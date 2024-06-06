Конфликт на Украине не несет стратегической угрозы, отметил заместитель советника президента США по национальной безопасности — Джон Файнер.
Он считает, что на данном этапе нет необходимости рассматривать текущую ситуацию как стратегически опасную. Об этом он заявил выступая на событии в Центре новой американской безопасности.
Он также отметил, что в США не преувеличивают значимость движения российских войск к Харькову, отметив, что американский и украинский лидеры не считают "узкий участок территории" важным с точки зрения стратегии".
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