Жаль, что не знала раньше: неправильные линзы могут испортить зрение
Выбор контактных линз — ответственная задача, от которой зависит не только качество зрения, но и здоровье глаз. Как пояснила офтальмолог Елена Корнилова в беседе с "Газетой.ру", многие совершают ошибку, ориентируясь лишь на диоптрии, игнорируя другие важные параметры.
"Многие допускают ошибку, выбирая линзы исключительно по диоптриям. Также важно учитывать и другие параметры, включая анатомические параметры глаза", — отметила специалист.
По её словам, перед покупкой линз необходимо провести профессиональное обследование, чтобы подобрать подходящую модель с учётом индивидуальных особенностей — формы роговицы, состояния слёзной плёнки и чувствительности глаз.
Почему нельзя выбирать линзы только по диоптриям
Линзы, подходящие по оптической силе, но не по анатомическим характеристикам, могут вызывать дискомфорт, раздражение и даже ухудшение зрения. Неправильно подобранная базовая кривизна приводит к тому, что линза либо слишком плотно прилегает к глазу, либо, наоборот, "гуляет" по поверхности роговицы, нарушая её дыхание.
Кроме того, диаметр линзы должен соответствовать размеру радужки, чтобы она правильно фиксировалась и не соскальзывала при моргании.
"Значение имеет базовая кривизна и диаметр линз", — подчеркнула врач.
Основные параметры, которые нужно учитывать
|Параметр
|Что означает
|Почему важно
|Диоптрии (D)
|Оптическая сила для коррекции близорукости или дальнозоркости
|Обеспечивают чёткое зрение
|Базовая кривизна (BC)
|Радиус кривизны внутренней поверхности линзы
|Отвечает за комфорт и посадку линзы
|Диаметр (DIA)
|Общий размер линзы
|Определяет зону покрытия и устойчивость
|Кислородопроницаемость (Dk/t)
|Способность линзы пропускать кислород к роговице
|Предотвращает гипоксию глаза
|Влагосодержание (%)
|Уровень увлажнения материала
|Влияет на комфорт и сухость глаз
|Тип фильтрации света
|Наличие защиты от синего света и UV-излучения
|Важно для тех, кто работает за компьютером
Как подобрать линзы шаг за шагом
-
Посетите офтальмолога. Специалист проведёт осмотр, измерит параметры глаза и проверит состояние роговицы.
-
Проверьте состояние слёзной плёнки. Это важно для выбора линз с нужным уровнем влагосодержания.
-
Определите режим ношения. Существуют дневные, пролонгированные и гибридные модели.
-
Учтите чувствительность глаз. При склонности к сухости выбирайте линзы с увлажняющими компонентами.
-
Проверьте совместимость с образом жизни. Тем, кто проводит много времени за экраном, подойдут линзы с фильтром для цифровых устройств.
"Важно учитывать пропускание кислорода линзой и удержание влаги. Фильтр для цифровых устройств в линзе нужен тем, кто работает за компьютером", — добавила Корнилова.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупать линзы без осмотра офтальмолога.
Последствие: Раздражение, воспаление, ухудшение зрения.
Альтернатива: Проходить диагностику зрения каждые 6-12 месяцев.
-
Ошибка: Носить линзы дольше рекомендованного срока.
Последствие: Пересушивание глаз, риск инфекций.
Альтернатива: Соблюдать график замены и правила гигиены.
-
Ошибка: Использовать линзы для сна без назначения врача.
Последствие: Нарушение дыхания роговицы, отёк.
Альтернатива: Снимать линзы перед сном или выбирать модели для ночного ношения.
А что если глаза часто устают?
Если после нескольких часов ношения линз появляются сухость или усталость, возможно, выбранный материал не подходит по влагосодержанию или кислородопроницаемости. В таких случаях офтальмологи рекомендуют силикон-гидрогелевые линзы - они лучше пропускают кислород и дольше сохраняют комфорт.
Также можно использовать увлажняющие капли или искусственные слёзы без консервантов, чтобы поддерживать нормальный уровень влаги.
Плюсы и минусы контактных линз
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Комфорт и эстетика
|Не ограничивают поле зрения, незаметны
|Требуют ежедневного ухода
|Качество зрения
|Обеспечивают точную коррекцию
|Могут вызывать сухость глаз
|Уход и гигиена
|Современные материалы безопасны
|Нарушение правил ухода ведёт к инфекциям
FAQ
Как понять, что линзы подобраны неправильно?
Если вы ощущаете жжение, сухость или "песок" в глазах, линзы слишком плотные или нарушают дыхание роговицы.
Можно ли пользоваться универсальными растворами для любых линз?
Нет, состав раствора должен соответствовать типу линз и рекомендациям производителя.
Как часто нужно менять контейнер для линз?
Каждые 3 месяца, даже при регулярной дезинфекции.
Мифы и правда
Миф: Контактные линзы вредят глазам.
Правда: Современные модели безопасны, если соблюдать правила ухода и срок ношения.
Миф: Линзы заменяют очки полностью.
Правда: Очки всё равно нужны для отдыха глаз и в экстренных случаях.
Миф: Все линзы одинаковые.
Правда: Разные материалы и параметры сильно влияют на комфорт и зрение.
Исторический контекст
Первые контактные линзы появились в XIX веке и изготавливались из стекла. Современные мягкие модели из гидрогеля и силикона появились только в XX веке и стали по-настоящему удобными. Сегодня линзы могут не только корректировать зрение, но и защищать глаза от ультрафиолета и синего света экранов, делая их универсальным средством для активной жизни.
