Роспотребнадзор Тюменской области получил более 7,7 тысяч жалоб — вот что волнует горожан
За девять месяцев 2025 года в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступило более 7,7 тысяч обращений от граждан. Большинство жалоб касались некачественных продуктов, услуг и работы операторов. Однако, помимо этого, тюменцы высказывали свои претензии по более экзотическим вопросам — от крыс в общественных местах до проблем с шумом.
Какие жалобы наиболее частые?
По информации ведомства, 3960 обращений поступили по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия, а 3808 — по защите прав потребителей. Среди наиболее распространенных жалоб:
-
Шум - это одна из самых частых причин для обращения.
-
Условия проживания в жилых помещениях.
-
Качество пищевых продуктов, отходы производства и потребления.
-
Качество питьевой воды.
В области защиты прав потребителей горожане чаще всего жаловались на проблемы, связанные с розничной торговлей и сферой услуг.
Что сделали с жалобами?
Из всех поступивших жалоб 1409 стали основанием для проведения контрольных мероприятий. В 42% случаев указанные в обращениях обстоятельства были подтверждены. Это указывает на то, что нарушения действительно имели место и требуют дальнейшего вмешательства.
Личный прием граждан: жалобы на крысы и плесень
Кроме того, в августе 2025 года руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо провела личный прием граждан. В ходе встречи жители города жаловались на:
-
Шум от магазинов.
-
Крыс у контейнерных площадок.
-
Плесень в подвалах многоквартирных домов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru