Думала, что смогу питаться как фитнес-модель — а в итоге набрала 8 килограммов
Сегодня в соцсетях легко найти десятки видео с заголовками "Тренируюсь как олимпиец" или "Ем как фитнес-блогер". Всё больше людей повторяют режимы моделей, фигуристов и знаменитостей, надеясь достичь тех же результатов. Но, как отмечает старший тренер студий балета и растяжки Акулина Бахтурина, это далеко не всегда безопасно.
"Сегодня становится модным повторять не только образы и меню известных людей из мира спорта, но и программы тренировок. Всё чаще копируют подходы моделей, фитнес-блогеров, фигуристов, гимнасток. Но ведёт ли такой способ к желаемой цели?" — подчеркнула Акулина Бахтурина.
Разберём, почему программы профессионалов не подходят большинству любителей, и чем подобное подражание может закончиться.
Чем отличаются тренировки профи и любителя
На первый взгляд кажется, что успех в спорте напрямую зависит от количества тренировок: "чем больше занимаешься — тем лучше результат". Но между профессионалом и обычным человеком лежит целая пропасть.
Цели тренировок
Профессиональный спортсмен работает ради результата, соревнований и пика формы к конкретной дате. Любитель же стремится к здоровью, энергии и хорошему самочувствию. Если первый готов идти на жертвы ради медалей, то второй должен думать прежде всего о балансе и безопасности.
Объём и частота занятий
Профессионалы могут тренироваться по два-три раза в день, совмещая силовые, технические и кардиосессии. Это до 30 часов в неделю - по сути, полноценная работа.
Для обычного человека достаточно 2-3 тренировок по 45-60 минут. Этого достаточно, чтобы держать тело в тонусе и укреплять мышцы.
Попытка повторить график профессионала часто приводит к перетренированности, стрессу и падению мотивации.
Нагрузка и специализация
Спортсмены следуют строго индивидуальному плану, где всё рассчитано — от интенсивности до времени восстановления. За процессом следят тренеры, врачи и аналитики.
Любителям подойдут функциональные тренировки для всего тела. Копировать схемы олимпийцев бессмысленно — их программы рассчитаны на подготовленные мышцы и связки.
"Профессионал подгоняет тело под цели спорта, а любителю важно, чтобы тело гармонично и безопасно выполняло повседневные задачи", — объясняет Акулина Бахтурина.
Восстановление
Для спортсменов восстановление — часть режима: массажи, физиотерапия, сон по 9-10 часов, контроль питания. У любителей такого нет. Даже недостаток сна на фоне усиленных нагрузок может вызвать гормональный сбой, усталость и снижение иммунитета.
Питание и поддержка специалистов
Рацион профессионала формирует диетолог: всё выверено до грамма. У любителей же чаще всего обычное питание без подсчёта калорий. Даже если ориентироваться на "меню блогера", нужно помнить, что оно подбирается под конкретные параметры и задачи.
Контроль здоровья
Профессионалы регулярно проходят обследования, сдают анализы и ЭКГ. Любители, как правило, ограничиваются ежегодным медосмотром или вовсе ориентируются только на самочувствие. Это повышает риск перегрузки и травм.
К чему приводит копирование тренировок блогеров
"В своей практике я сталкивалась с клиентами, которые копировали программы фитнес-блогеров, моделей или участвовали в челенджах "Тренируюсь и питаюсь как блогер”. Ни одна из этих историй не дала ожидаемого эффекта", — рассказала Акулина Бахтурина.
Многие девушки, вдохновлённые примерами из сети, действительно начинают активно заниматься, но быстро выгорают. Без поддержки специалистов и корректного рациона организм не выдерживает. У некоторых появляются боли, у других — остановка прогресса.
Однако есть и позитивная сторона — желание разобраться в собственных потребностях. Такие попытки часто становятся первым шагом к осознанным тренировкам с профессиональным тренером.
Личный опыт: чужие диеты и их последствия
Своими экспериментами делится спортсменка и фитнес-тренер Алиона Хильт, которая на собственном опыте поняла, почему нельзя копировать чужие методы.
"Мы часто смотрим на фотографии звёзд или спортсменов и думаем: "Надо просто повторить их диету или тренировки — и будет результат”. Я тоже так думала", — призналась Алиона Хильт.
Эксперимент №1. Диета Шэрон Стоун
Вдохновившись примером актрисы, Алиона полностью отказалась от углеводов, решив, что это поможет избавиться от лишнего жира. Через пару недель начались проблемы:
-
головокружение и постоянная слабость;
-
ощущение холода даже в жару;
-
ухудшение концентрации;
-
потеря энергии и сил для тренировок.
За полтора месяца она похудела на 5 кг, но жир на животе остался, а после возвращения к обычному питанию вес быстро вернулся. Позже стало ясно: актриса исключила углеводы из-за медицинских показаний, а у Алионы таких проблем не было.
Эксперимент №2. Питание по фитнес-блогеру
Вторая попытка — рацион известной блогерши Эмили Хэккетт. Алиона начала есть огромные порции овсянки, курицы, орехов и протеина, как у спортсменки, не учитывая, что её уровень активности значительно ниже.
Результат оказался противоположным: вес вырос с 54 до 62 кг. При этом уровень энергии не увеличился, а усталость стала постоянным спутником.
"Эти два опыта научили меня главному: копировать чужую систему питания или тренировок бессмысленно и даже опасно", — заключила Алиона Хильт.
Сейчас она создаёт планы индивидуально, с учётом привычек, гормонального фона и образа жизни клиента.
Чем отличается философия спорта и фитнеса
Главное различие — в цели. Профессиональный спорт направлен на результат, даже если он достигается ценой здоровья. Фитнес для любителей — это путь к долгой активной жизни, улучшению самочувствия и уверенности в теле.
Поэтому любые "чужие" методики стоит воспринимать как вдохновение, а не руководство к действию. Настоящий прогресс начинается не с подражания, а с понимания своих возможностей и ограничений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: копировать тренировки и питание спортсменов.
Последствие: перетренированность, сбои в питании, стресс.
Альтернатива: разрабатывать программу под свои цели и уровень подготовки.
-
Ошибка: увеличивать объём тренировок без контроля восстановления.
Последствие: хроническая усталость, падение иммунитета.
Альтернатива: соблюдать баланс между нагрузкой и отдыхом.
-
Ошибка: слепо следовать "челленджам" из интернета.
Последствие: отсутствие результата и потеря мотивации.
Альтернатива: консультироваться с профессиональным тренером и врачом.
FAQ
Можно ли повторять диету спортсмена?
Нет. Даже похожий рацион может иметь разный эффект — всё зависит от вашего обмена веществ, уровня активности и здоровья.
Сколько раз в неделю стоит тренироваться любителю?
Оптимально 2-3 раза по часу. Этого достаточно для хорошей формы и восстановления.
Нужно ли считать калории?
Если нет цели соревновательного уровня — нет. Главное, чтобы питание было сбалансированным и соответствовало вашим энергетическим затратам.
Мифы и правда
-
Миф: если делать всё как блогер, получишь такой же результат.
Правда: каждый организм уникален, и чужие схемы не работают одинаково.
-
Миф: больше тренировок — быстрее похудею.
Правда: без восстановления прогресс остановится.
-
Миф: диета звезды подходит всем.
Правда: большинство звёздных диет разработаны под медицинские показания.
Исторический контекст
Идея "копировать успех" пришла в фитнес из шоу-бизнеса и спорта. С развитием социальных сетей тренировки и диеты звёзд стали восприниматься как универсальный рецепт. Однако современная спортивная наука доказала: программы должны быть строго индивидуальными, с учётом физиологии и психологии конкретного человека.
Три интересных факта
-
У профессиональных спортсменов до 40% тренировочного времени уходит на восстановление.
-
Недосып всего на 1,5 часа снижает спортивную работоспособность почти на 10%.
-
Более 70% любителей, копирующих программы профи, прекращают занятия в течение трёх месяцев.
