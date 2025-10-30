Копенгаген снова на рельсах: зачем датчане вернули трамваи спустя 53 года молчания
Когда-то трамваи были неотъемлемой частью повседневной жизни Копенгагена, но более полувека назад город отказался от этого вида транспорта. Теперь столица Дании возвращает трамвайное движение, объединяя историческое наследие с технологиями XXI века.
Возвращение символа городской мобильности
Первый трамвай появился в Копенгагене ещё в 1863 году. Тогда он стал революцией в городском транспорте и долгое время оставался главным способом передвижения для жителей. Однако в 1972 году трамвайную сеть признали устаревшей и демонтировали. С тех пор жители города могли пользоваться только автобусами, метро и велосипедными дорожками.
Спустя 53 года трамвай вновь вернулся — теперь уже в совершенно новом облике. Современная линия протянулась на 13 километров, соединяя пригород Исхой с муниципалитетом Рёдовре. По маршруту расположены 12 остановок, удобно распределённых по жилым и деловым кварталам.
Современные технологии и комфорт
Новые вагоны представляют собой четырёхсекционные модели длиной около 37 метров. В каждом — 64 сидячих места и возможность перевозить до 260 пассажиров. В трамваях предусмотрено всё для удобства: низкий пол для маломобильных граждан, система кондиционирования, места для велосипедов и электронные табло с расписанием.
Максимальная скорость движения — 70 км/ч, а интервалы между рейсами составляют 5-10 минут. Такой график позволит снизить нагрузку на автобусные маршруты и частично разгрузить дороги от личного транспорта.
"Копенгаген всегда был городом, ориентированным на устойчивое развитие", — отметил представитель транспортного ведомства Йеспер Нильсен.
По его словам, возвращение трамваев — это шаг к более экологичному и сбалансированному городскому пространству.
Сравнение: старый и новый трамвай Копенгагена
|
Параметр
|
Ранее (до 1972 г.)
|
Сегодня
|
Тип движения
|
Электромеханический
|
Электрический с рекуперацией энергии
|
Средняя скорость
|
35 км/ч
|
До 70 км/ч
|
Вместимость
|
80 человек
|
260 пассажиров
|
Количество маршрутов
|
19 линий
|
1 линия (пока)
|
Уровень шума
|
Высокий
|
Минимальный
|
Комфорт
|
Без кондиционеров
|
Климат-контроль, Wi-Fi
Как проложить современный трамвай: шаг за шагом
- Оценка маршрута. Инженеры исследовали старую инфраструктуру и выбрали оптимальный путь, соединяющий районы с наибольшим пассажиропотоком.
- Строительство путей. Проложены современные бесшумные рельсы с системой виброизоляции.
- Интеграция с городом. На остановках установлены терминалы для оплаты, велопарковки и навигационные табло.
- Запуск движения. После тестовых поездок в октябре 2025 года трамвай официально открылся для пассажиров.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: чрезмерная ставка только на метро и автобусы.
Последствие: перегруженность маршрутов, пробки, высокий уровень выбросов.
Альтернатива: внедрение комбинированной транспортной системы с трамваями, электробусами и велосипедами.
А что если трамвай станет главным транспортом города?
Власти Копенгагена рассматривают трамвай как опору всей транспортной сети будущего. По прогнозам, уже к 2026 году линия будет продлена до района Лундтофте, увеличившись до 28 километров. В перспективе планируется соединение с линиями метро и железной дороги, чтобы пассажиры могли пересаживаться без ожидания.
Если проект окажется успешным, аналогичные трамвайные ветки появятся и в других городах страны. Это позволит сделать Данию одной из самых экологичных транспортных систем Европы.
Плюсы и минусы возвращения трамваев
|
Плюсы
|
Минусы
|
Экологичность и снижение выбросов
|
Высокая стоимость строительства
|
Удобство и доступность
|
Возможные задержки на перекрёстках
|
Повышение туристической привлекательности
|
Необходимость перестройки инфраструктуры
|
Снижение автомобильного трафика
|
Ограниченная гибкость маршрутов
|
Улучшение качества городской среды
|
Длительный период окупаемости
FAQ
Можно ли провозить велосипеды?
Да, каждый вагон оборудован специальными креплениями для велосипедов.
Когда завершится расширение линии?
Продление до района Лундтофте планируется завершить летом 2026 года.
Мифы и правда
Миф: трамваи мешают движению автомобилей.
Правда: современные линии проходят по отдельным полосам, не создавая пробок.
Миф: трамваи устарели как вид транспорта.
Правда: благодаря современным технологиям они снова становятся ключевым элементом "зелёного" города.
Миф: трамвай не окупается.
Правда: по расчётам муниципалитета, экономия на топливе и снижение выбросов оправдают вложения в течение 10 лет.
Исторический контекст
- 1863 год - запуск первой трамвайной линии в Копенгагене.
- 1972 год - полное закрытие трамвайного движения.
- 2015 год - утверждён проект возрождения линии.
- 2025 год - первый современный трамвай выходит на маршрут.
Возвращение трамваев стало для Копенгагена не просто транспортным событием, а символом возрождения городской идентичности. Город вновь доказал, что можно сочетать традиции с инновациями, сохраняя баланс между удобством, экологией и стилем жизни.
