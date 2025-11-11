Фитнес по-уральски: после тренировки не смог принять душ — и заставил фитнес-клуб заплатить

Иногда даже после хорошей тренировки можно выйти из зала не с чувством бодрости, а с раздражением. В Каменске-Уральском (Свердловская область) посетитель фитнес-зала Bright Fit обратился в суд после того, как не смог принять душ из-за отсутствия горячей воды.

Как развивалась ситуация

Мужчина направил в спортклуб досудебную претензию, однако компания не отреагировала. Тогда он пожаловался в Роспотребнадзор, который провёл проверку и напомнил о требованиях закона "О защите прав потребителей".

"Согласно закону РФ "О защите прав потребителей", исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обязательным требованиям СанПиН 2.1.3678-20", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В документе прямо указано, что фитнес-залы должны быть оборудованы горячей и холодной водой, а также иметь автономную систему горячего водоснабжения.

Судебное решение

После рассмотрения дела суд постановил взыскать с Bright Fit в пользу клиента 5,9 тысячи рублей компенсации. Компания попыталась обжаловать решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.

История показала, что даже мелочь вроде отключённой горячей воды может стать поводом для успешного иска — если нарушаются права потребителя на качественную услугу.