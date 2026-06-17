Мир меняет вектор: какой опасный "погодный" тренд заставил туристов забыть про южные моря

Летний зной, кажется, больше не привлекает туристов так, как раньше. Почти треть путешественников, согласно свежему исследованию, этим летом сознательно отказались от идеи понежиться на раскаленном песке в пользу более прохладных мест. Если раньше юг Европы и Средиземноморье безраздельно правили бал, то сейчас карту пассажиропотоков готовы перекроить северные страны. Популярный формат "солнце и песок" уступает место новому глобальному тренду, который уже успели окрестить "coolcation" — отдых в прохладе. И это не просто мимолетная мода, а вполне реальное изменение привычек, подкрепленное данными.

"Тренд на прохладный отдых — это прямое следствие климатических изменений и меняющихся приоритетов путешественников. Люди устали от изнуряющей жары, лесных пожаров и толп на традиционных курортах. Они ищут не только новые впечатления, но и комфорт, возможность насладиться природой без экстрима. Северные направления, предлагающие свежесть, чистый воздух и уникальные ландшафты, становятся всё более привлекательными, особенно для молодого поколения, которое ценит экологичность и аутентичность". Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

"Coolcation": как север захватывает туристов

Исследование, проведенное Polarsteps, выявило, что стремление к прохладе — это не просто единичные случаи, а целое поколенческое движение. Почти треть опрошенных путешественников (30%) намеренно выбирают северные регионы вместо жарких пляжей. Особенно заметна эта тенденция среди представителей поколения Z, или зумеров. Они готовы два с половиной раза чаще, чем бэби-бумеры, отказаться от привычных солнечных направлений ради природных красот, экологической чистоты и отсутствия многолюдных зон. Североевропейские страны, включая Балтику и Скандинавию, оперативно воспользовались этой ситуацией.

Туристические агентства и отельеры этих регионов уже развернули активные рекламные кампании, предлагая альтернативу турецкой Анталье и средиземноморским курортам. Они продвигают кемпинги, национальные парки и отели, расположенные у прохладных озер, под знаменем "экологичного отдыха в абсолютной тишине и комфортной прохладе". Это умный ход, учитывающий усталость людей от экстремальных температур, частых лесных пожаров на юге и ощущения "парной" на пляжах.

Такой подход позволяет европейским странам не только привлечь новых клиентов, но и переориентировать поток туристов, стремящихся к более спокойному и осознанному отдыху. Акцент на природу и тишину становится весомым аргументом для тех, кто хочет по-настоящему расслабиться и восстановить силы, а не просто провести время под палящим солнцем.

Индекс "Побег от жары": кто в лидерах

Чтобы объективно оценить масштабы этого "бегства" от летнего зноя, специалисты Polarsteps разработали специальный индекс — Heat Escape Index. Этот рейтинг учитывает не только дневные температуры, но и ночную прохладу, степень лесистости местности и плотность населения. Анализ по этому индексу показал явных лидеров среди стран, предлагающих комфортный отдых вдали от жары.

Абсолютным лидером индекса стала Исландия, за ней следуют Финляндия, Норвегия и Швеция. В Балтийском регионе наиболее высокие показатели качества эко-отелей и доступности природных зон продемонстрировала Эстония, что делает ее привлекательным направлением для любителей спокойного и экологичного отдыха. Эти страны предлагают уникальное сочетание природных красот и комфортного климата, что идеально соответствует запросам современных путешественников.

Индекс дает четкое представление о том, где туристы могут найти спасение от летнего пекла, насладиться свежим воздухом и живописными пейзажами. Это важный сигнал для всей туристической индустрии — спрос на прохладные направления растет, и игнорировать его больше нельзя.

Российский север как ответ на глобальный тренд

"Климатические изменения и тренд на прохладный отдых неизбежно докатятся и до России в ближайшие несколько лет", — считает наш эксперт Андрей Волков. Он отмечает, что летний зной в таких регионах, как Турция или Египет, может превратить долгожданный отпуск в настоящее испытание, особенно из-за высоких температур. Ситуация усугубляется и тем, что многие европейские северные направления сейчас фактически закрыты для российских туристов из-за санкций и визовых ограничений.

В этой связи наблюдается явный сдвиг интереса россиян к внутреннему туризму, в частности, к северным и восточным регионам страны. Карелия, Алтай, Байкал, Мурманская область — эти направления уже привлекают отдыхающих, стремящихся найти альтернативу изнуряющей жаре. Стоимость такого отдыха, по предварительным оценкам, может стать конкурентоспособной даже по сравнению с популярными зарубежными турами.

По прогнозам экспертов, спрос на качественные эко-отели и отдых в прохладных лесных и озерных зонах России будет только расти. Чтобы успеть занять места в хороших отелях на лето, туристам придется бронировать их уже в середине зимы. Иначе к началу сезона свободные варианты закончатся, а оставшиеся предложения будут продаваться с внушительной наценкой.

"Российский турист, как и европейский, подпадает под влияние глобальных трендов. Если раньше акцент был на теплых морях, то теперь растет запрос на комфорт, тишину и природу. Санкционное давление на выездной туризм только подстегивает интерес к внутренним направлениям, особенно к уникальным природным зонам Севера и Сибири. Отдых в Карелии или на Байкале теперь может составить конкуренцию турецкому "все включено", предлагая при этом гораздо больше впечатлений и возможностей для восстановления сил", — подчеркнул эксперт по туризму Елена Кузнецова. Эксперт по туризму Елена Кузнецова

FAQ Coolcation: ваши вопросы

Каковы основные причины возникновения тренда "coolcation"?

Основные причины — климатические изменения, рост числа экстремальных погодных явлений (жара, лесные пожары) на традиционных южных курортах, а также изменение приоритетов путешественников в пользу более комфортного, экологичного и менее людного отдыха.

Какие страны являются лидерами по тренду "coolcation"?

Лидерами в Европе считаются Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, а также Эстония. Они предлагают прохладный климат, живописные природные ландшафты и развитую инфраструктуру для экотуризма.

Как этот тренд может повлиять на российский внутренний туризм?

Тренд "coolcation" стимулирует рост внутреннего туризма в России, особенно в северных и восточных регионах с их уникальной природой (Карелия, Алтай, Байкал, Русский север). Это позволяет российским туристам найти альтернативу зарубежным поездкам, особенно учитывая существующие визовые ограничения.

Когда туристам стоит начинать бронировать туры на прохладные направления на лето?

Рекомендуется бронировать отдых на прохладных летних направлениях заблаговременно, желательно глубокой зимой, так как спрос на такие варианты отдыха постоянно растет, и лучшие предложения могут быстро закончиться.

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