперимент №1. Диета Шэрон Стоун

Вдохновившись примером актрисы, Алиона полностью отказалась от углеводов, решив, что это поможет избавиться от лишнего жира. Через пару недель начались проблемы:

  • головокружение и постоянная слабость;

  • ощущение холода даже в жару;

  • ухудшение концентрации;

  • потеря энергии и сил для тренировок.

За полтора месяца она похудела на 5 кг, но жир на животе остался, а после возвращения к обычному питанию вес быстро вернулся. Позже стало ясно: актриса исключила углеводы из-за медицинских показаний, а у Алионы таких проблем не было.

Эксперимент №2. Питание по фитнес-блогеру

Вторая попытка — рацион известной блогерши Эмили Хэккетт. Алиона начала есть огромные порции овсянки, курицы, орехов и протеина, как у спортсменки, не учитывая, что её уровень активности значительно ниже.

Результат оказался противоположным: вес вырос с 54 до 62 кг. При этом уровень энергии не увеличился, а усталость стала постоянным спутником.

"Эти два опыта научили меня главному: копировать чужую систему питания или тренировок бессмысленно и даже опасно", — заключила Алиона Хильт.

Сейчас она создаёт планы индивидуально, с учётом привычек, гормонального фона и образа жизни клиента.

Чем отличается философия спорта и фитнеса

Главное различие — в цели. Профессиональный спорт направлен на результат, даже если он достигается ценой здоровья. Фитнес для любителей — это путь к долгой активной жизни, улучшению самочувствия и уверенности в теле.

Поэтому любые "чужие" методики стоит воспринимать как вдохновение, а не руководство к действию. Настоящий прогресс начинается не с подражания, а с понимания своих возможностей и ограничений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: копировать тренировки и питание спортсменов.
    Последствие: перетренированность, сбои в питании, стресс.
    Альтернатива: разрабатывать программу под свои цели и уровень подготовки.

  • Ошибка: увеличивать объём тренировок без контроля восстановления.
    Последствие: хроническая усталость, падение иммунитета.
    Альтернатива: соблюдать баланс между нагрузкой и отдыхом.

  • Ошибка: слепо следовать "челленджам" из интернета.
    Последствие: отсутствие результата и потеря мотивации.
    Альтернатива: консультироваться с профессиональным тренером и врачом.

FAQ

Можно ли повторять диету спортсмена?
Нет. Даже похожий рацион может иметь разный эффект — всё зависит от вашего обмена веществ, уровня активности и здоровья.

Сколько раз в неделю стоит тренироваться любителю?
Оптимально 2-3 раза по часу. Этого достаточно для хорошей формы и восстановления.

Нужно ли считать калории?
Если нет цели соревновательного уровня — нет. Главное, чтобы питание было сбалансированным и соответствовало вашим энергетическим затратам.

Мифы и правда

  • Миф: если делать всё как блогер, получишь такой же результат.
    Правда: каждый организм уникален, и чужие схемы не работают одинаково.

  • Миф: больше тренировок — быстрее похудею.
    Правда: без восстановления прогресс остановится.

  • Миф: диета звезды подходит всем.
    Правда: большинство звёздных диет разработаны под медицинские показания.

Исторический контекст

Идея "копировать успех" пришла в фитнес из шоу-бизнеса и спорта. С развитием социальных сетей тренировки и диеты звёзд стали восприниматься как универсальный рецепт. Однако современная спортивная наука доказала: программы должны быть строго индивидуальными, с учётом физиологии и психологии конкретного человека.

Три интересных факта

  1. У профессиональных спортсменов до 40% тренировочного времени уходит на восстановление.

  2. Недосып всего на 1,5 часа снижает спортивную работоспособность почти на 10%.

  3. Более 70% любителей, копирующих программы профи, прекращают занятия в течение трёх месяцев.

Counter LiveInternet