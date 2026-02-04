Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Датская выпечка
Датская выпечка
© commons.wikimedia.org by Leon Brocard is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:54

Копенгаген пахнет корицей сильнее моря — но идеальный снегль нашёлся не там, где ждёшь

Февральский Копенгаген пахнет корицей сильнее, чем летом морем. В городе, где пекарни встречаются почти на каждом квартале, поиск "того самого" пирожного легко превращается в квест. Автор устроила дегустацию, чтобы понять, где прячется идеальный снегль. Об этом сообщает The Guardian.

Почему "датская" выпечка — не совсем датская

То, что туристы привычно называют Danish, в самой Дании чаще именуют wienerbrød — "венский хлеб". Основа здесь одна: слоёное ламинированное тесто, пришедшее из центральноевропейской традиции и ставшее частью местной кухни. А вот "датская" как единый вид — скорее условность: у витрин десятки форм и начинок, и у каждой есть своё имя.

Спандауэр — круглая слойка с бортиком и жёлтым кремом в центре, тебиркес нередко делают с маком и марципаном, а снегль ("улитка") — коричный завиток. Именно снегль стал главным мерилом качества в этом поиске.

Тест-драйв снегля: классика и новая школа

Критерии простые: хрустящий внешний виток, более мягкая середина и выраженная корица с сахаром. Но выбрать место непросто: новые пекарни появляются постоянно, а традиционные держатся за узнаваемый стиль и золотой крингл на фасаде.

В старейшей Sankt Peders Bageri (1652 год) снегль оказался ароматным, но плоским, а глазурь — слишком сладкой. В Brød, современной точке в Вестербро, высокий завиток порадовал мягкой серединой и аккуратной сладостью. Juno the Bakery, открытая в 2017 году, показала почти идеальную технику: выпечка выглядит безупречно и даёт насыщенный вкус, хотя за ним часто стоит очередь.

Чтобы сравнение было честным, в маршрут включили и бюджетный вариант — снегль из супермаркета Discount 365. Он оказался холодным, плоским и почти без корицы, оставив лишь привкус маргарина.

Где искать удачный баланс

В Torvehallerne у Albatross & Venner коричный снегль с кофейным сиропом вышел сытным и мягким, но без яркого контраста текстур. Сетевой Lagkagehuset предлагает свою "тяжёлую артиллерию" — direktørsnegl с шоколадной верхушкой: большой, влажный и очень сладкий.

Самое сильное впечатление оставила районная Riviera рядом с Нёррепортом: здесь чувствуется работа с тестом "вручную", а коричный снегль выглядит как маленький праздник — липкий, аккуратно сформованный и с выверенным балансом.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рынок застыл перед рывком: мартовские цены на перелёты выглядят подозрительно стабильными вчера в 16:55

Март принёс редкую стабильность цен на авиабилеты по России. Какие направления оказались самыми доступными и почему рынок взял паузу перед сезоном.

Читать полностью » Пошёл к Долгой Щели пешком — путь оказался тяжёлым, но виды “снесли крышу” вчера в 13:09

Долгая Щель в Лиинахамари — узкий северный фьорд у границы с Норвегией. Рассказываем, как пройти 40 км маршрута, что искать и чего избегать.

Читать полностью » Поехал в Кутаиси на 2 дня — собрал маршрут, от которого челюсть отвисла сразу: каньоны, пещеры и руины вчера в 2:37

Кутаиси и окрестности: за 1–2 дня составьте точный маршрут — от Цхалтубо и 'Медеи' до Пещеры Прометея, Окаце, Мартвили и фабрики чурчхелы.

Читать полностью » Февраль без иллюзий и переплат: туда улетают россияне, пока остальные теряют деньги 02.02.2026 в 17:03

Египет вернул лидерство, Азия меняет фаворитов, а внутренний туризм теряет долю. Где россияне планируют отдых в феврале 2026 года и почему выбор стал сложнее.

Читать полностью » Не только океан и шезлонг: Шри-Ланка собирает премиальный маршрут из сафари, поездов и чайных холмов 02.02.2026 в 16:35

Шри-Ланка меняет туристическую стратегию и делает ставку на премиальный сегмент. Как меняется спрос россиян и где на острове искать настоящий люкс.

Читать полностью » Поездка в Южную Корею не разоряет — если знать, где туристы переплачивают 02.02.2026 в 15:04

Практичные советы по бюджетной поездке в Южную Корею: авиапланирование, eSIM за ₩6,800, Korail Pass, рынки вместо ресторанов и чек‑лист для tax‑refund.

Читать полностью » Ар-деко в Индии изменился до неузнаваемости — тропическая версия удивляет с первого взгляда 02.02.2026 в 11:24

Как европейский ар-деко стал 'Indo Deco': изогнутые балконы, навесы-чаджа и морская графика адаптировали стиль к жаре и местным символам.

Читать полностью » Поездка на Сицилию может разочаровать — если не знать этих важных нюансов заранее 02.02.2026 в 1:40

Сицилия открывается через точную логику маршрутов: сезон, города и побережье переплетаются как цепь узлов. Узнайте, как выбрать базы и сократить переезды.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Обморожение можно заметить не сразу: симптомы, которые нельзя игнорировать
Садоводство
Воздушные корни орхидеи лезут из горшка — многие хватаются за ножницы и губят цветок
Спорт и фитнес
Адреналин без пользы: почему экстремальные виды спорта не подходят детям
Недвижимость
Стиральная машина стирает хуже из-за одной настройки — она годами стоит “не так” у большинства
Садоводство
Живут в комнате, а страдают от мороза: из-за чего домашние растения болеют зимой
Красота и здоровье
Прыщи на лбу появляются “из ниоткуда” — но чаще всего виноват один скрытый триггер у линии волос
Авто и мото
Миллионный пробег у китайских авто рассыпается в реальности — всё упирается в одну деталь конструкции
Авто и мото
Покупатели сделали неожиданный выбор: Mazda снова стала тихой гаванью для российского рынка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet