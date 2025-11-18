Проблемы с Exeed LX обернулись для автосалона штрафом и неустойкой 5,8 млн

В 2023 году житель Екатеринбурга приобрел автомобиль Exeed LX за 3 070 000 рублей. Однако вскоре после покупки он столкнулся с проблемой неисправной мультимедийной системы. Эта система периодически включала радио на максимальной громкости, переключала музыку и регулировала звук без вмешательства владельца. Несмотря на то, что срок гарантии составлял 7 лет или 200 тысяч километров пробега, решение проблемы не приходило долгое время, что в конечном итоге привело к судебному разбирательству.

Первые шаги покупателя и попытки урегулирования ситуации

В сентябре 2024 года, спустя почти год после покупки, покупатель обратился к дилеру с устной претензией, сообщив о дефекте. Однако, из-за нехватки специалистов, его не могли записать на сервис. Это затянуло процесс устранения неисправности, и спустя два месяца автовладелец подал официальную письменную претензию с требованием вернуть деньги.

Через некоторое время дилер все же принял автомобиль в сервис для устранения проблемы. Механик заявил, что неисправность заключалась в ошибке прошивки медиасистемы, и обновил программное обеспечение. Однако дефект проявился снова в течение нескольких дней, что побудило покупателя вновь потребовать расторжения договора и возврата денежных средств.

Судебное разбирательство: процесс и решение

Юрист Ольга Кривцова объяснила, что покупатель сначала попытался урегулировать конфликт без суда, но когда это не дало результата, он обратился в суд. В ответ на это, дилер подал доказательства, утверждая, что неисправность устранена. Однако экспертиза показала, что для устранения проблемы необходимо было заменить головное устройство мультимедийной системы, чего сделано не было.

Суд первой инстанции отклонил иск, посчитав дефект несущественным и устранимым. Однако второй суд, Свердловский областной, постановил расторгнуть договор и вернуть деньги, а также выплатить неустойку и штраф в размере более 5,8 миллионов рублей. В этом деле также была учтена длительная задержка в устранении проблемы — 45 дней.

Юрист Ольга Кривцова подчеркнула, что в таких ситуациях продавец должен был устранить дефект в срок, а отказ от расторжения договора и возврата денежных средств привел к дополнительным финансовым последствиям для автосалона.

Когда можно вернуть автомобиль по закону?

Как объяснил юрист Орест Мацала, согласно российскому законодательству, возврат автомобиля возможен, если в нем обнаружены дефекты в течение первых 15 дней после покупки. Если в этот срок дефект не был выявлен, потребитель должен сначала потребовать от продавца устранить неисправность бесплатно. Если дилер не устраняет проблему в течение 45 дней, покупатель имеет право требовать расторжения договора.

Однако возврат автомобиля возможен только в случае выявления существенного дефекта, например, поломки двигателя или других важных узлов. Важно, чтобы недостаток был неустранимым или устранение потребовало бы несоразмерных усилий и затрат.

Право на возврат и компенсации

В случае с экс-продавцом Exeed LX, автомобиль не был отремонтирован в установленный срок, что и стало основанием для судебного разбирательства. Суд постановил вернуть покупателю деньги, компенсировать моральный вред и выплатить штраф за несоблюдение сроков. Подобные случаи часто встречаются в судебной практике, как отметил юрист Орест Мацала, где дилеры изначально не торопятся решать проблему, но в суде часто встают на сторону потребителей.

Юрист Василий Черепанов советует автомобилистам обращаться к профессиональным юристам сразу, как только возникает спор с продавцом. Своевременное обращение к специалисту помогает ускорить процесс возврата денежных средств.

Как ускорить процесс возврата денег?

Для того чтобы ускорить процесс возврата денег за бракованный автомобиль, важно собрать все необходимые документы. Это договор купли-продажи, сервисная книжка и документы, подтверждающие неэффективность гарантийного ремонта. Важным документом является акт приёма-передачи, в котором указаны все работы, проведенные по ремонту машины.

Если автомобиль был куплен в кредит, дилер обязан вернуть покупателю не только стоимость автомобиля, но и проценты, выплаченные по кредиту. При этом обязательства по кредиту остаются на покупателе.

Судебная практика и типичные ошибки

Ольга Кривцова отметила, что суды обычно встают на сторону покупателей, если установлено нарушение их прав. Например, недавно Сургутский городской суд постановил расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, в случае с продавцом, который не устранил дефект в установленные сроки. Суд встал на сторону покупателя и обязал дилера вернуть деньги.

Иногда суды могут встать и на сторону продавцов, если они смогут доказать форс-мажорные обстоятельства, как, например, невозможность получить запчасти из-за санкций или других внешних факторов. Однако даже в таких случаях продавец должен уведомить клиента и предоставить все необходимые документы.

Юрист Василий Черепанов также подчеркнул, что важно правильно оформлять документы и вовремя подавать заявления, чтобы избежать проблем в будущем.

Как избежать подобных ситуаций?

Чтобы избежать неприятных ситуаций при покупке автомобиля, важно тщательно выбирать дилера. В первую очередь стоит обратить внимание на репутацию автосалона, наличие всех необходимых юридических документов и отзывы других клиентов.

Кроме того, важно внимательно читать договор, уточнять характеристики автомобиля, его цену и условия гарантии. Все эти шаги помогут предотвратить проблемы с возвратом автомобиля, если возникнут неполадки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Возможность возврата автомобиля при дефекте Не все автосалоны идут на встречу покупателям Право на компенсацию морального вреда и штрафы Долгий процесс судебных разбирательств Защита прав потребителей Необходимость собрать большой пакет документов

FAQ

Как вернуть машину по гарантии?

Если дефект проявился в течение гарантийного срока, нужно обратиться в сервис для его устранения. Если проблема не решена в срок, можно требовать возврата денег. Сколько времени у меня есть для возврата автомобиля?

Возврат возможен в первые 15 дней после покупки или в случае выявления существенного дефекта. Что делать, если дилер не решает проблему с автомобилем?

Обращайтесь в суд, собирая все документы и доказательства.

Мифы и правда

Миф: Возврат машины возможен только в первые 15 дней.

Правда: Если дефект существенный и неустраним, возврат возможен и позже. Миф: Продавцы всегда правы в таких делах.

Правда: Суд часто встает на сторону покупателя, если нарушены его права.

Интересные факты

Согласно статистике, более 30% всех судебных дел по защите прав потребителей касаются автомобильных проблем. В 2024 году было принято более 20 решений, в которых суды отменяли сделки с автосалонами из-за нарушений сроков ремонта. Среднее время для возврата денег через суд составляет от 6 месяцев до 1 года.

Исторический контекст

Судебные дела по автомобильным вопросам, связанным с неисправностями и возвратами, регулярно всплывают в российской практике. В некоторых случаях дело может затянуться на несколько лет, как это было в 2019 году, когда Верховный суд рассматривал вопрос возврата денег за автомобиль с неустранимым дефектом двигателя.