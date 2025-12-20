Когда электрика на глазок — последствия могут поразить: 4 ошибки, которые обойдутся в дорогостоящий ремонт
При проведении ремонта в квартире можно допустить ошибки, которые окажутся фатальными и потребуют дорогостоящего переделывания. Прорабы с многолетним опытом предостерегают от распространённых ошибок, которые совершают многие владельцы жилья. Эти ошибки невозможно исправить без новых затрат и дополнительных усилий, и их последствия могут серьёзно повлиять на комфорт и безопасность в доме. Об этом сообщает INMYROOM.
Ошибка первая: электрика сделана "на глазок"
Одной из самых распространённых ошибок в ремонте является неправильное планирование электрики. Это может привести к тому, что розетки окажутся за мебелью, или будет недостаточно розеток в необходимых местах.
Что делают неправильно:
-
Розетки устанавливаются по старым стандартам, что приводит к нехватке розеток в нужных местах.
-
Не учитывается мощность приборов, для которых нужно делать отдельные линии.
-
Розетки устанавливаются слишком низко или в неудобных местах.
-
Происходит экономия на количестве и качестве розеток, что в итоге приводит к использованию удлинителей и тройников.
Почему нельзя исправить: когда электрика уже проложена, изменить её можно только путём разрушения стен или перекрытий, что приведёт к новому ремонту.
Как делать правильно: перед началом работ необходимо точно определить расположение мебели и техники. Для каждого прибора нужно предусмотреть отдельные розетки, а для мощных приборов — отдельные линии с автоматами.
Ошибка вторая: вентиляция "и так сойдет"
Вентиляция — это ключевая часть комфорта в доме, особенно в кухне и ванной. Неправильная или неработающая вентиляция может привести к накоплению влаги, появлению плесени и неприятных запахов.
Что делают неправильно:
-
Не проверяют тягу вентиляции до начала ремонта.
-
Закрывают вентиляционные отверстия, скрывая их под потолками или плиткой.
-
Устанавливают пластиковые окна без приточной вентиляции, что нарушает работу вытяжной системы.
-
На кухне устанавливают вытяжку с рециркуляцией, которая не удаляет воздух, а лишь фильтрует его.
Почему нельзя исправить: для установки полноценной вентиляции нужно вскрывать потолки и стены, а также прокладывать воздуховоды, что невозможно сделать без разрушения отделки.
Как делать правильно: до начала ремонта нужно проверить тягу в вентиляции. При необходимости вызвать специалистов для прочистки каналов. На кухне и в ванной установить вытяжные вентиляторы, а в комнате — приточные клапаны.
Ошибка третья: сэкономили на гидроизоляции
Гидроизоляция в ванной и других мокрых зонах — это обязательный элемент, который защищает перекрытия и стены от проникновения влаги.
Что делают неправильно:
-
Игнорируют необходимость гидроизоляции, считая, что в новом доме этого не требуется.
-
Наносится гидроизоляция только на пол, забывая о стенах.
-
Используют дешёвые и неэффективные материалы, такие как битумная мастика.
-
Не делают достаточные заходы гидроизоляции на стены, что приводит к проникновению воды.
Почему нельзя исправить: если гидроизоляция выполнена неправильно, её нужно переделывать полностью — с удалением плитки, стяжки и укладкой новой гидроизоляции. Это фактически означает новый ремонт.
Как делать правильно: гидроизоляцию нужно делать и на полах, и на стенах в мокрых зонах, используя качественные материалы и нанося их в два слоя.
Ошибка четвёртая: неправильные уклоны пола
Уклоны пола необходимы для того, чтобы вода в мокрых зонах могла стекать в нужное место, например, в слив. Неправильный уклон приведёт к застою воды, образованию луж и повышенной влажности.
Что делают неправильно:
-
Делают пол идеально ровным, не учитывая необходимый уклон.
-
Уклон делают слишком маленьким, что приводит к медленному стеканию воды.
-
Уклон направляют в неправильную сторону, что вызывает затопление и проблемы с влажностью.
Почему нельзя исправить: если уклон пола был неправильно сделан, его можно исправить только путём разрушения стяжки и заливки новой, что потребует значительных затрат и усилий.
Как делать правильно: при заливке стяжки нужно учитывать уклон в 1-2 см на метр в сторону слива. Важно проверять уклон с помощью лазерного уровня или воды.
Ошибки, сделанные на этапе ремонта, могут привести к значительным дополнительным расходам и неудобствам в будущем. Важно заранее продумать и правильно выполнить ключевые работы — от разводки электрики до установки вентиляции и гидроизоляции. Забота о деталях на старте поможет избежать дорогостоящих переделок и сохранить комфорт на долгое время.
