Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Копенгаген, Дания
Копенгаген, Дания
© commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:56

Прогулка от Русалочки до Тиволи меняет взгляд на Европу: Копенгаген удивляет на каждом шагу

Копенгаген предлагает бесплатные прогулки по садам и каналам, гид Расмуссен

За два дня в столице Дании можно погрузиться в атмосферу хюгге, пройтись по набережным с легендарными фасадами, увидеть замки и расслабиться в купелях у воды.

День 1. Знакомство с сердцем Копенгагена

Копенгаген удивительно удобен для прогулок. Всё, ради чего сюда приезжают туристы, находится в шаговой доступности — стоит лишь надеть удобную обувь или арендовать велосипед.

Начните утро у Русалочки, символа города, вдохновлённого сказкой Ганса Христиана Андерсена. Отсюда дорога приведёт к Нюхавну — яркой гавани с разноцветными фасадами, где жизнь кипит с утра до вечера. Кафе на набережной, старинные корабли и запах кофе — визитная карточка датской столицы.

Неподалёку — королевские резиденции, каждая из которых рассказывает свою историю.

  1. Амалиенборг - действующая зимняя резиденция монаршей семьи. Здесь каждый день можно увидеть церемонию смены караула.
  2. Розенборг - уютный дворец с садом, в котором чувствуется дух старинной Дании.
  3. Кристианборг - политическое сердце страны на островке Слотсхольмен, открытое для посетителей.

Далее отправляйтесь на Ратушную площадь — символ современного Копенгагена. Здесь легко потеряться среди людей, спешащих в парк Тиволи, старейший парк развлечений Европы, вдохновивший самого Уолта Диснея.

Любителям искусства стоит заглянуть в Глиптотеку Карлсберга с шедеврами европейской живописи или в Национальный музей, где собраны артефакты истории Дании. А поднявшись на Круглую башню, можно не только увидеть город с высоты, но и заглянуть в действующую обсерваторию XVII века.

День 2. Контрасты и хюгге

На второй день стоит исследовать современный Копенгаген — город, где индустриальные доки превращаются в модные кварталы.

  • Кристиансхавн - район каналов и старых складов, где с 1970-х живёт самоуправляемое сообщество Христиания.
  • Вестербро - бывший квартал красных фонарей, ставший центром креатива и гастрономии.
  • Нёрребро - район с парком Superkilen, где каждое дерево и лавка рассказывают о культурном разнообразии.
  • Фредериксберг и Остербро - зелёные уголки, идеальные для прогулок с детьми.
  • Рефсхалеоэн и Амегер - пространства будущего: рестораны в бывших доках, панорамные арт-залы и концерты у моря.

Для отдыха — CopenHot на площади Ofelia Plads. Здесь можно насладиться плавучими джакузи с видом на гавань, прогреться в сауне у воды и почувствовать настоящий дух скандинавского расслабления.

"В Копенгагене холод не мешает чувствовать тепло — оно исходит от людей, домов и огней в каждом окне", — сказал гид Андерс Расмуссен.

Бесплатные радости

Даже если бюджет ограничен, в Копенгагене можно испытать массу эмоций бесплатно:

  • Прогуляться по Ботаническому саду, где редкие растения соседствуют с оранжереями XIX века.
  • Посетить рынок Torvehallerne — попробовать датский сыр, маринованную селёдку и кофе с корицей.
  • Заглянуть в "Чёрный алмаз", часть Королевской библиотеки, и полюбоваться видом на гавань.
  • Уделить время кладбищу Ассистенс, где покоится Андерсен — место тихое и вдохновляющее.

Пешие маршруты и природа

Лучший способ прочувствовать город — идти пешком.

  • Маршрут от Нюхавна до Кристиансхавна подарит виды на каналы и мосты.
  • Сады Тиволи и Фелледпаркен подойдут для отдыха на траве или пикника.
  • На севере — заповедник Дирехавен, где гуляют олени и пахнет морем.

Зимний Копенгаген и магия хюгге

Когда наступает зима, столица превращается в праздничную открытку.

  • На ярмарке в Тиволи загораются гирлянды, а воздух наполняется ароматом глинтвейна.
  • В Нюхавне и на площади Нюторв ставят рождественские палатки с датскими сладостями.
  • На улице Стрёгет, одной из самых длинных пешеходных в Европе, витрины сверкают золотом и серебром.

Хюгге — не просто стиль, а ощущение. Это когда город утопает в огнях, а ты сидишь с чашкой кофе, укрытый шерстяным пледом, и чувствуешь, что дома — это там, где тепло.

Сравнение

Формат отдыха

Где искать впечатления

Атмосфера

Классика

Русалочка, замки, Тиволи

Исторический шарм

Современность

Вестербро, Рефсхалеоэн

Дизайн и урбанизм

Релакс

CopenHot, парки, кафе

Настоящий хюгге

Советы шаг за шагом

  1. Купите Copenhagen Card — она включает проезд и вход в музеи.
  2. Арендуйте велосипед через Donkey Republic.
  3. Заранее бронируйте спа-сеансы в CopenHot.
  4. Берите с собой термос — зимой пригодится.
  5. За сувенирами идите в Illums Bolighus — датский дизайн в чистом виде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: планировать маршрут без учёта расстояний.
    Последствие: потеря времени на перемещения.
    Альтернатива: используйте приложение Rejseplanen — оно показывает актуальные маршруты.
  • Ошибка: идти в Тиволи без билета онлайн.
    Последствие: длинная очередь.
    Альтернатива: купите электронный билет заранее.
  • Ошибка: пропускать Христианию.
    Последствие: упускаете часть духа города.
    Альтернатива: посетите днём с экскурсоводом.

А что если…

Вы приехали всего на сутки? Тогда выберите три вещи: Русалочку, Нюхавн и CopenHot. Эти места — квинтэссенция Копенгагена.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Уютный масштаб города

Высокие цены

Безопасность и чистота

Погода непредсказуема

Культура велопрогулок

Много туристов летом

FAQ

Как выбрать лучшее время для поездки?
С мая по сентябрь — тёплая погода, но зимой город особенно атмосферен.

Что лучше: отель или апартаменты?
Для короткой поездки — отель в центре, для уикенда — уютные апартаменты с кухней.

Мифы и правда

Миф: Копенгаген — скучный и холодный.
Правда: здесь царит уют и радость, особенно зимой.

Миф: Все рестораны дорогие.
Правда: множество кафе предлагают бюджетные завтраки и смёрребрёды.

Миф: В городе нет природы.
Правда: парки и заповедники начинаются прямо за центром.

Исторический контекст

Основанный в X веке, Копенгаген начинался как рыбацкая деревня. Со временем стал торговым центром и портом, а после пожаров XVIII века — образцом северного дизайна и устойчивой архитектуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Филиппины – идеальное направление для дайверов и серферов зимой сегодня в 9:43
Не думал, что Филиппины так хороши: вот куда стоит поехать, если хочешь чего-то уникального

Планируете отдых на Филиппинах? Узнайте, как выбрать остров, сэкономить на отдыхе и что обязательно нужно увидеть на этих экзотических островах.

Читать полностью » Индонезия является одним из самых разнообразных туристических направлений Юго-Восточной Азии сегодня в 8:40
Индонезия без лишних туристов: как открыть для себя тайные уголки этой экзотической страны

Планируете отдых в Индонезии? Узнайте, как выбрать остров для отдыха, сэкономить на проживании и транспорте, и что обязательно нужно увидеть.

Читать полностью » Стоимость отдыха в Малайзии стартует от 50 тысяч рублей с человека сегодня в 7:37
Малайзия для тех, кто устал от массового туризма: откройте экзотику без толп людей

Планируете отдых в Малайзии? Узнайте, как сэкономить на проживании, транспорте и экскурсиях, при этом не потеряв в качестве отдыха.

Читать полностью » Фантьет вошёл в список самых спокойных курортов Южного Вьетнама сегодня в 6:31
Остров, где забываешь про стресс: туристы во Вьетнаме нашли свой идеальный отдых

Выбираете курорт во Вьетнаме? Короткий гид по Нячангу, Муйне, Фантьету и Фукуоку — как добраться, где жить, чем заняться и как сэкономить.

Читать полностью » Зимой температура воздуха в Таиланде держится на уровне 25–30 °C сегодня в 5:47
Забыли про холодную зиму: почему Таиланд идеален для отдыха в декабре и январе

Планируете отдых в Таиланде зимой? Узнайте, как наслаждаться пляжами, культурными достопримечательностями и вкусной едой без больших затрат.

Читать полностью » Средняя стоимость аренды жилья на Бали в 2025 году снизилась на 12% сегодня в 4:45
Отдыхаем на Бали, тратя меньше, чем в Сочи: секрет прост, но знают немногие

Планируете отдых на Бали, но переживаете о расходах? Узнайте, как организовать незабываемый и бюджетный отпуск на этом райском острове.

Читать полностью » Уровень адаптации ресторанов Азии под туристов с детьми растёт ежегодно сегодня в 3:57
Переехали месяц в Азии с ребёнком – теперь не хотим возвращаться: не ожидали такого комфорта

Хотите отдохнуть с ребёнком в Азии? Узнайте, какие страны идеально подходят для семейных путешествий, где легко найти комфортные условия и развлечения для детей.

Читать полностью » Тайланд вводит новые ограничения на алкоголь: теперь рискуют все — туристы, заведения и местные — правительство сегодня в 2:25
Алкоголь в Таиланде под запретом: туристам грозят штрафы и сюрпризы

Новые законы Таиланда ограничили время употребления алкоголя. Узнайте, как избежать штрафов и какие исключения существуют для туристов.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Леди Гага и Майкл Полански планируют камерную свадьбу до окончания турне — Rolling Stone
Садоводство
Обрезка деревьев в ноябре помогает предотвратить болезни растений — Марина Яковлева
Авто и мото
Тонкий металл авто снижает травмы при столкновении — инженер-конструктор
Дом
Алессандро Газзо: клинеры не проводят глубокую уборку и ограничены по времени и ресурсам
Наука
Липидные биомаркеры подтвердили жизнь микробов в щелочной среде океана — Университет Бремена
СФО
В Тюменской области средняя зарплата врачей составила 140 тысяч рублей — Юрий Гиберт
Красота и здоровье
Ранние признаки онкопатологий часто неспецифичны — врачи
Дом
Влажность подвалов зимой разрушает мебель и документы — организаторы пространства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet