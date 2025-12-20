Когда электрика на глазок — последствия могут поразить: 4 ошибки, которые обойдутся в дорогостоящий ремонт

При проведении ремонта в квартире можно допустить ошибки, которые окажутся фатальными и потребуют дорогостоящего переделывания. Прорабы с многолетним опытом предостерегают от распространённых ошибок, которые совершают многие владельцы жилья. Эти ошибки невозможно исправить без новых затрат и дополнительных усилий, и их последствия могут серьёзно повлиять на комфорт и безопасность в доме. Об этом сообщает INMYROOM.

Ошибка первая: электрика сделана "на глазок"

Одной из самых распространённых ошибок в ремонте является неправильное планирование электрики. Это может привести к тому, что розетки окажутся за мебелью, или будет недостаточно розеток в необходимых местах.

Что делают неправильно:

Розетки устанавливаются по старым стандартам, что приводит к нехватке розеток в нужных местах.

Не учитывается мощность приборов, для которых нужно делать отдельные линии.

Розетки устанавливаются слишком низко или в неудобных местах.

Происходит экономия на количестве и качестве розеток, что в итоге приводит к использованию удлинителей и тройников.

Почему нельзя исправить: когда электрика уже проложена, изменить её можно только путём разрушения стен или перекрытий, что приведёт к новому ремонту.

Как делать правильно: перед началом работ необходимо точно определить расположение мебели и техники. Для каждого прибора нужно предусмотреть отдельные розетки, а для мощных приборов — отдельные линии с автоматами.

Ошибка вторая: вентиляция "и так сойдет"

Вентиляция — это ключевая часть комфорта в доме, особенно в кухне и ванной. Неправильная или неработающая вентиляция может привести к накоплению влаги, появлению плесени и неприятных запахов.

Что делают неправильно:

Не проверяют тягу вентиляции до начала ремонта.

Закрывают вентиляционные отверстия, скрывая их под потолками или плиткой.

Устанавливают пластиковые окна без приточной вентиляции, что нарушает работу вытяжной системы.

На кухне устанавливают вытяжку с рециркуляцией, которая не удаляет воздух, а лишь фильтрует его.

Почему нельзя исправить: для установки полноценной вентиляции нужно вскрывать потолки и стены, а также прокладывать воздуховоды, что невозможно сделать без разрушения отделки.

Как делать правильно: до начала ремонта нужно проверить тягу в вентиляции. При необходимости вызвать специалистов для прочистки каналов. На кухне и в ванной установить вытяжные вентиляторы, а в комнате — приточные клапаны.

Ошибка третья: сэкономили на гидроизоляции

Гидроизоляция в ванной и других мокрых зонах — это обязательный элемент, который защищает перекрытия и стены от проникновения влаги.

Что делают неправильно:

Игнорируют необходимость гидроизоляции, считая, что в новом доме этого не требуется.

Наносится гидроизоляция только на пол, забывая о стенах.

Используют дешёвые и неэффективные материалы, такие как битумная мастика.

Не делают достаточные заходы гидроизоляции на стены, что приводит к проникновению воды.

Почему нельзя исправить: если гидроизоляция выполнена неправильно, её нужно переделывать полностью — с удалением плитки, стяжки и укладкой новой гидроизоляции. Это фактически означает новый ремонт.

Как делать правильно: гидроизоляцию нужно делать и на полах, и на стенах в мокрых зонах, используя качественные материалы и нанося их в два слоя.

Ошибка четвёртая: неправильные уклоны пола

Уклоны пола необходимы для того, чтобы вода в мокрых зонах могла стекать в нужное место, например, в слив. Неправильный уклон приведёт к застою воды, образованию луж и повышенной влажности.

Что делают неправильно:

Делают пол идеально ровным, не учитывая необходимый уклон.

Уклон делают слишком маленьким, что приводит к медленному стеканию воды.

Уклон направляют в неправильную сторону, что вызывает затопление и проблемы с влажностью.

Почему нельзя исправить: если уклон пола был неправильно сделан, его можно исправить только путём разрушения стяжки и заливки новой, что потребует значительных затрат и усилий.

Как делать правильно: при заливке стяжки нужно учитывать уклон в 1-2 см на метр в сторону слива. Важно проверять уклон с помощью лазерного уровня или воды.

Ошибки, сделанные на этапе ремонта, могут привести к значительным дополнительным расходам и неудобствам в будущем. Важно заранее продумать и правильно выполнить ключевые работы — от разводки электрики до установки вентиляции и гидроизоляции. Забота о деталях на старте поможет избежать дорогостоящих переделок и сохранить комфорт на долгое время.