Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тектонические плиты
Тектонические плиты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 3:51

Эти вулканические острова могут изменить всё, что мы знали о тектонических процессах

Континенты теряют корни, влияя на вулканическую активность в отдаленных районах — ученые

Вулканическая активность, наблюдаемая далеко от границ тектонических плит, привлекала внимание учёных на протяжении многих лет. Однако недавно исследователи из Университета Саутгемптона сделали сенсационное открытие, которое помогает понять, почему некоторые вулканические острова, находящиеся вдали от активных зон тектонического движения, содержат химические элементы, характерные для континентальных пород. Эти исследования открывают новые горизонты в геологии и могут изменить наши представления о тектонических процессах.

Разрушение континентальной коры

В ходе последних исследований учёные обнаружили, что континентальная кора, вместо того чтобы оставаться целой, постепенно разрушает свои корни, которые затем поглощаются океанической мантией. Оказавшись в мантии, эти фрагменты коры способны оказывать влияние на вулканическую активность, особенно в тех местах, где не наблюдаются явные тектонические границы.

Прежде считалось, что вулканические острова, такие как остров Рождества в Индийском океане, могут возникать из переработанных осадков или горячих мантийных плюмов, однако это объяснение не объясняло ряд аномалий. В частности, острова в таких районах часто содержат высокие концентрации химических элементов, которые обычно встречаются в континентальных породах, а не в океанической коре. Новое исследование предполагает, что корни континентов распадаются глубоко в мантии, создавая условия для возникновения вулканической активности.

Почему это важно?

Открытие имеет несколько важных аспектов для геологии. Прежде всего, оно показывает, что континенты могут влиять на вулканическую активность даже после того, как разделяются на поверхности. Моделирование, проведённое учёными, показало, что тектонические силы, воздействующие на глубокие слои мантии, создают волны, которые разрушают корни континентальной коры на глубине от 150 до 200 километров. Эти фрагменты затем могут оставаться в мантии и оказывать влияние на вулканическую активность в течение миллионов лет.

Важность этого открытия заключается в том, что оно подтверждает влияние континентов не только на поверхность, но и на более глубокие слои Земли. Это также помогает объяснить, почему вулканическая активность может происходить в районах, которые географически удалены от зон тектонических взаимодействий.

"Мы обнаружили, что мантия продолжает ощущать влияние дрейфа континентов ещё долго после их разделения. Система не отключается с образованием нового океанического бассейна; мантия продолжает двигаться, реорганизовываться и переносить обогащённый материал от места его возникновения", — пояснил профессор Саша Брюн из GFZ.

Моделирование и медленные процессы

Как показали результаты моделирования, этот процесс происходит с невероятно низкой скоростью — всего около одной миллионной части скорости улитки. Это означает, что на протяжении миллионов лет континенты постепенно теряют свои корни, которые затем оказывают влияние на вулканическую активность. Мантия, как показало исследование, продолжает двигаться и изменяться даже после того, как континенты начали свой дрейф.

Тектонические движения в этих глубинах оказывают влияние на более широкий спектр геологических процессов, чем считалось ранее. Этот процесс затрагивает как континентальные, так и океанические поля, оказывая влияние на образование вулканов, изменение ландшафта и даже на появление новых островов.

Вулканическая активность и химия континентов

Для многих островов, таких как остров Рождества, изучение химического состава вулканических пород сыграло ключевую роль в понимании их происхождения. До этого считалось, что такие острова могут быть связаны с переработкой осадков, которые были выброшены с океанических плит. Однако новые данные показывают, что химический состав этих островов на самом деле больше похож на континентальные породы, что открывает перед учеными новые перспективы для изучения происхождения вулканической активности в таких удалённых районах.

Новые горизонты в геологических исследованиях

Это открытие добавляет новое измерение в наше понимание геологической динамики. Оно показывает, что процессы в глубине Земли могут значительно влиять на поверхность, не ограничиваясь только зоной непосредственного контакта тектонических плит. Таким образом, тектонические движения, происходящие в мантии, могут вызывать вулканическую активность даже на тех территориях, которые раньше считались удалёнными от тектонических границ.

Теперь, благодаря этим исследованиям, ученые могут более точно объяснять процессы, происходящие на Земле, и прогнозировать вулканическую активность в районах, где ранее не ожидали ее появления.

Как это может повлиять на будущие исследования?

  1. Предсказания вулканической активности: Изучение того, как части континентальной коры взаимодействуют с мантией, может помочь ученым лучше прогнозировать вулканическую активность в регионах, не связанных с тектоническими границами.

  2. Глубокие тектонические процессы: Это открытие подчеркивает важность изучения более глубоких слоев Земли для понимания всех процессов, происходящих на поверхности.

  3. Новые геологические модели: Новые данные могут стать основой для пересмотра существующих моделей, связанных с движением континентов и их влиянием на геологические процессы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Считается, что вулканическая активность возможна только вблизи границ тектонических плит.
    Последствие: Это ограничивает область исследования вулканов.
    Альтернатива: Признание глубинных процессов в мантии позволяет выявить вулканическую активность в удалённых районах.

  2. Ошибка: Острова, такие как остров Рождества, могли возникнуть из переработанных осадков.
    Последствие: Недооценка роли континентальной коры в геологических процессах.
    Альтернатива: Учитывание разрушения континентальной коры и её влияние на вулканическую активность.

  3. Ошибка: Вулканическая активность может быть объяснена только горячими мантийными плюмами.
    Последствие: Игнорирование других факторов, влияющих на вулканизм.
    Альтернатива: Рассмотрение глубоких тектонических процессов, которые происходят после разделения континентов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Открытие объясняет вулканическую активность в удалённых районах. Некоторые процессы происходят очень медленно, что затрудняет их наблюдение в реальном времени.
Новое понимание взаимодействия континентов и мантии открывает новые горизонты в геологии. Для подтверждения гипотез требуется продолжительное время и дополнительные исследования.
Этот подход помогает точнее прогнозировать вулканическую активность в регионах с низкой активностью. Нужно учитывать сложность моделирования глубинных процессов в мантии.

FAQ

  • Как континенты могут влиять на вулканическую активность, если они разделены?

Континенты могут продолжать влиять на вулканическую активность даже после разделения, поскольку их фрагменты поглощаются в мантию, где они могут поддерживать вулканизм.

  • Почему химический состав вулканических островов отличается от океанических пород?

Острова, такие как остров Рождества, могут содержать элементы, характерные для континентальных пород, потому что фрагменты континентальной коры могут быть поглощены в мантию.

  • Как моделирование помогает понять тектонические процессы в мантии?

Моделирование позволяет выявить, как глубокие тектонические процессы влияют на мантии, создавая волны, которые разрушат корни континентов и изменяют вулканическую активность.

Мифы и правда

  1. Миф: Вулканическая активность возможна только в районах, где сталкиваются тектонические плиты.
    Правда: Вулканизм может происходить и в других регионах, если континентальные фрагменты поглощаются мантией.

  2. Миф: Вулканические острова всегда происходят из горячих мантийных плюмов.
    Правда: Некоторые вулканические острова могут содержать элементы, характерные для континентальных пород, благодаря разрушению корней континентов.

  3. Миф: Вулканическая активность всегда имеет быстрые циклы.
    Правда: Процессы, связанные с глубокими движениями мантии, происходят очень медленно, на протяжении миллионов лет.

Исторический контекст

  1. Вулканическая активность в удалённых районах, не связанных с границами тектонических плит, всегда была загадкой для геологов.

  2. Ранее существовали гипотезы о мантийных плюмах как источнике вулканизма, но новое исследование открывает более сложную картину.

  3. Континенты, подверженные разделению, могут продолжать влиять на вулканическую активность и в долгосрочной перспективе.

Интересные факты

  1. Остров Рождества в Индийском океане — это пример вулканического острова, содержащего элементы континентальной породы.

  2. Континентальная кора может разрываться на глубине 150-200 километров, оказывая влияние на вулканизм.

  3. Это открытие подтверждает существование глубинных тектонических процессов, которые ранее не были учтены в моделях вулканической активности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Откачка грунтовых вод сдвинула ось Земли на 86,5 см — GRL вчера в 19:32
Грунтовые воды уходят — Земля реагирует: новый удар по климату от человеческой руки

Новое исследование показывает, что массовая откачка подземных вод может влиять на положение земной оси, хотя масштабы процесса остаются предметом споров.

Читать полностью » Кошки повышают риск токсоплазмоза и шизофрении — ученые вчера в 18:29
Токсоплазмоз от кошки — прямая дорога к шизофрении: почему миллионы в опасности прямо сейчас

Новое австралийское исследование выявило неожиданную связь между домашними кошками и повышенными рисками психических расстройств, включая шизофрению.

Читать полностью » LLSVP и ULVZ связаны с охлаждением планеты и формированием жизни — Миядзаки вчера в 17:25
Ядро Земли протекает миллиарды лет: новая модель объясняет, почему планета остыла именно так

Радикальная модель происхождения глубинных аномалий Земли предлагает новое объяснение их роли в эволюции планеты и формировании условий для жизни.

Читать полностью » Найденные кодексы имеют неоднородную структуру и свойства старинного свинца — Уэбб вчера в 16:21
Загадочные металлические кодексы: подделка или сенсация, которая перевернёт историю

Исследование загадочных свинцовых кодексов из Иордании получило новое развитие благодаря ионно-лучевым технологиям. Наука приблизилась к ответу, но вопрос всё ещё открыт.

Читать полностью » Инженеры Калтеха создали робота, объединяющего ходьбу и полет — Аарон Эймс вчера в 15:35
Когда ноги — это винты, а колёса — крылья: рождение универсального робота для любой местности

Какие перспективы открывает создание роботов, сочетающих полет, ходьбу и вождение? Узнайте, как такая система может преобразить спасательные операции и логистику.

Читать полностью » Предупредить взлом аккаунта в соцсетях можно рядом действий — IT-эксперт Дворянский вчера в 14:55
Чужие руки в вашем аккаунте: главный признак, что пароль к соцсетям украден

IT-специалист Александр Дворянский рассказал NewsInfo, как действовать если страница в соцсетях оказалась под контролем посторонних.

Читать полностью » Глобальное потребление пресной воды выросло на четверть за двадцать лет — Рик Хогебум вчера в 14:35
Глобальная карта расхода воды обернулась шоком: кто действительно съедает реки и подземные источники

Современные технологии могут значительно снизить глобальное потребление воды, но для этого нужно пересмотреть подходы к производству и международной торговле.

Читать полностью » Анализ редкого сигнала ставит под сомнение привычные модели космоса — Кристофер Берри вчера в 13:35
Гравитационная волна с характером: космос намекает на объект, которого не должно существовать

Обнаружение возможных первичных черных дыр может перевернуть наше понимание астрофизики. Новые сигналы от LIGO и Virgo поднимают важные вопросы о природе Вселенной.

Читать полностью »

Новости
СФО
На Ямале введен единый запрет на продажу алкоголя в праздничные дни
Спорт и фитнес
Найден способ ускорить восстановление мышц после тренировок — учёные
Культура и шоу-бизнес
Актёр Джонатан Бэйли подчеркнул важность веры в себя и простых радостей с семьей — Better Men
Авто и мото
Смазка уплотнителей и замков автомобиля предотвращает примерзание зимой — автомастер
УрФО
Чайные церемонии в Перми — одни из самых дорогих в России: цена 1,2 тысячи рублей
СФО
В Ямале цены на рыбу и мясо выросли на 7,3%, а алкоголь подорожал на 11,6% — Тюменьстат
Наука
Ученые подтвердили теорию о космическом ударе 13 000 лет назад — ученый Джеймс Кеннетт
Еда
Рулетики из баклажанов с грецкими орехами получаются ароматными — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet