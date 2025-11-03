Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Валерий Дед is licensed under CC BY 3.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 16:55

Рим теряет лицо: как на глазах туристов обрушился символ тысячелетней истории

Corriere della Sera: в центре Рима обрушилась башня Конти

В центре Рима произошёл серьёзный инцидент: частично обрушилась башня Конти, входящая в ансамбль Императорских форумов. Об этом сообщает Corriere della Sella.

На момент обрушения башня находилась на реконструкции. Точные причины происшествия пока неизвестны. По предварительным данным, под завалами оказались люди, и на месте работают экстренные службы. Инцидент произошёл около 11:20 по местному времени, с этого момента движение в районе полностью перекрыто.

История и архитектура башни Конти

Башня Конти была построена в IX веке н.э. для аристократического рода Конти. Строение воздвигли на фундаменте античного храма Мира, который также называют форумом Веспасиана. Фасады башни украшены травертином, заимствованным с древних памятников.

В 1200-х годах башню перестроили, увеличив её высоту до 60 метров. Однако после землетрясения здание сильно пострадало: верхняя часть обрушилась, а нижняя стала непригодной для проживания. До XVII века башня находилась в заброшенном состоянии.

Попытки реставрации были предприняты папой Александром VIII, который укрепил нижнюю часть здания контрфорсами. Сегодня башня сохранилась в основном в виде, который был характерен для середины XVII века.

Архитектурное и культурное значение

Башня Конти — это не только исторический памятник, но и важная часть ансамбля Императорских форумов. Её обрушение стало серьёзным ударом для культурного наследия Рима, учитывая вековую историю строения и уникальные архитектурные элементы.

Меры реагирования

На месте происшествия работают пожарные, скорая помощь и службы гражданской защиты. Район перекрыт для движения транспорта, ведётся поиск возможных пострадавших под завалами.

Интересные факты о башне Конти

  1. Башня построена на месте древнего храма Мира, что делает её уникальной с точки зрения археологии.

  2. Травертин, использованный при облицовке, был заимствован с античных памятников, что подчёркивает связь Средневековья с античной архитектурой.

  3. Высота башни в 1200-х годах достигала 60 метров — для своего времени это было одно из самых высоких строений Рима.

