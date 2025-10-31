Стоимость потребительского набора в Пермском крае: почему именно здесь самые высокие цены

Наибольшая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Приволжском федеральном округе была зафиксирована в Пермском крае. В сентябре 2025 года она составила 25,1 тысячи рублей, что на 0,1% ниже уровня августа 2025 года, но на 6,4% больше по сравнению с декабрем 2024 года.

Что входит в потребительский набор?

"Усредненное значение стоимости фиксированного набора по Приволжскому федеральному округу в сентябре составило 22,7 тысячи рублей. Этот набор включает 83 наименования, из которых 30 категорий продуктов питания, 41 категория непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Этот показатель используется для анализа покупательной способности граждан в разных регионах", — сообщает Росстат в сентябрьском отчете о "Социально-экономическом положении России".

Где самый дешевый набор?

Минимальная стоимость фиксированного набора была отмечена в Саратовской области — 21,6 тысячи рублей. В целом по России потребительская корзина была оценена в 25,2 тысячи рублей. Несмотря на отсутствие изменений по сравнению с августом, с начала 2025 года наблюдается рост на 6%.