Роспотребнадзор Тюменской области получил более 7,7 тысяч жалоб — вот что волнует горожан

За девять месяцев 2025 года в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступило более 7,7 тысяч обращений от граждан. Большинство жалоб касались некачественных продуктов, услуг и работы операторов. Однако, помимо этого, тюменцы высказывали свои претензии по более экзотическим вопросам — от крыс в общественных местах до проблем с шумом.

Какие жалобы наиболее частые?

По информации ведомства, 3960 обращений поступили по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия, а 3808 — по защите прав потребителей. Среди наиболее распространенных жалоб:

Шум - это одна из самых частых причин для обращения.

Условия проживания в жилых помещениях.

Качество пищевых продуктов , отходы производства и потребления.

Качество питьевой воды.

В области защиты прав потребителей горожане чаще всего жаловались на проблемы, связанные с розничной торговлей и сферой услуг.

Что сделали с жалобами?

Из всех поступивших жалоб 1409 стали основанием для проведения контрольных мероприятий. В 42% случаев указанные в обращениях обстоятельства были подтверждены. Это указывает на то, что нарушения действительно имели место и требуют дальнейшего вмешательства.

Личный прием граждан: жалобы на крысы и плесень

Кроме того, в августе 2025 года руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо провела личный прием граждан. В ходе встречи жители города жаловались на: