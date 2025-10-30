Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Vincents productions is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:59

Копенгаген снова на рельсах: зачем датчане вернули трамваи спустя 53 года молчания

Копенгаген запустил первую трамвайную линию после перерыва с 1972 года

Когда-то трамваи были неотъемлемой частью повседневной жизни Копенгагена, но более полувека назад город отказался от этого вида транспорта. Теперь столица Дании возвращает трамвайное движение, объединяя историческое наследие с технологиями XXI века.

Возвращение символа городской мобильности

Первый трамвай появился в Копенгагене ещё в 1863 году. Тогда он стал революцией в городском транспорте и долгое время оставался главным способом передвижения для жителей. Однако в 1972 году трамвайную сеть признали устаревшей и демонтировали. С тех пор жители города могли пользоваться только автобусами, метро и велосипедными дорожками.

Спустя 53 года трамвай вновь вернулся — теперь уже в совершенно новом облике. Современная линия протянулась на 13 километров, соединяя пригород Исхой с муниципалитетом Рёдовре. По маршруту расположены 12 остановок, удобно распределённых по жилым и деловым кварталам.

Современные технологии и комфорт

Новые вагоны представляют собой четырёхсекционные модели длиной около 37 метров. В каждом — 64 сидячих места и возможность перевозить до 260 пассажиров. В трамваях предусмотрено всё для удобства: низкий пол для маломобильных граждан, система кондиционирования, места для велосипедов и электронные табло с расписанием.

Максимальная скорость движения — 70 км/ч, а интервалы между рейсами составляют 5-10 минут. Такой график позволит снизить нагрузку на автобусные маршруты и частично разгрузить дороги от личного транспорта.

"Копенгаген всегда был городом, ориентированным на устойчивое развитие", — отметил представитель транспортного ведомства Йеспер Нильсен.

По его словам, возвращение трамваев — это шаг к более экологичному и сбалансированному городскому пространству.

Сравнение: старый и новый трамвай Копенгагена

Параметр

Ранее (до 1972 г.)

Сегодня

Тип движения

Электромеханический

Электрический с рекуперацией энергии

Средняя скорость

35 км/ч

До 70 км/ч

Вместимость

80 человек

260 пассажиров

Количество маршрутов

19 линий

1 линия (пока)

Уровень шума

Высокий

Минимальный

Комфорт

Без кондиционеров

Климат-контроль, Wi-Fi

Как проложить современный трамвай: шаг за шагом

  1. Оценка маршрута. Инженеры исследовали старую инфраструктуру и выбрали оптимальный путь, соединяющий районы с наибольшим пассажиропотоком.
  2. Строительство путей. Проложены современные бесшумные рельсы с системой виброизоляции.
  3. Интеграция с городом. На остановках установлены терминалы для оплаты, велопарковки и навигационные табло.
  4. Запуск движения. После тестовых поездок в октябре 2025 года трамвай официально открылся для пассажиров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чрезмерная ставка только на метро и автобусы.
Последствие: перегруженность маршрутов, пробки, высокий уровень выбросов.
Альтернатива: внедрение комбинированной транспортной системы с трамваями, электробусами и велосипедами.

А что если трамвай станет главным транспортом города?

Власти Копенгагена рассматривают трамвай как опору всей транспортной сети будущего. По прогнозам, уже к 2026 году линия будет продлена до района Лундтофте, увеличившись до 28 километров. В перспективе планируется соединение с линиями метро и железной дороги, чтобы пассажиры могли пересаживаться без ожидания.

Если проект окажется успешным, аналогичные трамвайные ветки появятся и в других городах страны. Это позволит сделать Данию одной из самых экологичных транспортных систем Европы.

Плюсы и минусы возвращения трамваев

Плюсы

Минусы

Экологичность и снижение выбросов

Высокая стоимость строительства

Удобство и доступность

Возможные задержки на перекрёстках

Повышение туристической привлекательности

Необходимость перестройки инфраструктуры

Снижение автомобильного трафика

Ограниченная гибкость маршрутов

Улучшение качества городской среды

Длительный период окупаемости

FAQ

Можно ли провозить велосипеды?
Да, каждый вагон оборудован специальными креплениями для велосипедов.

Когда завершится расширение линии?
Продление до района Лундтофте планируется завершить летом 2026 года.

Мифы и правда

Миф: трамваи мешают движению автомобилей.
Правда: современные линии проходят по отдельным полосам, не создавая пробок.

Миф: трамваи устарели как вид транспорта.
Правда: благодаря современным технологиям они снова становятся ключевым элементом "зелёного" города.

Миф: трамвай не окупается.
Правда: по расчётам муниципалитета, экономия на топливе и снижение выбросов оправдают вложения в течение 10 лет.

Исторический контекст

  1. 1863 год - запуск первой трамвайной линии в Копенгагене.
  2. 1972 год - полное закрытие трамвайного движения.
  3. 2015 год - утверждён проект возрождения линии.
  4. 2025 год - первый современный трамвай выходит на маршрут.

Возвращение трамваев стало для Копенгагена не просто транспортным событием, а символом возрождения городской идентичности. Город вновь доказал, что можно сочетать традиции с инновациями, сохраняя баланс между удобством, экологией и стилем жизни.

