Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:55

600 тысяч ушли, а стены школы остались прежними: подрядчик оказался в центре громкого дела

Подрядчик не выполнил часть работ по ремонту школы — ГУ МВД по Краснодарскому краю

Несоблюдение условий госконтрактов нередко оборачивается уголовными разбирательствами, особенно если речь идёт о значительных бюджетных суммах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, уточняя детали дела о подрядчике из Москвы, которому вменяют невыполнение обязательств перед муниципальной школой в Щербиновском районе.

Как развивался договор

По данным следствия, 37-летний мужчина заключил контракт на выполнение капитального ремонта, рассчитанный на полноценное обновление школьных помещений и инфраструктуры. Подобные соглашения предполагают строгую отчётность и выполнение работ в установленные сроки, поскольку ремонт образовательных учреждений относится к социально значимым задачам. Следователи отмечают, что подрядчик получил от школы 600 тысяч рублей, после чего должен был приступить к комплексу строительных работ.

Однако часть обязательств, за которые уже были перечислены бюджетные средства, так и не была выполнена. Следствие утверждает, что мужчина распорядился значительной долей полученной суммы по собственному усмотрению. Такая ситуация создаёт риски для учебного процесса, поскольку незавершённый ремонт может затянуть модернизацию здания и увеличить расходы муниципалитета.

Последствия и правовая оценка

Материалы дела квалифицированы по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эта норма применяется в случаях, когда противоправные действия связаны с незаконным получением значительных средств, принадлежащих государственному или муниципальному учреждению. Уголовные дела подобного рода требуют изучения финансовых документов, акта выполненных работ и выводов экспертов о состоянии объекта.

Дело уже передано в суд. Подрядчику грозит до десяти лет лишения свободы, что отражает серьёзность обвинения. Судебное разбирательство должно установить, имели ли место намеренные действия, повлекшие ущерб, или нарушения возникли в результате ненадлежащего исполнения обязательств. Решение суда определит, понесёт ли обвиняемый наказание и будут ли взысканы средства, предназначенные для ремонта школы.

