Ремонт закончен — а проблемы только начинаются: ошибки с мусором оборачиваются крупными штрафами

Вопрос корректной утилизации отходов после ремонта остается критически важным для каждого владельца недвижимости, желающего избежать административных штрафов. Обычные контейнеры для бытовых нужд категорически не приспособлены для сбора остатков стройматериалов, бетона или обломков конструкций. Нарушение правил обращения с подобными материалами приводит к серьезным экологическим последствиям и правовым санкциям. Об этом сообщает MoneyTimes.

Специалисты подчеркивают, что разграничение бытового и строительного мусора является обязательным требованием для всех участников ремонтного процесса. Использование несанкционированных площадок не только вредит городским территориям, но и создает трудности для местных жителей, страдающих от недобросовестных исполнителей.

"Строительный мусор нельзя складировать туда, где отгружается бытовой мусор — продукты, йогурты, пакетики, целлофаны, то, что в повседневной жизни у нас остается. Строительный и обычный мусор необходимо разграничивать" — отметил владелец компании по ремонту квартир "InHome"Данила Шевченко.

Для законной утилизации эксперт настоятельно рекомендует привлекать проверенные компании, которые предоставляют официальную документацию о доставке отходов на специализированные полигоны. По словам Данилы Шевченко, такие справки о кубатуре особенно важны при проведении сложных демонтажных работ или ремонте в рамках государственных контрактов.