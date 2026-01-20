Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 16:44

Кухня вместо реабилитации: как простые рецепты помогли Деми Ловато вернуть доверие к еде

Деми Ловато связала восстановление после РПП с готовкой — People

Деми Ловато рассказала, что её путь к восстановлению после расстройства пищевого поведения неожиданно оказался связан с кухней. По словам певицы, готовка помогла ей по-новому взглянуть на еду и перестать воспринимать её как угрозу. Теперь этот опыт она решила оформить в кулинарную книгу с простыми, "утешающими" рецептами. Об этом сообщает People.

Как готовка стала частью восстановления

В подкасте Not going to Lie с Кайли Келси, Ловато призналась, что начала готовить лишь несколько лет назад и не считает себя профи. При этом для неё это оказалось не просто хобби, а практикой, которая поддерживает в ежедневном восстановлении и помогает выстраивать более спокойные отношения с едой.

"Я начала готовить пару лет назад. Я вовсе не эксперт, я человек, который восстанавливается после расстройства пищевого поведения", — объяснила певица.

Ловато вспоминала, что в период реабилитации еда вызывала у неё сильные эмоции, и даже обычный поход в магазин мог стать испытанием. Она описала это как момент, когда продукты вокруг буквально "напоминали" о сложном опыте, а само отношение к еде было напряжённым и недоверчивым.

"Когда я только попала в реабилитацию, еда была для меня очень, очень тяжелой, настолько, что когда я шла в магазин, я разрыдалась, потому что еда была повсюду. И для меня это был враг в то время".

"Доверять еде" и находить в процессе радость

Дальше, по её словам, важным шагом стало обучение базовым кулинарным навыкам — не ради идеальных блюд, а ради ощущения контроля и спокойствия. Ловато отметила, что постепенное возвращение к готовке помогло ей выстроить "рабочие" отношения с продуктами: видеть в них не источник тревоги, а понятную часть повседневности.

"Они научили меня важности и ценности готовки и восстановления отношений с едой таким образом… Я поняла, что готовка помогает строить отношения с едой так, что я доверяю еде, и это весело."

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново­стной службы Ньюсинфо

