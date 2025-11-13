Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 8:42

Жаль, что не знала раньше: неправильные линзы могут испортить зрение

Офтальмолог Елена Корнилова: неправильный выбор линз вызывает раздражение глаз

Выбор контактных линз — ответственная задача, от которой зависит не только качество зрения, но и здоровье глаз. Как пояснила офтальмолог Елена Корнилова в беседе с "Газетой.ру", многие совершают ошибку, ориентируясь лишь на диоптрии, игнорируя другие важные параметры.

"Многие допускают ошибку, выбирая линзы исключительно по диоптриям. Также важно учитывать и другие параметры, включая анатомические параметры глаза", — отметила специалист.

По её словам, перед покупкой линз необходимо провести профессиональное обследование, чтобы подобрать подходящую модель с учётом индивидуальных особенностей — формы роговицы, состояния слёзной плёнки и чувствительности глаз.

Почему нельзя выбирать линзы только по диоптриям

Линзы, подходящие по оптической силе, но не по анатомическим характеристикам, могут вызывать дискомфорт, раздражение и даже ухудшение зрения. Неправильно подобранная базовая кривизна приводит к тому, что линза либо слишком плотно прилегает к глазу, либо, наоборот, "гуляет" по поверхности роговицы, нарушая её дыхание.

Кроме того, диаметр линзы должен соответствовать размеру радужки, чтобы она правильно фиксировалась и не соскальзывала при моргании.

"Значение имеет базовая кривизна и диаметр линз", — подчеркнула врач.

Основные параметры, которые нужно учитывать

Параметр Что означает Почему важно
Диоптрии (D) Оптическая сила для коррекции близорукости или дальнозоркости Обеспечивают чёткое зрение
Базовая кривизна (BC) Радиус кривизны внутренней поверхности линзы Отвечает за комфорт и посадку линзы
Диаметр (DIA) Общий размер линзы Определяет зону покрытия и устойчивость
Кислородопроницаемость (Dk/t) Способность линзы пропускать кислород к роговице Предотвращает гипоксию глаза
Влагосодержание (%) Уровень увлажнения материала Влияет на комфорт и сухость глаз
Тип фильтрации света Наличие защиты от синего света и UV-излучения Важно для тех, кто работает за компьютером

Как подобрать линзы шаг за шагом

  1. Посетите офтальмолога. Специалист проведёт осмотр, измерит параметры глаза и проверит состояние роговицы.

  2. Проверьте состояние слёзной плёнки. Это важно для выбора линз с нужным уровнем влагосодержания.

  3. Определите режим ношения. Существуют дневные, пролонгированные и гибридные модели.

  4. Учтите чувствительность глаз. При склонности к сухости выбирайте линзы с увлажняющими компонентами.

  5. Проверьте совместимость с образом жизни. Тем, кто проводит много времени за экраном, подойдут линзы с фильтром для цифровых устройств.

"Важно учитывать пропускание кислорода линзой и удержание влаги. Фильтр для цифровых устройств в линзе нужен тем, кто работает за компьютером", — добавила Корнилова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать линзы без осмотра офтальмолога.
    Последствие: Раздражение, воспаление, ухудшение зрения.
    Альтернатива: Проходить диагностику зрения каждые 6-12 месяцев.

  • Ошибка: Носить линзы дольше рекомендованного срока.
    Последствие: Пересушивание глаз, риск инфекций.
    Альтернатива: Соблюдать график замены и правила гигиены.

  • Ошибка: Использовать линзы для сна без назначения врача.
    Последствие: Нарушение дыхания роговицы, отёк.
    Альтернатива: Снимать линзы перед сном или выбирать модели для ночного ношения.

А что если глаза часто устают?

Если после нескольких часов ношения линз появляются сухость или усталость, возможно, выбранный материал не подходит по влагосодержанию или кислородопроницаемости. В таких случаях офтальмологи рекомендуют силикон-гидрогелевые линзы - они лучше пропускают кислород и дольше сохраняют комфорт.

Также можно использовать увлажняющие капли или искусственные слёзы без консервантов, чтобы поддерживать нормальный уровень влаги.

Плюсы и минусы контактных линз

Аспект Плюсы Минусы
Комфорт и эстетика Не ограничивают поле зрения, незаметны Требуют ежедневного ухода
Качество зрения Обеспечивают точную коррекцию Могут вызывать сухость глаз
Уход и гигиена Современные материалы безопасны Нарушение правил ухода ведёт к инфекциям

FAQ

Как понять, что линзы подобраны неправильно?
Если вы ощущаете жжение, сухость или "песок" в глазах, линзы слишком плотные или нарушают дыхание роговицы.

Можно ли пользоваться универсальными растворами для любых линз?
Нет, состав раствора должен соответствовать типу линз и рекомендациям производителя.

Как часто нужно менять контейнер для линз?
Каждые 3 месяца, даже при регулярной дезинфекции.

Мифы и правда

Миф: Контактные линзы вредят глазам.
Правда: Современные модели безопасны, если соблюдать правила ухода и срок ношения.

Миф: Линзы заменяют очки полностью.
Правда: Очки всё равно нужны для отдыха глаз и в экстренных случаях.

Миф: Все линзы одинаковые.
Правда: Разные материалы и параметры сильно влияют на комфорт и зрение.

Исторический контекст

Первые контактные линзы появились в XIX веке и изготавливались из стекла. Современные мягкие модели из гидрогеля и силикона появились только в XX веке и стали по-настоящему удобными. Сегодня линзы могут не только корректировать зрение, но и защищать глаза от ультрафиолета и синего света экранов, делая их универсальным средством для активной жизни.

