Стены обойдутся дороже мечты: весенний ажиотаж на рынке стройматериалов съедает десятую часть сметы

Весной 2026 года воздух наполняется запахом свежего цемента и пиленой древесины — строительный сезон набирает обороты. Частные домовладельцы и девелоперы активизируются, подрядчики разгоняют склады, а цены на стройматериалы неизбежно ползут вверх. По данным рынка, спрос вырос на 20-30% по сравнению с зимой, что традиционно давит на себестоимость. Но в этом году добавились налоговые нововведения и логистические расходы, делая прогноз еще интереснее: умеренный рост в 5-7%, с пиками до 15% на отдельных позициях.

Проблема не только в кошельке: запоздалые покупки оборачиваются дефицитом, а переплата — минусом к бюджету ремонта. За годы наблюдений за рынком видно, как сезонные пики съедают до 10% от сметы, если не подготовиться заранее. Разбираем, что ждет ключевые товары и как минимизировать риски.

"Наиболее уязвимы цемент, сухие смеси, арматура и кровельные материалы — их цены уже опережали инфляцию в прошлом году. Энергоносители и транспорт добавляют 3-5% к затратам, что весной выльется в устойчивый подъем без шоков. Песок и щебень останутся стабильными благодаря локальным поставкам". Строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Цемент и смеси: почему рост неизбежен

Цемент — основа сезона, и его цена уже закладывает весенний скачок. Производители фиксируют удорожание энергоресурсов на 15%, плюс логистика из-за топлива. Ожидайте +7-10%: пачка М500 уйдет с 450 до 500 рублей. Сухие смеси последуют suit, особенно гипсовые — спрос на них в частном домостроении взлетит на 25%.

Металл не отстает: арматура 12 мм подорожает на 8%, листовой прокат — на 6%. Фасадные панели и кровля (ондулин, металлочерепица) добавят 5-9%, из-за цепочек поставок из Азии. Стабильны только щебень и песок — их рынок локален, цены в регионах колеблются в 2-3%.

Инвестиционный совет: закупайтесь до апреля, когда склады пустеют. Это сэкономит 10-15% и защитит от дефицита, как в пиковые месяцы прошлого года.

Окна и фасады: прогноз на 10-15%

Окна — отдельная история. Стандартная ПВХ-конструкция 70 мм с установкой вырастет с 33,5 до 38,5 тыс. рублей. НДС до 22% добавит 1-2%, сырье (ПВХ, алюминий, фурнитура) — 10-20%. Более половины новоселов меняют окна в первые 5 лет ради изоляции.

Фасады тоже под прессом: сайдинг и штукатурки подорожают на 7%, из-за полимеров. Выбирайте проверенных поставщиков — акции на остатки помогут срезать 5%.

"Монтаж решает 50% успеха окон. Неправильная установка снижает изоляцию на 30%, переделка в 2 раза дороже. Проверяйте уплотнители и анкера заранее, чтобы избежать проблем с влагой в стенах". Строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Практические шаги для экономии

Не ждите скидок — они редки весной. Ищите оптовиков с доставкой, сравнивайте регионы. Для ремонта начните с карты нужд: цемент на фундамент, смеси на отделку. Избегайте импульсов — смета с запасом 10% спасет от переплат.

Свяжите закупки с уборкой после и защитой поверхностей, чтобы материалы служили дольше. Альтернативы плитке сэкономят на фасадах.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Снижение цен возможно? Нет, максимум акции на остатки в слабых регионах.

Что купить заранее? Цемент, арматуру, смеси — до пика спроса.

Влияет ли НДС на все? Да, +1-2% на импорт и производство.

Региональные различия? В центре +7%, на периферии +4% из-за логистики.

Проверено экспертом: цементные тренды, оконный монтаж, фасадные риски — строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

