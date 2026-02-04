Копенгаген пахнет корицей сильнее моря — но идеальный снегль нашёлся не там, где ждёшь

Февральский Копенгаген пахнет корицей сильнее, чем летом морем. В городе, где пекарни встречаются почти на каждом квартале, поиск "того самого" пирожного легко превращается в квест. Автор устроила дегустацию, чтобы понять, где прячется идеальный снегль. Об этом сообщает The Guardian.

Почему "датская" выпечка — не совсем датская

То, что туристы привычно называют Danish, в самой Дании чаще именуют wienerbrød — "венский хлеб". Основа здесь одна: слоёное ламинированное тесто, пришедшее из центральноевропейской традиции и ставшее частью местной кухни. А вот "датская" как единый вид — скорее условность: у витрин десятки форм и начинок, и у каждой есть своё имя.

Спандауэр — круглая слойка с бортиком и жёлтым кремом в центре, тебиркес нередко делают с маком и марципаном, а снегль ("улитка") — коричный завиток. Именно снегль стал главным мерилом качества в этом поиске.

Тест-драйв снегля: классика и новая школа

Критерии простые: хрустящий внешний виток, более мягкая середина и выраженная корица с сахаром. Но выбрать место непросто: новые пекарни появляются постоянно, а традиционные держатся за узнаваемый стиль и золотой крингл на фасаде.

В старейшей Sankt Peders Bageri (1652 год) снегль оказался ароматным, но плоским, а глазурь — слишком сладкой. В Brød, современной точке в Вестербро, высокий завиток порадовал мягкой серединой и аккуратной сладостью. Juno the Bakery, открытая в 2017 году, показала почти идеальную технику: выпечка выглядит безупречно и даёт насыщенный вкус, хотя за ним часто стоит очередь.

Чтобы сравнение было честным, в маршрут включили и бюджетный вариант — снегль из супермаркета Discount 365. Он оказался холодным, плоским и почти без корицы, оставив лишь привкус маргарина.

Где искать удачный баланс

В Torvehallerne у Albatross & Venner коричный снегль с кофейным сиропом вышел сытным и мягким, но без яркого контраста текстур. Сетевой Lagkagehuset предлагает свою "тяжёлую артиллерию" — direktørsnegl с шоколадной верхушкой: большой, влажный и очень сладкий.

Самое сильное впечатление оставила районная Riviera рядом с Нёррепортом: здесь чувствуется работа с тестом "вручную", а коричный снегль выглядит как маленький праздник — липкий, аккуратно сформованный и с выверенным балансом.