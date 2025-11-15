Когда река поёт, а скульптура звучит: Екатеринбург взрывает арт-сцену благодаря художникам

Что если произведение искусства не только поражает взгляд, но и звучит, словно река на закате? На Scan Awards в Красноярске именно такие работы оказались в центре внимания. В этом году Екатеринбург стал настоящей сенсацией премии, забрав сразу несколько престижных наград.

Новое имя в искусстве: Анастасия Крохалева

Главная интрига вечера — кто же станет "Художником года"? Победу одержала Анастасия Крохалева. Её звуковая скульптура "Кубек" — это не просто объект, а целый перформанс воды, керамики и механики. Скульптура вдохновлена видом солнечных бликов на пене реки Кама, а уникальное звучание появляется благодаря контакту воды с керамическим элементом и движению двигателя. За победу Анастасия получила грант в 250 тысяч рублей, а её работа "Тихая №4" была представлена на итоговой выставке Уральского филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге.

Яркие открытия и эксперименты

В номинации "Открытие года" жюри выделило проект Степана Пантелеева "Схема нападения на небытие". Его работа удивила нестандартным взглядом на современное искусство и свежестью идеи.

Особое признание получил Сергей Потеряев — его проекты "Память исчезающих ветров" и "Звуковой ландшафт. Томская симфония" были отмечены в номинации "Выбор институции". В серии "Звуковой ландшафт" художник объединяет визуальные образы с городскими звуками, которые деформируют привычное восприятие.

Технологии и фантазия: искусство нового времени

В разделе "Современная фотография" работы Федора Телкова "Право веры" и "Плотина" не остались незамеченными. Эти проекты удивили свежим взглядом и глубиной раскрытия темы.

В номинации "Медиарт" победила Ксения Маркелова с проектом "Малыш-Криптид". Она создала удивительное существо, разработала для него собственный язык, а также анимацию и дешифратор для расшифровки посланий — фантазия, которую поддержали жюри и публика.