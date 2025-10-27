Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в душе
Девушка в душе
© freepik by user18526052 is licensed under Public Domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 20:02

Контрастный душ не всем во благо: вот кому он действительно противопоказан

Контрастный душ противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Контрастный душ давно стал символом бодрости и силы духа, но, как и любое средство оздоровления, он требует разумного подхода. Многие начинают обливаться холодной водой спонтанно — после прочитанной статьи или совета блогера, не подозревая, что такая резкая встряска может обернуться проблемами. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с EcoSever рассказал, кому контрастный душ принесёт пользу, а кому стоит воздержаться от экспериментов.

"Контрастный душ относится к способам закаливания организма. Основное действие — создание легкого температурного стресса. Этот легкий температурный стресс вызывает мобилизацию защитных сил организма для того, чтобы человек мог преодолеть встречи с вирусом, с бактериями, предотвратить заражение", — сказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Контрастный душ как способ закаливания

Принцип контрастного душа заключается в чередовании горячей и холодной воды. Такое воздействие улучшает циркуляцию крови, укрепляет сосуды и активизирует обмен веществ. Организм воспринимает температурный перепад как сигнал мобилизоваться, что помогает ему эффективнее справляться со стрессами и вирусами.

Однако, как подчеркнул эксперт, важно понимать: для неподготовленного человека даже несколько секунд под ледяной струёй могут стать чрезмерным испытанием.

"Первое — это постепенность. Нельзя сразу оказываться в ледяной воде, потому что это будет чрезмерный стресс для неподготовленного человека. И второе, нужно соблюдать медицинские показания", — отметил Владимир Болибок.

Кому противопоказан контрастный душ

Не всем людям подходит этот способ укрепления здоровья. По словам иммунолога, серьёзные риски возникают у тех, кто страдает хроническими заболеваниями или проблемами с сердечно-сосудистой системой.

"Люди, которые страдают различными заболеваниями хроническими, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца должны проконсультироваться с врачом, пройти обследования дополнительные, чтобы убедиться, что этот стресс не вызовет у них неблагоприятных последствий", — предупредил Болибок.

Особую осторожность стоит проявлять тем, у кого наблюдаются скачки давления, проблемы с щитовидной железой или повышенная чувствительность к холоду. Контрастный душ может не только не принести пользы, но и вызвать спазмы сосудов или головокружение.

Советы шаг за шагом: как правильно начинать контрастный душ

  1. Начинайте с тёплой воды. Постепенно снижайте температуру, чтобы тело привыкало.

  2. Следите за дыханием. Во время холодного этапа дышите глубоко и спокойно.

  3. Чередуйте воду короткими циклами. Оптимально 30 секунд тепла и 10-15 секунд холода.

  4. Заканчивайте прохладной водой. Это помогает укрепить сосуды и зарядиться энергией.

  5. После душа разотритесь полотенцем. Сухая кожа быстрее согреется и адаптируется.

Регулярность важнее интенсивности: достаточно 3-4 процедур в неделю, чтобы ощутить эффект.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: резкое начало с холодной воды.
    Последствие: стресс для сосудов, спазмы, головокружение.
    Альтернатива: постепенное снижение температуры в течение 2-3 недель.

  • Ошибка: длительное пребывание под холодным душем.
    Последствие: переохлаждение и ослабление иммунитета.
    Альтернатива: короткие циклы по 10 секунд.

  • Ошибка: контрастный душ при простуде или воспалении.
    Последствие: ухудшение состояния и повышение температуры.
    Альтернатива: мягкие процедуры — обтирание прохладной водой или тёплая ванна с морской солью.

А что если вы уже заболели?

Контрастный душ нельзя использовать во время острой болезни — это дополнительная нагрузка для сердца. Лучше подождать полного восстановления и начать с мягких процедур. Когда организм адаптируется, постепенно увеличивайте контраст, но обязательно прислушивайтесь к своим ощущениям.

Плюсы и минусы метода

Плюсы:

  • укрепляет иммунитет;

  • повышает настроение;

  • помогает бороться со стрессом;

  • улучшает тонус сосудов.

Минусы:

  • противопоказан при гипертонии;

  • требует постепенности;

  • эффект кратковременный — не на целый день.

"Потом неизбежно наступает откат. Сначала повышается давление, учащается сердцебиение, сосуды сжимаются, из-за этого возникает ощущение тонуса. Но это не на целый день", — пояснил Владимир Болибок.

Таким образом, контрастный душ — мощный инструмент для укрепления здоровья, но применять его нужно с умом. Главное — слушать тело и не гнаться за мгновенным результатом.

FAQ

Как часто можно принимать контрастный душ?
Для здорового человека достаточно 3-4 раз в неделю, утром или после физической активности.

Можно ли детям делать контрастный душ?
Только после консультации педиатра и при отсутствии хронических заболеваний.

Сколько длится эффект бодрости после процедуры?
Обычно 1-2 часа, затем организм возвращается в спокойное состояние.

Мифы и правда

  • Миф: контрастный душ лечит простуду.
    Правда: он помогает укрепить иммунитет, но не заменяет лечение.

  • Миф: чем холоднее вода, тем лучше эффект.
    Правда: слишком холодная вода вызывает стресс и может быть опасна.

  • Миф: контрастный душ подходит всем.
    Правда: при сердечно-сосудистых заболеваниях он противопоказан без консультации врача.

Сон и психология

Холодная вода вызывает выброс эндорфинов и помогает справиться с утренней апатией. Контрастный душ стимулирует выработку серотонина — гормона счастья, поэтому после процедуры улучшается настроение. Однако злоупотреблять им не стоит: постоянное воздействие сильных раздражителей может привести к эмоциональному выгоранию.

Три интересных факта

  1. Контрастный душ используют в профессиональном спорте для ускорения восстановления после тренировок.

  2. У скандинавов существует традиция чередовать горячую сауну и ледяное купание — предшественник современного метода.

  3. Исследования показывают, что регулярное чередование температур снижает уровень стресса на 30%.

Исторический контекст

Первые описания закаливания водой встречаются ещё у Гиппократа. В России метод активно применяли в XIX веке: врачи рекомендовали обливания как средство укрепления духа и тела. Современные исследования подтверждают — умеренный контраст действительно тренирует сосуды и укрепляет иммунную систему.

Контрастный душ — не панацея, а инструмент, требующий уважения к собственному телу. При правильном подходе он помогает взбодриться, укрепить здоровье и подарить заряд энергии на день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Французский маникюр с утолщённым белым кончиком снова стал модным трендом сезона сегодня в 18:41
Памела Андерсон бы одобрила: "толстый френч" снова покоряет

Французский маникюр с утолщенным белым кончиком вновь на пике моды! Узнайте, как создать идеальный образ в стиле нулевых с полезными советами.

Читать полностью » Диетологи: кофеин и танины в чае повышают риск остеопороза после 60 лет сегодня в 18:31
Привычный чай оказался коварнее, чем кажется: вот как он вымывает здоровье из костей

Не все виды чая одинаково полезны: выяснилось, что привычный напиток может ускорить потерю кальция и ослабить кости, особенно после 60 лет.

Читать полностью » Диетолог Тоби Амидор: кайенский перец помогает ускорить обмен веществ и снизить аппетит сегодня в 17:46
Добавьте в суп одну щепотку — и организм начнёт сжигать калории сам

Острая специя, которая помогает ускорить метаболизм и контролировать аппетит, — но только при грамотном употреблении. Диетологи объясняют, как кайенский перец может помочь похудеть и когда он опасен.

Читать полностью » Врачи уточнили, что высокая пористость усиливается после окрашивания и термоукладки сегодня в 17:32
Почему волосы не слушаются, даже если уход идеальный: ответ в их структуре

Пористость волос меняет подход к уходу. Узнайте, как определить свой тип и подобрать правильные средства для здоровья и блеска волос.

Читать полностью » Специалисты: белковое питание после 60 лет помогает предотвратить потерю мышечной массы сегодня в 16:39
Организм стареет не от возраста, а от дефицита вот этого вещества

Белок помогает пожилым людям сохранять силу, ясность ума и здоровье. Какие продукты лучше включить в рацион, чтобы питание стало источником энергии и долголетия?

Читать полностью » Врачи сообщили, что тип кожи меняется с возрастом, климатом и уровнем стресса сегодня в 16:25
Кожа говорит больше, чем зеркало: как узнать почему уход не работает

Узнайте, как быстро определить тип кожи и выбрать идеальные средства ухода с помощью простых тестов, которые откроют секреты вашей кожи.

Читать полностью » Стилисты советуют подбирать ботильоны в тон колготам для визуального удлинения ног сегодня в 15:27
Эта пара обуви творит чудеса: делает стройнее, выше и моложе без усилий

Ботильоны — не просто удобная обувь. Стилисты раскрывают, как носить их после 40, чтобы выглядеть элегантно, не теряя комфорта и индивидуальности.

Читать полностью » Подбор тонального крема рекомендуется проводить при дневном свете для точного совпадения оттенка сегодня в 15:14
Идеальный тон без фильтра: секрет, который визажисты не раскрывают

Узнайте, как правильно выбрать идеальный тональный крем с пошаговым руководством. Мы расскажем о главных ошибках и секретах идеального покрытия для любого типа кожи.

Читать полностью »

Новости
Общество
Психолог Мухина: сохранение личных границ снижает влияние манипуляций на работе
Культура и шоу-бизнес
Daily Mail: причиной развода Лили Аллен и Дэвида Харбора стала измена актёра
Красота и здоровье
Эксперты сообщили, что двойное очищение повышает эффективность кремов и сывороток
Садоводство
Черешня из косточки вырастает устойчивой к морозам и вредителям — Ирина Власова
Общество
Эксперт по этикету Грохотова назвала правила цифрового этикета в переписках
Питомцы
Совместные занятия укрепляют отношения между человеком и собакой
Садоводство
Декоративный лук высаживают осенью до наступления заморозков
УрФО
Пользователи по Уралу пожаловались на неполадки в Dota 2 и голосовом мессенджере Discord
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet